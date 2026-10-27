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Weihnachtsbeleuchtung in Erlangen gesichert

City-Management bündelt Kräfte der Erlanger Wirtschaft

(lifePR) (Erlangen, )
Die festliche Beleuchtung der Erlanger Innenstadt zur Adventszeit ist gesichert, nachdem das City-Management Erlangen (CM) mit Unternehmen und Partnern das Finanzierungsziel erreicht hat. Das Ergebnis zeigt, was durch vorausschauende Koordination, kontinuierliche Netzwerkarbeit und gemeinschaftliches Engagement für den Wirtschaftsund Lebensstandort Erlangen erreicht werden kann.

Die Erlanger Weihnachtsbeleuchtung erstreckt sich entlang der Haupt- und Nürnberger Straße bis hin zum Bohlenplatz. Sie ist ein wichtiges Element der Erlanger Innenstadt in der Vorweihnachtszeit, da sie zentrale Bereiche verbindet, Besucherinnen und Besucher durch die Stadt führt und die Aufenthaltsqualität steigert. Damit unterstützt sie den Einzelhandel und die Gastronomie in der umsatzstärksten Zeit des Jahres.

Das City-Management koordiniert die Weihnachtsbeleuchtung – von der Mittelbeschaffung bis hin zur Planung. Es übernimmt die frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Unternehmen sowie potenziellen Förderpartnern und entwickelt geeignete Beteiligungsmöglichkeiten. Bis das Finanzierungsziel erreicht ist, werden zahlreiche Gespräche mit Partnern geführt und individuelle Interessen abgestimmt.

Die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung ist als Gemeinschaftsprojekt angelegt und kommt ohne einen Zuschuss der Stadt Erlangen aus. Zugleich eröffnet die Initiative „Winterstadt Erlangen“ den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, sich beim City-Management über die Weihnachtsbeleuchtung hinaus für weitere Maßnahmen zur winterlichen Gestaltung der Innenstadt einzubringen. „Dass die Weihnachtsbeleuchtung auch 2026 gesichert ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll, und internationale Unsicherheiten stellen viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Umso mehr verdient es Anerkennung, dass sich zahlreiche Betriebe weiterhin für ihren Standort engagieren. Unsere Aufgabe als City-Management ist es, dieses Engagement zusammenzuführen, tragfähige Partnerschaften zu entwickeln und konkrete Projekte für eine attraktive Innenstadt zu ermöglichen. Die gesicherte Weihnachtsbeleuchtung zeigt, dass gemeinsames Handeln Wirkung entfaltet“, sagt Christian Frank, Vorstand des City-Managements.

„Das Engagement ist ein Zeichen, dass viele Betriebe die Entwicklung unserer Innenstadt als gemeinsame Aufgabe verstehen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Wirtschaft und Stadtgesellschaft an einem Strang ziehen, können wir gemeinsam viel für ein erfolgreiches Erlangen erreichen. Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern“, sagt Oberbürgermeister Jörg Volleth.

Seit 2009 setzt das City-Management bei der Weihnachtsbeleuchtung auf energiesparende LED Technik. Damit gehörte Erlangen zu den ersten Kommunen in Bayern, die auf diese Technik umstellten. Für den Betrieb kommt 100 % Grünstrom der Erlanger Stadtwerke zum Einsatz. Das offizielle Einschalten ist für Montag, den 23. November 2026 – zum Start der Weihnachtsmärkte – vorgesehen.

 

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Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.

Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.

Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.

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