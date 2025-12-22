5. Philharmonisches Konzert

Die Erzgebirgische Philharmonie Aue lädt unter der musikalischen Leitung von Ekkehard Klemm herzlich zum 5. Philharmonischen Konzert ein. Es werden Werke von Franz Schubert und Ludwig van Beethoven gespielt. Als Solist des Abends wird am Klavier Nikolaus Branny zu hören sein.Der junge sächsische Pianist Nikolaus Branny studierte bei Christine Schindler am Sächsischen Landesgymnasium für Musik und Prof. Arkadi Zenzipér an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden.Mehrmals erlangte er 1. Preise beim deutschen Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“, den 2. Preis beim internationalen Wettbewerb „Clavicologne“, war Stipendiat der Ponto-Stiftung und Sonderpreisträger der Deutschen Stiftung Musikleben. Meisterkurse erhielt er unter anderem bei Pavel Gililov, Matthias Kirschnereit und Antti Siirala.Sein Orchesterdebüt gab er im Alter von 16 Jahren mit Griegs Klavierkonzert, wenig später folgten Klavierkonzerte von Mozart und Beethoven. Als Solist gastierte er u.a. mehrfach in der Kölner Philharmonie, bei den Schubertiaden Schnackenburg und beim Dresdner Palais Sommer. Er begleitete José Cura bei den Dresdner Musikfestspielen. Regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit den Dresdner Kapellsolisten. Nikolaus Branny konzertierte mit Jan Vogler, war zu Gast bei der Moritzburg-Festival-Akademie, beim Kammermusikfest Oberlausitz, Impuls-Festival Halle und bei der Elblandphilharmonie. Gern gesehener Interpret ist er auch bei den Kammerabenden der Staatskapelle Dresden in der Semperoper.Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte am 17. und 19. Januar 2026 gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen.Ekkehard KlemmNikolaus BrannyErzgebirgische Philharmonie AueKulturhaus AueEduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchhol26,00 € / 23,00 € / 18,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mitder Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mitSozialpass, mit FamilienpassServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 909456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasseServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 208280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de