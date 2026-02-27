Kontakt
Stadtrat gibt grünes Licht für Einkaufssonntag zum Frühlingsfest

Verkaufsoffener Sonntag am 12. April 2026 in Erlangen

Der Erlanger Stadtrat hat in seiner Sitzung am 26. Februar 2026 beschlossen, anlässlich des Erlanger Frühlingsfests künftig einen verkaufsoffenen Sonntag am ersten Sonntag nach Ostern zu ermöglichen. Dieser findet am 12. April 2026, von 13:00 bis 18:00 Uhr, in der Erlanger Innenstadt statt.

Mit dem am 1. August 2025 in Kraft getretenen neuen Bayerischen Ladenschlussgesetz (BayLadSchlG) können Gemeinden bis zu vier Sonn- und Feiertage für die Öffnung von Verkaufsstellen genehmigen, sofern die Öffnung an einen besonderen Anlass gebunden ist, der den zeitlichen und räumlichen Rahmen rechtfertigt. Der Stadtrat ist jetzt der Empfehlung des City-Managements Erlangen e.V. gefolgt und hat beschlossen, nicht alle vier gesetzlich möglichen Termine auszuschöpfen. Stattdessen wird es in 2026 einen Termin geben, und zwar den ersten Sonntag nach Ostern.

Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Betriebe der gesamten Innenstadt: von Martin-Luther-Platz bis südliche Werner-von-Siemens-Straße sowie vom Bahnhof bis zum Bohlenplatz.

Als Anlass im Sinne des Bayerischen Ladenschlussgesetzes gilt das Erlanger Frühlingsfest, das sich in den vergangenen Jahren im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert hat. Auf einer Fläche von über 2.000 Quadratmetern bieten zahlreiche Buden kulinarische Köstlichkeiten, Fahrgeschäfte, Kinderschminken, Kasperltheater, ein Kinderkarussell sowie weitere Attraktionen. Für Erwachsene steht darüber hinaus ein Biergarten mit musikalischer Unterhaltung bereit. Über die Veranstaltungstage hinweg werden mehrere tausend Besucherinnen und Besucher aus Erlangen und dem Umland erwartet.

Auch die Schausteller begrüßen die Entscheidung des Stadtrats ausdrücklich: „Wir bieten eine schöne Gelegenheit, beim Schlendern durch die Stadt in unserem Biergarten Platz zu nehmen, sich mit toller Verpflegung verwöhnen zu lassen und mit verschiedenen Aktivitäten eine wunderbare Familienzeit zu verbringen. Dass der verkaufsoffene Sonntag genau an diesem Datum stattfinden darf, ist eine große Bereicherung für das Frühlingsfest. Wir danken der Stadt Erlangen und dem City-Management Erlangen für die Unterstützung und das Vertrauen.“

Der verkaufsoffene Sonntag verbindet damit auf attraktive Weise das Frühlingsfest mit einem zusätzlichen Einkaufsangebot in der Innenstadt und lockt am letzten Tag der Osterferien Gäste aus nah und fern.

Das City-Management Erlangen e.V. lädt alle Betriebe der Innenstadt herzlich ein, sich am verkaufsoffenen Sonntag zu beteiligen und diesen Tag gemeinsam aktiv zu gestalten.

City-Management Erlangen e.V. (CM)

Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.

Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.

Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.

