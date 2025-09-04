Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034626

Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit Markt 9 09456 Annaberg-Buchholz, Deutschland https://www.erzgebirgische.theater
Ansprechpartner:in Frau Eva Blaschke +49 3733 1407130
Logo der Firma Erzgebirgische Theater und Orchester GmbH Öffentlichkeitsarbeit

31. Theaterball: Nacht der Stars – Glanz und Glamour im Erzgebirge

Am 7. und am 8. November 2025 findet im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz unter dem Motto „Nacht der Stars - Glanz und Glamour im Erzgebirge“ der 31. Theaterball statt.

(lifePR) (Annaberg-Buchholz, )
Wie in jedem Jahr lädt der Theaterförderverein wieder zum großen Theaterball ein.

Wegen des großen Zuspruchs findet dieses gesellschaftliche Ereignis wieder im Eduard-von-Winterstein-Theater statt.

Auch diese Ballnacht wird mit einem hochkarätigen Gala-Programm eröffnet: Freuen Sie sich auf zwei Hollywoodbegeisterte Erzgebirger, die doch tatsächlich die Bosse eines großen Hollywoodstudios überzeugen konnten, der finanziellen Ersparnis wegen, die Dreharbeiten für ihren neusten Blockbuster in ihre wunderschöne Heimat zu verlegen.

Der Abend wird abgerundet durch ein erlesen-kulinarisches Verwöhnprogramm sowie die beliebten und beschwingten Walzerrunden mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und den Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

Termin: Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz
Freitag, 7. November 2025, 19:30 Uhr
Samstag, 8. November 2025, 19:30 Uhr

Kartenpreis: 95 €
Karten: Tel.: 03733 1407-131
schubert@erzgebirgische.theater

 

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.