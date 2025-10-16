2. Philharmonisches Konzert

Zu hören sein werden Mieczysław Weinbergs Rhapsodie über moldawische Themen op. 47/1, Dmitri Schostakowitschs Konzert Nr. 2 für Violoncello und Orchester g-moll op. 126 sowie Alexander Borodins Sinfonie Nr. 2 h-moll. Dirigent der Abende ist Daniel Spaw, als Solisten des Cellokonzerts erleben Sie Hans-Ludwig Raatz.Der US-amerikanische Dirigentist seit 2020 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter der Bad Reichenhaller Philharmoniker. Zuvor war er 1. Kapellmeister und stellvertretender Musikdirektor am Theater Hof sowie Kapellmeister am Landestheater Linz. Der aus Nashville stammende Musiker leitete bereits über 50 Bühnenproduktionen und mehr als 100 Konzerte, darunter Aufführungen von „La Traviata“ (Regie: Robert Wilson), „Salome“, „Don Giovanni“, „Carmen“ und „Into the Woods“. Internationale Aufmerksamkeit erhielt er durch die von der Presse hochgelobte Linzer „La Traviata“-Produktion.Als Gastdirigent arbeitete er u. a. mit den Hofer Symphonikern, dem Göttinger Symphonie Orchester, dem Bruckner Orchester Linz, der Rheinischen Philharmonie Koblenz und dem Bundesjugendorchester, mit dem er mehrfach auf Tournee war, u. a. mit Simon Rattle und Ingo Metzmacher. 2018 leitete er das MIAGI Orchestra in Pretoria beim Festkonzert zu Ehren Nelson Mandelas 100. Geburtstag – dokumentiert von National Geographic und der Nobel Foundation („An Unfinished Symphony“). Daniel Spaw wurde zudem als Jurymitglied des Dirigentenforums des Deutschen Musikrats eingeladen., in Rochlitz/Sachsen geboren, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Cellospiel. Nach einigen Jahren der Musikschulausbildung in Mittweida wechselte er im Jahre 2000 an die Spezialschule für Musik nach Dresden und legte dort 2004 sein Abitur ab. Direkt im Anschluss nahm er sein Violoncellostudium an der Hochschule für Musik Dresden auf und erhielt unter anderem bei Simon Kalbhenn (Solocellist der Staatskapelle Dresden) Unterricht, der bereits an der Spezialschule sein Lehrer war. Von 2010–2013 studierte er im Masterstudium bei Prof. Stephan Forck an der Hochschule für Musik »Hanns Eisler« Berlin. Seine Studien vertiefte er durch Meisterkurse bei Prof. Michael Sanderling, Prof. Jens Peter Maintz, Götz Teutsch, Prof. Wolfgang Boettcher, Prof. Peter Bruns und Prof. Stephan Forck.Erste professionelle Orchestererfahrung konnte er als Substitut der Dresdner Philharmonie und der Sächsischen Staatskapelle Dresden sammeln und kehrte 2011 noch während des Studiums im Rahmen eines Zeitvertrages zur Dresdner Philharmonie zurück.Solistische Erfahrungen sammelte er mit den Rokokovariationen von Tschaikowsky, dem Haydn DDur Cellokonzert, dem Boccherini B-Dur Cellokonzert, dem Stabat Mater für Chor und Solocello von Knut Nystedt und dem berühmten Cellokonzert von Dvorák. Hans-Ludwig Raatz ist koordinierter Solocellist der Erzgebirgische Philharmonie Aue.Daniel SpawHans-Ludwig RaatzKulturhaus Aue, Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaEduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, Buchholzer Str. 67, 09456Annaberg-Buchholz26,00 € / 23,00 € / 18,00 €23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €***: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und Arbeitslose, mitder Sächsischen Ehrenamtskarte**: für Schulkinder, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, mitSozialpass, mit FamilienpassServicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaDi-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 UhrTel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.deServicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 UhrSa: 10.00 Uhr bis 13.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theaterAbendkasse