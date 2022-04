Laufradrennen für Kinder am Erlanger Schlossplatz

Für die Erwachsenen gibt es erstmals seit 2019 wieder ein Erlanger Weinfest. Für die Kinder wird mit dem Laufradrennen eine alternative Mitmachaktion angeboten. Anlässlich zweier Rennradausfahrten wurde diese Idee eigens für die Kinder gemeinsam vom City-Management Erlangen und der Deutschland Tour entwickelt. Ab 9:00 Uhr starten verschiedene Gruppen in Teams bei der Ride Tour, einer Rennradausfahrt mit Radsportgrößen wie André Greipel und Fabian Wegmann, sowie der #franken9000-Challenge in die Fränkische Schweiz. Die Tour für die Kids ist ein Zusatzangebot, das den Fun-Track – der bis einschließlich 31. Mai am Neustädter Kirchenplatz stattfindet – erweitert. Unterstützt wird die Aktion von Optik Amberg.Für jedes Kind gibt es eine kleine Belohnung zusätzlich zum Laufradspaß. Am Ende der Runde dürfen sie ihren Eltern ihre Urkunden und ein eigenes Shirt präsentieren. Mit dem Laufrad üben die Kinder, das Gleichgewicht zu halten. So fällt auch der Umstieg auf ein größeres Rad leichter. Noch mehr Spaß macht dies, wenn die Kids zusammenfahren können.Der Startschuss fällt am Sonntag, 29. Mai 2022 ab 13:30 Uhr am Erlanger Schlossplatz. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmelden müssen Eltern ihr Kind durch eine kurze E-Mail an minitour@deutschland-tour.com. Ein Laufrad muss selbst mitgebracht werden.Mehr Infos unter: www.erlangen.info/...