5. Philharmonisches Konzert
Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Ekkehard Klemm herzlich zum 5. Philharmonischen Konzert ein. Es werden Werke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven gespielt. Als Solist des Abends wird am Klavier Nikolaus Branny zu hören sein.
Der junge sächsische Pianist Nikolaus Branny studierte bei Christine Schindler am Sächsischen Landesgymnasium für Musik und Prof. Arkadi Zenzipér an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden.
Mehrmals erlangte er 1. Preise beim deutschen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, den 2. Preis beim internationalen Wettbewerb „Clavicologne“, war Stipendiat der Ponto-Stiftung und Sonderpreisträger der Deutschen Stiftung Musikleben. Meisterkurse erhielt er unter anderem bei Pavel Gililov, Matthias Kirschnereit und Antti Siirala.
Sein Orchesterdebüt gab er im Alter von 16 Jahren mit Griegs Klavierkonzert, wenig später folgten Klavierkonzerte von Mozart und Beethoven. Als Solist gastierte er u.a. mehrfach in der Kölner Philharmonie, bei den Schubertiaden Schnackenburg und beim Dresdner Palais Sommer. Er begleitete José Cura bei den Dresdner Musikfestspielen. Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Dresdner Kapellsolisten. Nikolaus Branny konzertierte mit Jan Vogler, war zu Gast bei der Moritzburg-Festival-Akademie, beim Kammermusikfest Oberlausitz, Impuls-Festival Halle und bei der Elblandphilharmonie. Gern gesehener Interpret ist er auch bei den Kammerabenden der Staatskapelle Dresden in der Semperoper.
Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte am 17. und 19. Januar 2026 gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.
Musikalische Leitung: Ekkehard Klemm
Solist: Nikolaus Branny
Orchester: Erzgebirgische Philharmonie Aue
Termine: Samstag, 17. Januar 2026, 19.30 Uhr
Kulturhaus Aue
Montag, 19. Januar 2026, 19.30 Uhr
Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchhol
Kartenpreise: 26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit
der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit
Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9
09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse
Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2
08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events