Am 25. April 2026 lädt der Förderverein des Eduard-von-Winterstein- Theaters im Treibehaus der Saigerhütte Grünthal in Olbernhau unter dem Motto „Nacht der Stars - Glanz und Glamour im Erzgebirge“ zum 1. Olbernhauer Theaterball ein.



In neuem Gewand und einzigartigem Ambiente findet am 25. April 2026 eine festliche Ballnacht im Treibehaus der Saigerhütte statt – einem Ort, der Geschichte und Eleganz auf einzigartige Weise verbindet.



Das Publikum erwartet ein glamouröser Abend voller Kunst, Kultur und Tanz. Ein hochkarätiges Gala-Programm eröffnet den Ball, die Geschichte um zwei Hollywoodbegeisterte Erzgebirger, die doch tatsächlich die Bosse eines großen Hollywoodstudios davon überzeugen konnten, der finanziellen Ersparnis wegen, die Dreharbeiten für ihren neusten Blockbuster in ihre wunderschöne Heimat zu verlegen, sorgt dabei für unvergessliche Momente.



Dazu gibt es ein exquisites kulinarisches Verwöhnprogramm aus der Küche des Hotels Saigerhütte, das den Abend zu einem Fest für die Sinne macht. Natürlich darf auch der Tanz nicht fehlen: Bei eleganten Walzerrunden und zu den Klängen der Band „Happy Feeling“ kann das Tanzbein geschwungen und gefeiert werden!



Termin: Samstag, 25. April 2026, 19:30 Uhr

Treibehaus der Saigerhütte Grünthal Olbernhau



Kartenpreis: 120 €



Karten: Tel.: 03733 1407-145

schubert@erzgebirgische.theater

