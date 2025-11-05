Erlangen like on Ice: Wintervergnügen mitten in der Innenstadt
City-Management Erlangen lädt zum Eislaufvergnügen auf den Marktplatz ein
Die 400 m² große Sport- und Erlebnisfläche am Marktplatz lädt Groß und Klein zum Eislaufen ein – umgeben von der barocken Kulisse des Palais Stutterheim. Familien, Kinder und Gruppen finden hier Raum für Bewegung und Begegnung. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es schön, wenn Kinder und Familien draußen aktiv sein können. Bewegung an der frischen Luft stärkt Körper und Geist – und macht im Winter besonders viel Freude“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.
Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt die Beleuchtung, die mit 100 % grünem Strom der Erlanger Stadtwerke betrieben wird. Nach dem Eislaufen bietet sich die Gelegenheit, den Abend auf der benachbarten Waldweihnacht oder einem der zwei anderen Weihnachtsmärkte ausklingen zu lassen. „Mit der verlängerten Laufzeit bis zum 6. Januar 2026 haben Familien die Gelegenheit, während der gesamten Ferien draußen aktiv zu sein und Winterspaß zu erleben“, betont Frank.
Das Projekt wird auch dieses Jahr durch die Unterstützung zahlreicher Unternehmen getragen. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unternehmen, die Erlangen like on Ice auch in diesem Jahr fördern und damit zum Gelingen des Projekts beitragen“, betont Frank.
Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Hinweise zu Parkmöglichkeiten gibt es unter www.visit-erlangen.de/erlangenlikeonice.
City-Management Erlangen e.V. (CM)
Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.
Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.
Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.
Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.