Sportlicher Parcours kommt wieder nach Erlangen

Der Fun-Track ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen, Steilkurven und Sprungmöglichkeiten. Die Akteure erzielen auf diesem Pumptrack ihre Geschwindigkeit weniger durch kraftvolles Treten in die Pedale als durch geschickte Gewichtsverlagerung und gezieltes Be- und Entlasten. So wird spielend Koordination und Geschicklichkeit trainiert. Die Kinder und Jugendlichen können sich ausprobieren, ihre Fahrfähigkeiten testen und verbessern. Auch mit Rollern, Skate- und Longboards, Inline-Skater oder Scooter hat man hier viel Spaß. Und natürlich ist dieses Vergnügen nicht nur für Kids. Jeder, der sich gerne auf Rollen oder Reifen fortbewegt, kann sich hier ausprobieren.„Ob Winterrodelbahn oder Fun-Track, wir bekommen sehr viel positive Resonanz von Familien für diese Art an Angebot. Sie laden dazu ein, sich sportlich zu betätigen, locken in unsere Innenstadt und machen obendrein auch Spaß. Ein besonderer Dank gilt unseren Sponsoren, Optik Amberg und die Fahrradecke Erlangen, ohne deren Unterstützung Maßnahmen wie diese nicht möglich wären“, sagt Christian Frank, Vorstand des City-Managements. Die Anlage ist, auch dank der Förderung der Sponsoren, für alle kostenlos zugänglich.Für den Samstag vor Ostern (8.4.), um 12 Uhr, steht auch der Osterhase auf dem Programm. Die ersten 100 Kinder bekommen an diesem Tag eine kleine Überraschung, solange der Vorrat reicht.Alle Infos zum Fun-Track auf www.erlangen.info/fun-track/