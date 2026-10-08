Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075705

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. Werner-von-Siemens-Straße 32b 91052 Erlangen, Deutschland https://www.visit-erlangen.de//
Ansprechpartner:in Herr Oliver Timmermann +49 9131 895116
Logo der Firma Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Erlanger Herbst am 17. Oktober 2026

Die Innenstadt wird am Samstag zur Einkaufs- und Erlebnismeile

(lifePR) (Erlangen, )
Nur noch wenige Tage bis zum Erlanger Herbst: Am Samstag, 17. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher in der Erlanger Innenstadt ein vielfältiges Programm mit vielen Infoständen und Mitmachaktionen sowie besonderen Angeboten aus dem Einzelhandel und der Gastronomie. Entlang der Hauptstraße und Nürnberger Straße sowie auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt beteiligen sich zahlreiche Geschäfte, Vereine und weitere Akteure am Aktionstag des City-Managements Erlangen.

Der Erlanger Herbst ist mehr als ein zusätzlicher Einkaufssamstag. Er verbindet den Besuch der Innenstadt mit einem vielfältigen Programm. Neben besonderen Aktionen des Einzelhandels gibt es ein Bühnenprogramm der Kulturvereine, Sport- und Mitmachangebote, Informationen zu Mobilität sowie Angebote rund um ökologische und nachhaltige Ernährung. Für das City Management in der Funktion als Veranstalter steht neben dem Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher die wirtschaftliche Bedeutung des Aktionstags im Mittelpunkt. Christian Frank, Vorstand des City-Managements, sagt: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt es darauf an, unsere Innenstadt zu stärken, Frequenz zu schaffen und den Menschen gute Gründe zu geben, nach Erlangen zu kommen. Der Erlanger Herbst leistet dazu einen wichtigen Beitrag: Er belebt das gesamte Stadtzentrum, verbindet den Einkauf mit vielfältigen erlebbaren Angeboten und schafft damit zusätzliche Impulse für Handel, Gastronomie und weitere Betriebe. Zugleich ist die Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei und wird ohne städtisches Veranstaltungsbudget ermöglicht. Der Erlanger Herbst steht damit für eine lebendige Innenstadt, wirtschaftliche Impulse und gemeinsames Engagement für den Standort Erlangen.“

Dass das Zusammenspiel aus Einzelhandel und Erlebnis wichtig ist, hebt Oberbürgermeister Jörg Volleth hervor: „Der Einzelhandel macht unsere Stadt lebendig und bringt Menschen in die Innenstadt. Der Erlanger Herbst bietet gerade Familien eine zusätzliche Möglichkeit, gemeinsam am Samstag in die Stadt zu kommen. Unsere Innenstadt hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Daran wollen wir festhalten und sie durch Aktionen wie den Erlanger Herbst zusätzlich beleben“, so Volleth.

Das Programm im Überblick

Ein Schwerpunkt liegt in der Wasserturmstraße. Dort veranstalten die Biostadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt von 10 bis 17 Uhr den BIO-Tag Erlangen 2026. Auf der Bio Genussmeile präsentieren sich regionale Betriebe und Initiativen aus dem ökologischen Landbau.

Angeboten werden unter anderem Bio-Produkte, regionale Spezialitäten und Getränke. Dazu kommen Informationen und Mitmachaktionen, etwa zum Klimaschutz, zu geretteten Lebensmitteln oder zu regionaler und nachhaltiger Ernährung. Für musikalische Begleitung sorgt die BigBand des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen.

Am Neustädter Kirchenplatz steht der „Platz der Vereine“ im Mittelpunkt. Von 11:30 bis 17:30 Uhr präsentiert der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine ein durchgehendes Bühnenprogramm mit Tanz, Musik und Theater. Insgesamt 16 Gruppen zeigen Ausschnitte aus ihrer Arbeit – von griechischen und serbischen Folkloretänzen über Square Dance und Samba bis zu Akrobatik, Showtanz und Livemusik. In der angrenzenden „Straße des Ehrenamts“ stellen sich zudem Kulturvereine an 18 Pavillons vor.

Auch an weiteren Plätzen gibt es Angebote. Am Hugenottenplatz zeigt das Technische Hilfswerk Fahrzeuge und Technik und bietet Mitmachaktionen an. Auf der Hauptstraße und der Nürnberger Straße beteiligen sich verschiedene Geschäfte und Betriebe mit Aktionen, Informationsständen und Angeboten. Dazu gehören unter anderem Kampfkunst-Demonstrationen und ein Glücksrad, Gesundheits- und Präventionsangebote, Informationen zu nachhaltigen Produkten sowie Aktionen rund um Fitness und Gesundheit. Auf dem Beşiktasplatz präsentiert Auto-Kropf die Neuheiten aus der Mobilität.

Auch die Erlangen Arcaden und Galeria beteiligen sich mit eigenen Programmpunkten. In den Arcaden steht der Aktionstag „Ehrenamt Sport“ im Mittelpunkt. Regionale Sportvereine stellen sich vor und laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein. Vor der Galeria gibt es mehrere Auftritte des Improtheatervereins „FAUst aufs Auge e.V.“. Am Nachmittag folgen hier weitere Programmpunkte mit Magic Moment.

Das City-Management Erlangen organisiert und koordiniert den Aktionstag gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Das vollständige Programm mit allen teilnehmenden Geschäften, Vereinen und weiteren Angeboten ist unter www.visit-erlangen.de/... abrufbar.

Website Promotion

Website Promotion

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.

Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.

Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.