3. Philharmonisches Konzert

Am Samstag, dem 22. November 2025 im Kulturhaus Aue und am Montag, dem 24. November 2025 im Eduard-von-Winterstein-Theater AnnabergBuchholz, lädt die Erzgebirgische Philharmonie Aue jeweils um 19.30 Uhr alle Liebhaber_innen der klassischen Musik zum 3. Philharmonischen Konzert der Spielzeit 2025_2026 mit Werken von Sergei Rachmaninow und von Pjotr Tschaikowski ein.

Zu hören sein werden Sergei Rachmaninows berühmtes Klavierkonzert Nr. 2 c-moll op. 18 sowie Pjotr Tschaikowskis bedeutende Sinfonie Nr. 4 f-moll op. 36. Dirigent der Abende ist Bruno Borralhinho, als Solistin des Abends erleben Sie Kateryna Titova.

Der portugiesische Dirigent und Cellist Bruno Borralhinho ist Künstlerischer Leiter des Ensemble Mediterrain sowie seit 2024 des Wettbewerbs „Júlio Cardona“ und musikalischer Leiter des Beyra Ensemble Orquestral. Er dirigierte u. a. so unterschiedliche Klangkörper wie das Deutsche Kammerorchester Berlin, die Berliner Symphoniker, das Orquestra Metropolitana de Lisboa und das Guiyang Symphony Orchestra. Er arbeitete unter anderem mit Camilla Nylund, Tara Erraugh und Javier Perianes zusammen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich der Oper. Er leitete Neuproduktionen von Donizettis „L’elisir d’amore“ (2025), Mozarts „Don Giovanni“ (2023), Ravels „L’heure espagnole“ (2022) und Puccinis „Gianni Schicchi“ (2018) und war als Assistent an Neuproduktionen von Wagners „Der fliegende Holländer“ (2022) und Beethovens „Fidelio“ (2020) beteiligt. Im Jahr 2022 veröffentlichte das Label NAXOS eine CD mit dem Portugiesischen Symphonieorchester unter seiner Leitung, die ausschließlich dem Werk von Fernando Lopes-Graça gewidmet ist und von der internationalen Presse wie auch vom Publikum mit hervorragenden Kritiken bedacht wurde.

Die Pianistin Kateryna Titova stammt aus der Ukraine und lebt in Berlin. Sie wurde bei über zwanzig internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Ihre musikalische Ausbildung begann früh in Charkow und Moskau; anschließend studierte sie in Münster, Dresden, Manchester und Imola. Zu ihren prägenden künstlerischen Einflüssen zählt u. a. Igor Blagodatov. Als Solistin und Kammermusikerin gastierte sie in Europa, Russland, China und den USA, u. a. bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Kissinger Sommer, dem International Music Festival in Viana do Castelo (Portugal), dem Virtuosen-Festival in Lemberg sowie bei LvivMozArt. Konzertauftritte führten sie in die Berliner Philharmonie, die Elbphilharmonie, die Semperoper Dresden, den Musikverein und das Konzerthaus Wien sowie in die Bridgewater Hall Manchester. Ihre Einspielungen als Solistin und Kammermusikerin erschienen u. a. bei Sony Classical und Genuin.

Musikalische Leitung:
Bruno Borralhinho

Solistin:
Kateryna Titova

Termine:
Samstag, 22. November 2025, 19.30 Uhr Kulturhaus Aue, Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema
Montag, 24. November 2025, 19.30 Uhr Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456 Annaberg-Buchholz

Kartenpreise:
26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mit der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mit Sozialpass, mit Familienpass

Karten:
Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events

Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater

Abendkasse

