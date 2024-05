House am See Erlangen feiert 10jähriges Jubiläum

Was 2014 noch als private Gartenparty auf dem traumhaft gelegenen Gelände der ATSV Teutonia im Wiesengrund begann, hat sich in den letzten zehn Jahren zu einem etablierten Tagesfestival mit ca. 500 Gästen entwickelt. Von 12:00 bis 22:00 Uhr spielen verschiedene DJs aus der Region Chill-, Deep-, Afro- und Tech-House, während es leckere Drinks und Essen vor Ort zu kaufen gibt. Das liebevoll dekorierte und gemütlich gestaltete Areal im Wiesengrund lädt dabei sowohl zum Chillen als auch zum Tanzen ein.Organisator Karl Mühlrath, der in der überregionalen House-Szene unter dem Künstlernamen „Karlito“ bekannt ist, blickt stolz auf die Entwicklung seines „Babys“ zurück: „Ich kann es zwar selbst kaum glauben, dass seit dem ersten kleinen und teilweise verregneten Garten-Event, welches wir damals noch als eine Gruppe von Freunden für unsere Freunde organisiert haben, schon zehn Jahre vergangen sein sollen. Aber ich bin sehr froh und auch stolz, dass sich House am See über die Jahre halten und so weiter entwickeln konnte, dass wir seit ein paar Jahren immer ausverkauft sind und einen tollen Tag in diesem besonderen Ambiente feiern können. Bis auf eine kurze Zwangspause während Corona konnten wir seit 2014 wirklich jedes Jahr bei wechselnden Mottos und unterschiedlich gutem Wetter durchziehen.“Durch den großen Zuspruch nach den ersten 3 Jahren motiviert, setzte sich Karl Mühlrath gemeinsam mit Vertretern der ATV Teutonia, sowie der Stadt Erlangen zusammen, um eine Lösung zu finden, wie das Tagesfestival so nachhaltig stattfinden könnte, dass auf die Bedürfnisse von Anwohnern, Gästen und Umwelt gleichermaßen Rücksicht genommen wird. So wurde House am See von einer privaten Gartenparty zu einem offiziell angemeldeten Tagesfestival, welches allerdings auf 500 Gäste beschränkt wurde.„Wir könnten inzwischen mit dem entsprechenden Marketing-Aufwand locker über 1000 Menschen für unser Event begeistern, aber ich bin sehr froh, dass wir damals diesen Kompromiss mit der Stadt Erlangen gefunden haben. So ist nicht nur die Sicherheit unserer Gäste gewährleistet, sondern auch der familiäre Charme von House am See nach wie vor gegeben“, sagt Mühlrath dazu, der besonders dankbar für die kontinuierliche Zusammenarbeit mit der ATV Teutonia und den auf dem Gelände wohnenden Hausbewohner*innen ist.Hervorzuheben ist der besondere Charakter von House am See Erlangen: durch die finanzielle Unterstützung von ein paar Sponsoren und den Einsatz einiger ehrenamtlich Helfenden, versteht sich das kleine Festival nicht als rein kommerzielles Event, sondern ist sehr darauf bedacht, nachhaltig eine faire Preisgestaltung beizubehalten.Die Tickets liegen bei ca. 25€ und sind nur online im Vorverkauf unter karlito.ticket.io erhältlich. Schnell sein lohnt sich, denn Stand heute ist Erlangens Day-House-Open-Air schon zu 50% ausverkauft.Weitere Informationen: https://www.instagram.com/...