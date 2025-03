7. Philharmonisches Konzert

Das Märchenhafte, das nicht real Fassbare, hat schon immer eine bedeutende Rolle in der Musik gespielt, in diesem Konzert exemplarisch zu erleben in Ravels wunderschöner „Pavane pour une infante défunte“, in Mussorgskis unheimlicher Tondichtung „Eine Nacht auf dem kahlen Berge“ und in Rimski-Korsakows zauberhafter sinfonischer Suite „Scheherazade“.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen: im Eduard-von-Winterstein-Theater auf der Studiobühne und im Kulturhaus Aue im Kleinen Saal.Musikalische Leitung: Daniel CarterTermine: Samstag, 15. März 2025, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue Montag, 17. März 2025, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater AnnabergKartenpreise: 23,00 € / 20,00 € / 14,50 €20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Karten: Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse