Erlanger Herbst am 17. Oktober 2026
Die Innenstadt wird am Samstag zur Einkaufs- und Erlebnismeile
Der Erlanger Herbst ist mehr als ein zusätzlicher Einkaufssamstag. Er verbindet den Besuch der Innenstadt mit einem vielfältigen Programm. Neben besonderen Aktionen des Einzelhandels gibt es ein Bühnenprogramm der Kulturvereine, Sport- und Mitmachangebote, Informationen zu Mobilität sowie Angebote rund um ökologische und nachhaltige Ernährung. Für das City Management in der Funktion als Veranstalter steht neben dem Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher die wirtschaftliche Bedeutung des Aktionstags im Mittelpunkt. Christian Frank, Vorstand des City-Managements, sagt: „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten kommt es darauf an, unsere Innenstadt zu stärken, Frequenz zu schaffen und den Menschen gute Gründe zu geben, nach Erlangen zu kommen. Der Erlanger Herbst leistet dazu einen wichtigen Beitrag: Er belebt das gesamte Stadtzentrum, verbindet den Einkauf mit vielfältigen erlebbaren Angeboten und schafft damit zusätzliche Impulse für Handel, Gastronomie und weitere Betriebe. Zugleich ist die Veranstaltung für alle Besucherinnen und Besucher kostenfrei und wird ohne städtisches Veranstaltungsbudget ermöglicht. Der Erlanger Herbst steht damit für eine lebendige Innenstadt, wirtschaftliche Impulse und gemeinsames Engagement für den Standort Erlangen.“
Dass das Zusammenspiel aus Einzelhandel und Erlebnis wichtig ist, hebt Oberbürgermeister Jörg Volleth hervor: „Der Einzelhandel macht unsere Stadt lebendig und bringt Menschen in die Innenstadt. Der Erlanger Herbst bietet gerade Familien eine zusätzliche Möglichkeit, gemeinsam am Samstag in die Stadt zu kommen. Unsere Innenstadt hat eine hohe Aufenthaltsqualität. Daran wollen wir festhalten und sie durch Aktionen wie den Erlanger Herbst zusätzlich beleben“, so Volleth.
Das Programm im Überblick
Ein Schwerpunkt liegt in der Wasserturmstraße. Dort veranstalten die Biostadt Erlangen und der Landkreis Erlangen-Höchstadt von 10 bis 17 Uhr den BIO-Tag Erlangen 2026. Auf der Bio Genussmeile präsentieren sich regionale Betriebe und Initiativen aus dem ökologischen Landbau.
Angeboten werden unter anderem Bio-Produkte, regionale Spezialitäten und Getränke. Dazu kommen Informationen und Mitmachaktionen, etwa zum Klimaschutz, zu geretteten Lebensmitteln oder zu regionaler und nachhaltiger Ernährung. Für musikalische Begleitung sorgt die BigBand des Christian-Ernst-Gymnasiums Erlangen.
Am Neustädter Kirchenplatz steht der „Platz der Vereine“ im Mittelpunkt. Von 11:30 bis 17:30 Uhr präsentiert der Stadtverband der Erlanger Kulturvereine ein durchgehendes Bühnenprogramm mit Tanz, Musik und Theater. Insgesamt 16 Gruppen zeigen Ausschnitte aus ihrer Arbeit – von griechischen und serbischen Folkloretänzen über Square Dance und Samba bis zu Akrobatik, Showtanz und Livemusik. In der angrenzenden „Straße des Ehrenamts“ stellen sich zudem Kulturvereine an 18 Pavillons vor.
Auch an weiteren Plätzen gibt es Angebote. Am Hugenottenplatz zeigt das Technische Hilfswerk Fahrzeuge und Technik und bietet Mitmachaktionen an. Auf der Hauptstraße und der Nürnberger Straße beteiligen sich verschiedene Geschäfte und Betriebe mit Aktionen, Informationsständen und Angeboten. Dazu gehören unter anderem Kampfkunst-Demonstrationen und ein Glücksrad, Gesundheits- und Präventionsangebote, Informationen zu nachhaltigen Produkten sowie Aktionen rund um Fitness und Gesundheit. Auf dem Beşiktasplatz präsentiert Auto-Kropf die Neuheiten aus der Mobilität.
Auch die Erlangen Arcaden und Galeria beteiligen sich mit eigenen Programmpunkten. In den Arcaden steht der Aktionstag „Ehrenamt Sport“ im Mittelpunkt. Regionale Sportvereine stellen sich vor und laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein. Vor der Galeria gibt es mehrere Auftritte des Improtheatervereins „FAUst aufs Auge e.V.“. Am Nachmittag folgen hier weitere Programmpunkte mit Magic Moment.
Das City-Management Erlangen organisiert und koordiniert den Aktionstag gemeinsam mit zahlreichen Partnern. Das vollständige Programm mit allen teilnehmenden Geschäften, Vereinen und weiteren Angeboten ist unter www.visit-erlangen.de/... abrufbar.