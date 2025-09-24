Erlanger Herbst am 18. Oktober 2025
Einkaufs- und Erlebnismeile für die ganze Familie
Ein zentraler Anziehungspunkt ist der Erlanger Schlossplatz, wo ab 10:30 Uhr ein durchgehendes Bühnenprogramm mit Live-Musik, Tanz- und Showacts für Unterhaltung sorgt. Zahlreiche Aussteller sowie kulinarische Angebote machen den Platz zum lebendigen Treffpunkt. Doch nicht nur hier lohnt sich ein Besuch: Auch der Marktplatz mit seinem Wochenmarkt, die Bio-Genussmeile in der Wasserturmstraße, die Aktivitäten am Hugenottenplatz, die Freizeitmeile in der Nürnberger Straße, der Besiktasplatz sowie die Erlangen Arcaden und die östliche Altstadt tragen jeweils mit eigenen Schwerpunkten zu einem abwechslungsreichen Gesamterlebnis in der gesamten Innenstadt bei.
Die Wasserturmstraße steht ganz im Zeichen des „Biotags der Stadt Erlangen“: Auf der BioGenussmeile präsentieren regionale Betriebe, Initiativen und Vereine ihre nachhaltigen Angebote, von ökologischem Anbau über fair gehandelte Produkte bis hin zu Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene.
Auf dem Hugenottenplatz warten eine Technikschau und Mitmachaktionen des THW, Informationsstände verschiedener Einrichtungen sowie kulinarische Angebote, während entlang der Hauptstraße und Nürnberger Straße Händler, Vereine und touristische Partner mit kreativen Ideen für Abwechslung sorgen. Die Freizeitmeile in der Nürnberger Straße lädt darüber hinaus mit touristischen Angeboten aus der Region zum Entdecken ein.
Ein besonderes Familien-Highlight bieten die Erlangen Arcaden: Von 11 bis 18 Uhr sind dort die „flauschigen Helden“ aus der beliebten Kinderserie Helden auf vier Pfoten zu Gast. Kinder können die Figuren persönlich treffen, Fotos machen und kuscheln. Zusätzlich sorgt ein Glücksrad mit attraktiven Preisen für Spannung und Unterhaltung.
Auch der Besiktasplatz wird Teil der bunten Herbstmeile und präsentiert sich mit einer Autoausstellung. In der östlichen Altstadt wiederum beteiligen sich die inhabergeführten Geschäfte in der Friedrichstraße, Oberen Karlstraße und am Bohlenplatz mit individuellen Angeboten – perfekt für einen entspannten Herbstbummel.
„Der Erlanger Herbst ist ein wunderbarer Anlass, die Vielfalt unserer Innenstadt zu erleben. Einkaufen, Freunde treffen und gemeinsam die besondere Atmosphäre genießen – all das macht diesen Tag aus. Wir laden alle Gäste herzlich ein, die Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten in Erlangen zu nutzen und einen unbeschwerten Tag bei uns in der Stadt zu verbringen“, so Christian Frank, Vorstand des City-Management Erlangen.
Mehr Informationen auf www.visit-erlangen.de/.... Einen Flyer zum Event gibt es ab Anfang Oktober in der Tourist-Information Erlangen sowie vielen Geschäften der Erlanger Innenstadt.