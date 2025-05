Am 19.06.2025 kehrt eines der charmantesten Tagesfestivals der Region zurück: House am See lädt bereits zum elften Mal rund 500 musikbegeisterte Gäste in den idyllischen Wiesengrund im Herzen Erlangens. Unter dem diesjährigen Motto „Woodstock Wiesengrund – Love, Peace & House Music“ erwartet die Besucher:innen ein liebevoll gestaltetes Open-Air-Erlebnis mit fein kuratierten House-Sounds, familiärer Atmosphäre und einem einmaligen Natursetting.



Seit 2014 steht House am See für musikalische Qualität, entspannte Vibes und kreative Konzepte abseits des Mainstreams. Die streng limitierte Veranstaltung findet auf einer exklusiven Outdoor-Fläche statt, die nur für dieses Event zugänglich ist.



Weitere Informationen und Bilder auf Anfrage. Instagram: @house.am.see.erlangen

(lifePR) (