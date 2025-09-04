1. Philharmonisches Konzert
Zu hören sein werden Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonie Nr. 38 D-Dur KV 504, auch „Prager Sinfonie“ genannt, das Konzert Nr. 1 für Violine und Orchester D-Dur op. 19 von Sergei Prokofjew sowie die Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 43 von Jean Sibelius.
Aus einer Münchner Musikerfamilie stammend, begann die Karriere von Yuki Manuela Janke im frühen Kindesalter. Spätestens mit den zahlreichen Preisen, etwa beim Sarasate-, dem Paganini- und dem Tschaikowsky-Wettbewerb gelang Janke der Durchbruch, der sie rasch als Solistin auf die bedeutendsten Bühnen der Welt führte. Wie als Solistin und Kammermusikerin begeistert Yuki Manuela Janke auch als Konzertmeisterin der traditionsreichsten Orchester. Besondere Beachtung fand ihre Interpretation von Richard Strauss’ „Heldenleben“ im Goldenen Saal in Wien mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden und Christian Thielemann. Als Konzertmeisterin der Staatskapelle Berlin genoss Janke das Vertrauen von Dirigenten, wie z. B. Daniel Barenboim und Zubin Mehta. Regelmäßig gastiert sie bei den Münchner Philharmonikern, dem Leipziger Gewandhausorchester und bei diversen Orchestern im In- und Ausland. Ihre wichtigsten musikalischen Impulse erhielt sie bei Prof. Igor Ozim am Mozarteum Salzburg sowie durch die kammermusikalische Zusammenarbeit mit Christoph Eschenbach, Wolfgang Emanuel Schmidt, dem Hagen Quartett und dem Tokyo String Quartet. Ihr breites Repertoire reicht von der Barockmusik über die Romantik bis zu zeitgenössischen Komponisten wie Jörg Widmann, Wolfgang Rihm, Krzysztof Meyer, Nicolas Bacri oder Markus Schmitt. Auch in Vergessenheit geratene Werke, wie das Violinkonzert von Franz Clement – das Janke mit Reinhard Goebel und den Nürnberger Symphonikern eingespielt hat – gehören zu ihrem Repertoire. Seit 2023 ist sie 1. Konzertmeisterin der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Yuki Manuela Janke spielt auf einer Violine von Robert König & Michael Betcher.
Ekkehard Klemm ist Professor für Dirigieren an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden. Er ist Chefdirigent der Elbland Philharmonie Sachsen und seit 2022 Vizepräsident der Sächsischen Akademie der Künste.
Eine halbe Stunde vor Beginn der Konzerte in Aue und Annaberg-Buchholz gibt es die Möglichkeit, eine Konzerteinführung zu besuchen: im Eduard-von-Winterstein-Theater auf der Studiobühne und im Kulturhaus Aue im Kleinen Saal.
Termine:
Samstag, 13. September 2025, 19.30 Uhr – Kulturhaus Aue
Montag, 15. September 2025, 19.30 Uhr – Eduard-von-Winterstein-Theater
Mitwirkende:
Yuki Manuela Janke I Violine
Ekkehard Klemm I Dirigent
Erzgebirgische Philharmonie Aue
Kartenpreise:
26,00 € / 23,00 € / 18,00 €
23,00 €* / 21,00 €* / 15,00 €*
19,00 €** / 17,00 €** / 12,00 €**
*: für Menschen im Ruhestand, Menschen mit Schwerbehinderung und
Arbeitslose, Inhaber der Sächsischen Ehrenamtskarte
**: für Schüler, Azubis, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende,
Inhaber des Sozialpass’, Inhaber des Familienpasses
Karten:
Servicebüro im Kulturhaus Aue
Goethestraße 2, 08280 Aue-Bad Schlema
Di-Mi-Do: 8.00 bis 18.00 Uhr
Tel.: 03771–23761 | service@kulturhausaue.de
www.kulturhausaue.de/events
Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH
Markt 9, 09456 Annaberg-Buchholz
Mo-Fr: 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sa: 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Tel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater
Abendkasse