6. Philharmonisches Konzert
Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Ekkehard Klemm herzlich zum 6. Philharmonischen Konzert ein. Es werden Werke von Leoš Janáček, Bohuslav Martinů und Dmitri Schostakowitsch gespielt. Als Solisten des Abends werden Michael Foršt und Tereza Horáková in Bohuslav Martinůs Duo concertante für zwei Violinen und Orchester zu hören sein.
Michael Foršt (Violine) erhielt seine erste musikalische Ausbildung am Musikgymnasium in Prag und am Prager Konservatorium (Jiří Fišer). 2021-2025 studierte er an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden in der Klasse von Hellen Weiß. Ab September 2025 studiert er an der Hochschule Luzern – Musik in der Klasse von Igor Karško.
2020 gewann er den Preis „Entdeckung des Jahres“ der Akademie des berühmten tschechischen Geigers, Václav Hudeček. Michael sammelte Erfahrungen auch als Akademist der Prager Philharmoniker (2018-2021) und der Tschechischen Philharmonie (2020-2023). Er ist Mitglied des Streichquartetts „Ševčík Quartet“, mit welchem er u. a. 2021 den 1. Preis des Wettbewerbs Talents for Europe in der Slowakei gewann und konzertiert in Tschechien, Deutschland, Frankreich, Spanien und weiteren Ländern. Michael hat bulgarische Wurzeln, liebt bulgarische Musik und bringt regelmäßig Werke bulgarischer Komponisten zum Gehör. Tereza Horáková ist Absolventin des Prager Konservatoriums und studiert seit 2021 an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden in der Klasse von Prof. Natalia Prishepenko. Sie ist Gewinnerin zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe und nimmt regelmäßig an internationalen Interpretationskursen teil, z. B. „Allegro Vivo“ in Horn (Österreich) bei Sophie Jaffé, sowie an Meisterkursen, z. B. bei Cynthia Freivogel.
Terezas Horákovás besonderes Interessengebiet ist die Interpretation zeitgenössischer Musik. Als Solistin trat sie mit dem Kammerorchester Berg und dem Ensemble Opera diversa auf. Außerdem bringt Horáková als Mitglied des Helix Trios auf internationalen Festivals immer wieder zeitgenössische Musik zur Aufführung. Bemerkenswert ist auch ihre Interpretation von Barockmusik. Tereza Horáková konzertiert regelmäßig mit einigen tschechischen Barockensembles, wie z. B. Concerto Aventino, Collegium Marianum oder das tschechische Barockensemble. Neben ihrer solistischen Tätigkeit entwickelt sie ihr Talent auch als Kammermusikerin und erweitert ständig ihr Repertoire um große Werke der Romantik.
Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.
Musikalische Leitung: Ekkehard Klemm Solisten: Michael Foršt und Tereza Horáková
Orchester: Erzgebirgische Philharmonie Aue
Termine: Samstag, 21. Februar 2026, 19.30 Uhr
Kulturhaus Aue
Montag, 23.Februar 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz
Kartenpreise: 26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH Markt 9
09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse
Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2
08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events