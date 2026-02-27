7. Philharmonisches Konzert

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Nataliia Stets herzlich zum 7. Philharmonischen Konzert ein. Es werden Werke von Maxim Beresowski, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn gespielt. Als Solistin des Abends Bettina Aust an der Klarinette zu hören sein.Nataliia Stets ist eine ukrainische Dirigentin und Musikdirektorin der Nationalphilharmonie der Ukraine. Sie studierte Opern- und Sinfoniedirigieren an der Nationalen Musikakademie der Ukraine in Kyjiw. Von 2015 bis 2019 war sie Chefdirigentin des Svitanok-Orchesters, anschließend bis 2021 stellvertretende Chefdirigentin und 2. Dirigentin des Kyiv Symphony Orchestra. Seit 2017 arbeitet sie regelmäßig mit Maestra Oksana Lyniv zusammen, u. a. an der Oper Graz, am Teatro dell’Opera di Roma und beim LvivMozArt Festival. 2021 dirigierte sie das international übertragene Festkonzert zum 30. Unabhängigkeitstag der Ukraine. Ein Jahr später trat sie ein Engagement als Dirigentin und musikalische Assistentin am Theater Bielefeld an und erhielt ein Stipendium der Sächsischen Akademie der Künste in Dresden.Ihre jüngsten Erfolge umfassen Debüts mit den Duisburger Philharmonikern, der Elbland Philharmonie Sachsen sowie Konzerte im Konzerthaus Berlin, im Théâtre du Châtelet Paris und beim Eurovision Song Contest in Turin. Stets hat zahlreiche Uraufführungen geleitet, darunter Victoriia Shynkarenkos „Ye.forever“, Myroslav Volynskyjs „Obsessed“ und Paola Magnaninis „Lei non sa chi sono io“.Im April 2023 gewann sie den 1. Preis beim International Conducting Competition Città di Brescia – Giancarlo Facchinetti in Italien.Erste Preise beim Deutschen Musikwettbewerb 2015 und beim Internationalen Instrumentalwettbewerb Markneukirchen 2014 bereiteten Bettina Aust den Weg für ihre erfolgreiche Karriere. 2022 wurde Bettina Aust mit dem Kunstförderpreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet. Die Klarinettistin tritt regelmäßig als Solistin mit Orchestern wie dem Stuttgarter Kammerorchester, dem Sinfonieorchester Münster oder dem Philharmonischen Orchester Hagen auf. In den letzten Jahren machte sie insbesondere mit dem Klarinettenkonzert von Carl Nielsen auf sich aufmerksam, das sie mit zahlreichen Orchestern aufführte. 2022 spielte Bettina Aust das Klarinettenkonzert von Paul Ben-Haim zusammen mit der bayerischen Kammerphilharmonie auf CD ein. Das Album wurde mit dem Opus Klassik ausgezeichnet. Konzertreisen führten sie neben dem europäischen Ausland nach Pakistan, Algerien, Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Panama, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haiti und Mexiko. Die Klarinettistin hat mit lokalen Musikern und Komponisten zusammengearbeitet.Bettina Aust war neun Jahre lang Solo-Klarinettistin der Augsburger Philharmoniker und zuletzt des Gewandhausorchesters Leipzig. Engagements als Orchestermusikerin führten sie u.a. zu den Berliner Philharmonikern, zum WDR Sinfonieorchester, hr-Sinfonieorchester und an die Bayerische Staatsoper München. Sie unterrichtet im Rahmen von Meisterkursen auf der ganzen Welt und war viele Jahre Dozentin am Leopold Mozart College of Music in Augsburg. Ihre eigene musikalische Ausbildung erhielt sie bei Sabine Meyer (Lübeck), Johannes Peitz (Hannover) und Pascal Moraguès (Paris). Sie wurde von zahlreichen Stiftungen gefördert und war langjährige Stipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes. entwickelt sie ihr Talent auch als Kammermusikerin und erweitert ständig ihr Repertoire um große Werke der Romantik.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.Nataliia StetsBettina AustErzgebirgische Philharmonie AueKulturhaus AueEduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz26,00 € / 23,00 € / 18,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mitder Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mitSozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 909456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasseServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 208280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de