32. Theaterball des Fördervereins des Eduard-von-Winterstein-Theaters e. V.

Am Freitag, dem 6. November 2026 und am Samstag, dem 7. November 2026, findet im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz der alljährliche Theaterball statt. Das Motto des 32. Theaterballs in der Spielzeit 2026_2027 lautet „Von gestern bis morgen: Ein Ball jenseits der Zeit“.



Auch in dieser Spielzeit lädt der Theaterförderverein wieder zum großen Theaterball ein – einer außergewöhnlichen Nacht zwischen den Zeiten. Aufgrund des großen Zuspruchs findet dieses gesellschaftliche Highlight erneut im Eduard-von-Winterstein-Theater statt, das sich für einen Abend in eine funkelnde Zeitmaschine verwandelt. Die Ballnacht wird mit einem hochkarätigen Gala-Programm eröffnet, das die Gäste auf eine Reise zurück in die Zukunft entführt, und durch ein erlesen-kulinarisches Verwöhnprogramm begleitet, dass keine Zeitschranke kennt. Zwischen den Epochen laden die beliebten und beschwingten Walzerrunden mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zum Tanz ein, bevor sich der Abend in eine rauschende Nacht voller Bewegung und Begegnung verwandelt. Mit der Pilsner Jazzband auf der Bühne und der musikalischen Cocktailbar auf der Studiobühne geht die Zeitreise schließlich bis in die frühen Morgenstunden weiter. Also: Zeitmaschine an, Alltag aus und hinein in eine außergewöhnliche Ballnacht, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zum Funkeln bringt!



Termine:

Freitag, 6. November 2026, 19.00 Uhr

Samstag, 7. November 2026, 19.00 Uhr

Eduard-von-Winterstein-Theater

Buchholzer Str. 67

09456 Annaberg-Buchholz



Kartenpreis: 95,00 € pro Person



Karten:

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH

Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz

Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Tel.: 03733 1407-131

schubert@erzgebirgische.theater

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