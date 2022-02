Mit dem "Bahnhit"-Angebot jetzt günstig nach Erlangen reisen

Zugreisende nach Erlangen bekommen mit der Aktion Bahnhit der Stadt und Land Reisen GmbH passend vor dem Frühlingsstart ein zusätzliches, umweltfreundliches Angebot, ihren nächsten Trip in die Hugenottenstadt zu planen. Das Reisepaket beinhaltet die An- und Abreise per Zug ab drei Übernachtungen inkl. Frühstück.Zugreisen punkten beim Thema Nachhaltigkeit und sind eine bequeme Alternative zur Anreise per PKW. Bahnhit vereinfacht die Buchung als Komplettpaket, die Zugfahrt wird inklusive Hotelübernachtung zu einem Sonderpreis angeboten. Der Erlanger Tourismus und Marketing Verein vermittelt von nun an als Partner der Stadt und Land Reisen GmbH das Bahnhit-Angebot und ist Ansprechpartner für Hotels, die an einer Beteiligung interessiert sind.Weitere Informationen zum Bahnhit-Angebot und zur Buchung gibt es auf www.erlangen.info/... sowie telefonisch bei der Tourist-Information Erlangen unter 09131-8951-0.