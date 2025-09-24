Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036876

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. Werner-von-Siemens-Straße 32b 91052 Erlangen, Deutschland http://www.erlangen.info
Ansprechpartner:in Herr Oliver Timmermann +49 9131 895116
Logo der Firma Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Erlanger Herbst am 18. Oktober 2025

Einkaufs- und Erlebnismeile für die ganze Familie

(lifePR) (Erlangen, )
Am Samstag, 18. Oktober 2025, verwandelt sich die Erlanger Innenstadt ab 10 Uhr wieder in eine farbenfrohe Erlebniswelt: Das City-Management Erlangen lädt mit dem „Erlanger Herbst“ Besucherinnen und Besucher zu einem besonderen Einkaufserlebnis ein. Von der Hauptstraße über den Schloss- und Marktplatz bis in die östliche Altstadt erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Mitmachaktionen, kulinarischen Genüssen und attraktiven Angeboten des lokalen Handels.

Ein zentraler Anziehungspunkt ist der Erlanger Schlossplatz, wo ab 10:30 Uhr ein durchgehendes Bühnenprogramm mit Live-Musik, Tanz- und Showacts für Unterhaltung sorgt. Zahlreiche Aussteller sowie kulinarische Angebote machen den Platz zum lebendigen Treffpunkt. Doch nicht nur hier lohnt sich ein Besuch: Auch der Marktplatz mit seinem Wochenmarkt, die Bio-Genussmeile in der Wasserturmstraße, die Aktivitäten am Hugenottenplatz, die Freizeitmeile in der Nürnberger Straße, der Besiktasplatz sowie die Erlangen Arcaden und die östliche Altstadt tragen jeweils mit eigenen Schwerpunkten zu einem abwechslungsreichen Gesamterlebnis in der gesamten Innenstadt bei.

Die Wasserturmstraße steht ganz im Zeichen des „Biotags der Stadt Erlangen“: Auf der BioGenussmeile präsentieren regionale Betriebe, Initiativen und Vereine ihre nachhaltigen Angebote, von ökologischem Anbau über fair gehandelte Produkte bis hin zu Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene.

Auf dem Hugenottenplatz warten eine Technikschau und Mitmachaktionen des THW, Informationsstände verschiedener Einrichtungen sowie kulinarische Angebote, während entlang der Hauptstraße und Nürnberger Straße Händler, Vereine und touristische Partner mit kreativen Ideen für Abwechslung sorgen. Die Freizeitmeile in der Nürnberger Straße lädt darüber hinaus mit touristischen Angeboten aus der Region zum Entdecken ein.

Ein besonderes Familien-Highlight bieten die Erlangen Arcaden: Von 11 bis 18 Uhr sind dort die „flauschigen Helden“ aus der beliebten Kinderserie Helden auf vier Pfoten zu Gast. Kinder können die Figuren persönlich treffen, Fotos machen und kuscheln. Zusätzlich sorgt ein Glücksrad mit attraktiven Preisen für Spannung und Unterhaltung.

Auch der Besiktasplatz wird Teil der bunten Herbstmeile und präsentiert sich mit einer Autoausstellung. In der östlichen Altstadt wiederum beteiligen sich die inhabergeführten Geschäfte in der Friedrichstraße, Oberen Karlstraße und am Bohlenplatz mit individuellen Angeboten – perfekt für einen entspannten Herbstbummel.

„Der Erlanger Herbst ist ein wunderbarer Anlass, die Vielfalt unserer Innenstadt zu erleben. Einkaufen, Freunde treffen und gemeinsam die besondere Atmosphäre genießen – all das macht diesen Tag aus. Wir laden alle Gäste herzlich ein, die Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten in Erlangen zu nutzen und einen unbeschwerten Tag bei uns in der Stadt zu verbringen“, so Christian Frank, Vorstand des City-Management Erlangen.

Mehr Informationen auf www.visit-erlangen.de/.... Einen Flyer zum Event gibt es ab Anfang Oktober in der Tourist-Information Erlangen sowie vielen Geschäften der Erlanger Innenstadt.

Website Promotion

Website Promotion

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.

Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.

Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.