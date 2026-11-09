3. Philharmonisches Konzert
Auf dem Programm stehen bedeutende Werke der Musikgeschichte aus den 1930er Jahren, die im Schatten einer sich zunehmend verdüsternden politischen Lage entstanden: Arnold Schönbergs Kammersymphonie Nr. 2 op. 38 (1939), Alexander Glasunows Konzert für Alt-Saxophon und Streichorchester op. 109 (1934), Jacques Iberts Concertino da camera für Alt-Saxophon und elf Instrumente (1935) sowie Kurt Weills Sinfonie Nr. 2 „Fantaisie symphonique“ (1933).
Mit Eckehard Stier steht beim 3. Philharmonischen Konzert ein Dirigent am Pult, der für seine stilistische Vielseitigkeit, seine herausragende Musikalität und seine überzeugende künstlerische Vision internationale Anerkennung genießt. Derzeit ist er Erster Gastdirigent des Teatro Massimo Bellini in Catania. Zuvor war er sieben Jahre lang Musikalischer Leiter der Auckland Philharmonia in Neuseeland und von 2003 bis 2013 Generalmusikdirektor der Stadt Görlitz sowie Chefdirigent der Neuen Lausitzer Philharmonie. Eckehard Stier dirigierte Orchester wie das London Symphony Orchestra, das London Philharmonic Orchestra, das City of Birmingham Symphony Orchestra, das Tokyo Philharmonic Orchestra, das Orchestre National de Lyon, das Melbourne Symphony Orchestra und das San Francisco Symphony Orchestra. In den vergangenen 30 Jahren hat er mehr als 80 Orchester auf vier Kontinenten dirigiert. Er arbeitete mit Solisten wie Alina Ibragimova, Cloë Hanslip, Nicolas Altstaedt, Kirill Gerstein, Cédric Tiberghien, Andreas Boyde, Nikolai Demidenko und Raphael Wallfisch zusammen. Zu seinen jüngsten Erfolgen auf der Opernbühne zählen Aufführungen von Giacomo Puccinis „Turandot“ am Teatro Massimo Bellini in Catania. Sein Musiktheaterrepertoire umfasst mehr als 90 Werke. CDAufnahmen und Filmmusiken sind unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, dem Tokyo Philharmonic
Orchestra und der Auckland Philharmonia erschienen.
Solist des Abends ist Dmitry Zajvatov Pinchuk. Er ist ein klassischer Saxophonist der neuen Generation, der bereits in jungen Jahren durch eine Kombination aus technischer Meisterschaft und tiefem musikalischem Verständnis Erfolge bei vielen der renommiertesten internationalen Wettbewerbe erzielt hat. Er begann seine musikalische Ausbildung im Alter von fünf Jahren und erlangte erstmals 2017 internationale Aufmerksamkeit, als er die Goldmedaille beim Nussknacker-Wettbewerb in Moskau gewann. Verschiedene Preise beim Andorra SaxFest-Jugendwettbewerb und vor allem der 1. Preis als jüngster Preisträger überhaupt beim Adolphe Sax International Competition in Dinant, Belgien, 2023, waren ein wichtiger Schritt in Dmitrys künstlerischer Laufbahn und zeugen von der Reife seines musikalischen Denkens. 2025 gewann er den 1. Preis beim Internationalen Aeolus-Bläserwettbewerb in Düsseldorf und trat mit den Düsseldorfer Symphonikern auf. Dmitry Zajvatov Pinchuk tritt regelmäßig mit Orchestern und in Kammermusikensembles auf und gibt Meisterkurse in Spanien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Andorra, China und Südkorea. Seit 2024 ist er Henry Selmer Paris Artist. Sein künstlerischer Werdegang ist nicht nur durch Wettbewerbserfolge geprägt, sondern auch durch die ständige Suche nach dem Klang und musikalischem Ausdruck.
Eine halbe Stunde vor Beginn gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen: im Kulturhaus Aue im Kleinen Saal und im Eduard-von-Winterstein-Theater auf der Studiobühne.
Termine: Samstag, 21. November 2026, 19.30 Uhr – Kulturhaus Aue
Montag, 23. November 2026, 19.30 Uhr – Eduard-von-Winterstein-Theater
Kartenpreise: 26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass
Karten: Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo, Di, Do, Fr: 10.00 – 14.00 Uhr
Mi, Sa, So: Geschlossen
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse