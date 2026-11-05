Zehn Jahre Genuss-Festival Erlangen
Zur Jubiläumsausgabe gibt es neue Restaurants, raffinierte Menüs und eine kulinarische Entdeckungstour
Seit über zehn Jahren versammelt der ETM die Genussexperten der Stadt, um für ein paar Tage im Frühjahr die kulinarische Tradition und gehobene Küche in Erlangen in Szene zu setzen. Hierfür überlegen sich die Köchinnen und Köche bei ihren Dinnerabenden exquisite Menüs, wofür Gäste aus ganz Franken in die Hugenottenstadt reisen. Für die Geschäfte der Innenstadt bietet der ETM die Genuss-Safari als Teilnahmemöglichkeit. Das Konzept lädt dazu ein, bei einer eigens von den Einzelhändlern kreierten Leckerei ein Geschäft sowie dessen Inhaberinnen und Inhaber kennenzulernen. Den kulinarischen Höhepunkt bildetet der Galaabend „Cooking with Friends“. Hier kochen befreundete Gastronomen, die sich durch die jahrelange Zusammenarbeit bestens kennen und sich für den Abend ein Feinschmeckermenü überlegen, zu dem jeder einen Gang entwirft und den passenden Wein auswählt.
Der Gastgeber von Cooking with Friends, am Samstag, 13. März 2027, ist das Landhotel und Gasthaus Polster. Zum Sechs-Gänge-Menü laden die Köche Tobias Tannebaum (Restaurant Tannebaum), Santiago Lozano (Santiago’s Kitchen), Zacharias Dengler (Biorestaurant Muskat), Fritz Striegel (Alter Brunnen), Jonas Richter (Altmanns Restaurant by Jonas Richter) sowie der Gastgeber, Dominic Polster ein. Das Menü vereint u. a. kreative Kombinationen wie Wildfangzander mit Spitzkohl und Curry, Dreierlei vom Sellerie mit Apfel und Meerrettich sowie Birne mit Haselnuss, Sherry und Pastinake. Die von fränkischen Winzerinnen und Winzern moderierte Weinbegleitung zu jedem Gang ist im Preis enthalten. Auf Wunsch ist auch eine vegetarische Menü-Variante buchbar.
Die Dinnerabende finden dieses Mal in folgenden Restaurants statt: Gasthof Polster (Kosbach), Alter Brunnen (Marloffstein), Biorestaurant Muskat (Erlangen), Schwarzer Adler (Uttenreuth), Herzstück (Erlangen), Santiago’s Kitchen (Röttenbach) und Italia Tradizionale (Erlangen). Neu dabei sind das Altmanns Restaurant by Jonas Richter (Erlangen) sowie das Brucklyn (Erlangen) in Kooperation mit Santiago’s Kitchen.
Die Genuss-Safari führt als kulinarische Entdeckungstour durch folgende Geschäfte der Erlanger Innenstadt: Guldens Bergstube, Contigo, Australiss, Erlanger Teehaus, Italia Tradizionale, Köstlich & Co., decantus, Perlenmarkt und die Bäckerei Pickelmann. Neu dabei sind das Restaurant MASA, Pizza Barbier und namo:ca.
Der ETM möchte mit dem etablierten Veranstaltungsformat den teilnehmenden Restaurants und Geschäften Reichweite und Sichtbarkeit verschaffen – und ein wichtiges kulinarisches Highlight für den Standort im Veranstaltungskalender platzieren. Die Vorbereitungen für das nächste Festival beginnen jeweils unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung.
„Das Genuss-Festival steht beispielhaft für die Stärke Erlangens: engagierte Gastronomiebetriebe, kreative Händlerinnen und Händler und eine Innenstadt, die von Begegnung, Qualität und Vielfalt lebt. Seit zehn Jahren bringen wir diese Akteure zusammen, schaffen neue Aufmerksamkeit für ihre Angebote und machen erlebbar, was Erlangen als Genuss- und Einkaufsstandort auszeichnet“, betont Christian Frank, Geschäftsführer des ETM.
„Das Erlanger Genuss-Festival hat sich über Jahre zu einer festen kulinarischen Größe in Erlangen und Umgebung entwickelt. Bereits vor unserer Ankündigung erhalten wir die ersten Reservierungsanfragen für die kommende Ausgabe. Insbesondere freut es uns, dass wir fünf neue teilnehmende Betriebe und Konzepte mit an Bord haben“, so Cornelia Eyßelein, Projektleiterin des Erlanger Genuss-Festivals.
Wie in den Vorjahren ist die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach wieder Partner des Festivals und unterstützt damit die Stadt und die Region: „Das Genuss-Festival stärkt die Sichtbarkeit Erlangens, belebt die Innenstadt, unterstützt Gastronomie, Handel und weitere lokale Betriebe und trägt damit zur Attraktivität und wirtschaftlichen Entwicklung des Standorts bei“, so Johannes von Hebel, Vorstandsvorsitzender der Stadt- und Kreissparkasse. „Genau solche Formate fördern wir als Sparkasse aus Überzeugung, weil sie Gemeinschaft stiften und zugleich einen konkreten Mehrwert für die lokale Wirtschaft schaffen.“
Tickets & Informationen
Tickets für die Dinnerabende und die Genuss-Safari sind ab sofort in der Tourist-Information erhältlich.
Alle Informationen zum Programm und zum Ticketverkauf unter: www.visit-erlangen.de/genuss-festival