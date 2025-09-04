31. Theaterball: Nacht der Stars – Glanz und Glamour im Erzgebirge
Am 7. und am 8. November 2025 findet im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz unter dem Motto „Nacht der Stars - Glanz und Glamour im Erzgebirge“ der 31. Theaterball statt.
Wegen des großen Zuspruchs findet dieses gesellschaftliche Ereignis wieder im Eduard-von-Winterstein-Theater statt.
Auch diese Ballnacht wird mit einem hochkarätigen Gala-Programm eröffnet: Freuen Sie sich auf zwei Hollywoodbegeisterte Erzgebirger, die doch tatsächlich die Bosse eines großen Hollywoodstudios überzeugen konnten, der finanziellen Ersparnis wegen, die Dreharbeiten für ihren neusten Blockbuster in ihre wunderschöne Heimat zu verlegen.
Der Abend wird abgerundet durch ein erlesen-kulinarisches Verwöhnprogramm sowie die beliebten und beschwingten Walzerrunden mit der Erzgebirgischen Philharmonie Aue und den Tanz bis in die frühen Morgenstunden.
Termin: Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz
Freitag, 7. November 2025, 19:30 Uhr
Samstag, 8. November 2025, 19:30 Uhr
Kartenpreis: 95 €
Karten: Tel.: 03733 1407-131
schubert@erzgebirgische.theater