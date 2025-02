6. Philharmonisches Konzert

Auf dem Programm des 6. Philharmonischen Konzertes stehen Werke der großen Komponisten der Wiener Klassik: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, deren Kompositionen schon seit jeher zum festen Repertoire der Konzertspielhäuser gehören. Die Musik dieser Meister zeichnet sich durch heitere Leichtigkeit, gepaart mit monumentaler Dramatik und einer tiefempfundenen erhabenen Spiritualität aus.Liubov Nosova begann mit dem Musikunterricht im Alter von vier Jahren. Sie erhielt ihre musikalische Ausbildung als Pianistin und später als Organistin in Sankt-Petersburg am Rimsky-Korsakov College und Konservatorium. Im Alter von 9 Jahren spielte sie zum ersten Mal als Pianistin mit Orchester und mit 18 Jahren dirigierte sie selbst zum ersten Mal das Symphonische Orchester des Rimsky-Korsakov Colleges. Als Organistin gewann sie mehrere internationale Wettbewerbe in ganz Europa – seit 2017 beschäftigt sie sich mit dem Dirigieren. Bis 2019 besuchte Liubov Nosova ein CAS-Programm in Orchesterleitung an der ZHdK in Zürich mit Iwan Wasilevsky, dann studierte sie Master Dirigieren an der UdK Berlin bei Steven Sloane und Harry Curtis und schloss ihr Studium im Jahr 2022 in Berlin mit Auszeichnung ab. Seit 2021 ist Liubov Nosova Stipendiatin des Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats und wurde 2023 in dessen Konzertförderungsprogramm aufgenommen. Im Rahmen von Meisterkursen, Wettbewerben, Konzerten und Auswahlverfahren dirigierte sie Orchester wie die Bochumer Symphoniker, die Berliner Symphoniker, die Neubrandenburg Philharmonie, das Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt, das Orquesta de Extremadura, das Orchester der Stadt Lliria (Spanien) und noch viele mehr.Sie ist Dirigentin beim Akademischen Symphonieorchester in Rostow am Don, wo sie regelmäßig Orchesterproben leitet und ein umfangreiches Repertoire vorbereitet sowie Familien- und Kinderkonzerte dirigiert. In März 2024 erhielt Liubov Nosova den zweiten Preis des internationalen Wettbewerbs für Dirigentinnen in Paris (La Maestra).Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.Liubov NosovaSamstag, 1. März 2025, 19.30 Uhr, Kulturhaus AueMontag, 3. März 2025, 19.30 Uhr, Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg23,00 € / 20,00 € / 14,50 €20,00 €* / 18,00 €* / 12,50 €*16,00 €** / 14,00 €** / 9,50 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, Inhaber des Sozialpass‘, Inhaber des Familienpass‘Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi, Mi, Do: 8.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse