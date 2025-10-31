Lange Einkaufsnacht am Freitag, 28. November 2025
Zum Black Friday lockt die Innenstadt mit Lichterglanz und verlängerten Öffnungszeiten
Die Veranstaltung findet erstmals im Rahmen der neuen städtischen Regelung statt, die an drei ausgewählten Terminen im Jahr längere Ladenöffnungszeiten ermöglicht (erster Freitag nach Christi Himmelfahrt, letzter Freitag im November und zweiter Adventssamstag). Der Erlanger Stadtrat hatte die entsprechende Verordnung in seiner Sitzung am Donnerstag, 30. Oktober 2025 beschlossen – zunächst befristet bis Ende 2026. Ziel ist es, dem stationären Handel neue Chancen zu eröffnen und zusätzliche Impulse für die Innenstadt zu setzen. Durch die neue Regelung erhalten Einzelhändler künftig die Möglichkeit, ihre Öffnungszeiten an den ausgewählten Tagen flexibel bis 23 Uhr zu verlängern.
„Wir sind sehr dankbar, dass der Stadtrat mit dieser Entscheidung den Weg für dieses erfolgreiche Format im Einzelhandel frei gemacht hat“, erklärt Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen. „Viele Städte in der Region nutzen solche Möglichkeiten, um ihre Innenstädte zu beleben, den Standort zu stärken und im Wettbewerb mit einem attraktiven Angebot zu bestehen. Mit der Langen Einkaufsnacht wollen wir zeigen, welches Potenzial in einem belebten und atmosphärischen Innenstadtabend steckt.“
Die Erlanger Innenstadt präsentiert sich dazu in festlichem Glanz: Die Waldweihnacht am Schlossplatz, der Historische Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz und der Altstädter Weihnachtsmarkt am Altstädter Kirchenplatz bilden gemeinsam mit der Eislauffläche „Erlangen like on Ice“ auf dem Marktplatz und der Kindereisenbahn am Hugenottenplatz den stimmungsvollen Rahmen für die Veranstaltung.
„Erlangen zeigt sich zur Adventszeit von seiner schönsten Seite. Dank der Unterstützung der örtlichen Wirtschaft strahlt die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr besonders hell – ein starkes Zeichen für die Attraktivität unserer Innenstadt“, so Frank weiter.
Informationen zur Langen Einkaufsnacht finden Sie unter: www.visit-erlangen.de/...
Für von auswärts anreisenden Gästen hat das City-Management die Auswahl an Parkmöglichkeiten auf folgender Seite zusammengefasst www.visit-erlangen.de/parken/
City-Management Erlangen e.V. (CM)
Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.
Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.
Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.
Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.