Weihnachtsbeleuchtung in Erlangen gesichert

Die festliche Beleuchtung der Erlanger Innenstadt zur Adventszeit ist gesichert, nachdem das City-Management Erlangen (CM) mit Unternehmen und Partnern das Finanzierungsziel erreicht hat. Das Ergebnis zeigt, was durch vorausschauende Koordination, kontinuierliche Netzwerkarbeit und gemeinschaftliches Engagement für den Wirtschaftsund Lebensstandort Erlangen erreicht werden kann.



Die Erlanger Weihnachtsbeleuchtung erstreckt sich entlang der Haupt- und Nürnberger Straße bis hin zum Bohlenplatz. Sie ist ein wichtiges Element der Erlanger Innenstadt in der Vorweihnachtszeit, da sie zentrale Bereiche verbindet, Besucherinnen und Besucher durch die Stadt führt und die Aufenthaltsqualität steigert. Damit unterstützt sie den Einzelhandel und die Gastronomie in der umsatzstärksten Zeit des Jahres.



Das City-Management koordiniert die Weihnachtsbeleuchtung – von der Mittelbeschaffung bis hin zur Planung. Es übernimmt die frühzeitige Kontaktaufnahme mit den Unternehmen sowie potenziellen Förderpartnern und entwickelt geeignete Beteiligungsmöglichkeiten. Bis das Finanzierungsziel erreicht ist, werden zahlreiche Gespräche mit Partnern geführt und individuelle Interessen abgestimmt.



Die Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung ist als Gemeinschaftsprojekt angelegt und kommt ohne einen Zuschuss der Stadt Erlangen aus. Zugleich eröffnet die Initiative „Winterstadt Erlangen“ den beteiligten Unternehmen die Möglichkeit, sich beim City-Management über die Weihnachtsbeleuchtung hinaus für weitere Maßnahmen zur winterlichen Gestaltung der Innenstadt einzubringen. „Dass die Weihnachtsbeleuchtung auch 2026 gesichert ist, ist keine Selbstverständlichkeit. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll, und internationale Unsicherheiten stellen viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen. Umso mehr verdient es Anerkennung, dass sich zahlreiche Betriebe weiterhin für ihren Standort engagieren. Unsere Aufgabe als City-Management ist es, dieses Engagement zusammenzuführen, tragfähige Partnerschaften zu entwickeln und konkrete Projekte für eine attraktive Innenstadt zu ermöglichen. Die gesicherte Weihnachtsbeleuchtung zeigt, dass gemeinsames Handeln Wirkung entfaltet“, sagt Christian Frank, Vorstand des City-Managements.



„Das Engagement ist ein Zeichen, dass viele Betriebe die Entwicklung unserer Innenstadt als gemeinsame Aufgabe verstehen und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Wenn Wirtschaft und Stadtgesellschaft an einem Strang ziehen, können wir gemeinsam viel für ein erfolgreiches Erlangen erreichen. Ich danke allen Unterstützerinnen und Unterstützern“, sagt Oberbürgermeister Jörg Volleth.



Seit 2009 setzt das City-Management bei der Weihnachtsbeleuchtung auf energiesparende LED Technik. Damit gehörte Erlangen zu den ersten Kommunen in Bayern, die auf diese Technik umstellten. Für den Betrieb kommt 100 % Grünstrom der Erlanger Stadtwerke zum Einsatz. Das offizielle Einschalten ist für Montag, den 23. November 2026 – zum Start der Weihnachtsmärkte – vorgesehen.





(lifePR) (