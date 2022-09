1. Philharmonisches Konzert Neubeginn mit Brahms und Schumann: Die neue Konzertsaison der Erzgebirgischen Philharmonie Aue startet

„Mit den Komponistenfreunden Brahms und Schumann und einem neuen Stern am Klaviersolistenhimmel, Sergei Redkin, beginnt kraftvoll unsere von sinfonischer Romantik geprägte Konzertsaison“, verspricht GMD Jens Georg Bachmann. Sergei Redkin, ein junger Preisträger und Pianist, wird im September beim 1. Philharmonischen Konzert mit Brahms 1. Klavierkonzert ins Erzgebirge kommen. Jens Georg Bachmann: „Es freut uns, jungen, preisgekrönten Talenten eine Bühne bieten zu können.“Auf dem Programm stehen Johannes Brahms‘ Klavierkonzert Nr. 1 d-moll, op. 15 sowie Robert Schumanns Sinfonie Nr. 4 d-moll, op. 120.Der berühmte Solist Sergei Redkin, geboren 1991 in Krasnojarsk, Sibirien, begann bereits mit sechs Jahren mit dem Klavierstudium am Musiklyzeum Krasnojarsk. Im Jahr 2004, nachdem er Preisträger des Internationalen Gavrilin-Wettbewerbs für junge Komponisten geworden war, setzte Redkin seine Ausbildung an der Spezialmusikschule des Sankt Petersburger Konservatoriums in der Klavierklasse von Olga Kurnavina fort. Zu dieser Zeit gewann Redkin seine ersten Preise bei Wettbewerben für junge Pianisten, wie dem Rachmaninoff-Wettbewerb (Sankt Petersburg, 2005, erster Preis) und dem Chopin-Wettbewerb (Estland, 2006, Grand Prix). Seine Kompositionsstudien setzte er bei Alexander Mnatsakanyan fort. 2008 wurde Sergei Redkin die Ehre zuteil, den jährlichen Maestro Temirkanov Award als einer der besten Schüler der Sankt Petersburger Spezialmusikschule zu erhalten. Im Jahr 2011 bildete sich er mit Unterstützung des St. Petersburg House of Music an der berühmten International Lake Como Piano Academy in Italien aus und arbeitete unter anderem mit Musikern wie William Grant Nabore, Dmitry Bashkirov, Peter Frankl und Fou Ts'ong zusammen. Er gewann 2012 den Internationalen Maj-Lind-Klavierwettbewerb in Helsinki, 2013 den Prokofjew-Wettbewerb in St. Petersburg und 2015 die Bronzemedaille beim XV. Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau. Redkin absolvierte 2015 das St. Petersburger Konservatorium und beendete dort 2017 sein Postgraduiertenstudium.Moderiert werden die Abende von Lür Jaenike, der seit 1. September Musiktheater-Dramaturg der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH ist.Dirigent: GMD Jens Georg BachmannSolist: Sergei Redkin (Klavier)Termine: Samstag, 24. September 2022, 19.30 Uhr, Kulturhaus Aue Montag, 26. September 2022, 19.30 Uhr, Eduard-von- Winterstein-Theater AnnabergKartenpreise: 21,50 € / 18,50 € / 13,50 €18,50 €* / 16,50 €* / 11,50 €*14,50 €** / 12,50 €** / 8,50 €***: Rentner, Schwerbehinderte und Arbeitslose außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen**: Schüler, Studenten, Inhaber Sozialpass, FamilienpassKarten: Servicebüro im Kulturhaus AueGoethestraße 2, 08280 Aue-Bad SchlemaMo-Mi: 9.00 bis 12.00 Uhr u. 13.00 bis 18.00 Uhr; Do-Fr: 9.00 bis 12.00 Uhr Tel.: 03771–23761 | kulturhaus.aue@t-online.de Servicebüro der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbHMarkt 9, 09456 Annaberg-BuchholzMo-Fr: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr u. 14.00 Uhr bis 18.00 UhrTel.: 03733 1407-131 | service@erzgebirgische.theater Abendkasse