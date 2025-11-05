Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1041375

Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V. Werner-von-Siemens-Straße 32b 91052 Erlangen, Deutschland http://www.erlangen.info
Ansprechpartner:in Herr Oliver Timmermann +49 9131 895116
Logo der Firma Erlanger Tourismus und Marketing Verein e.V.

Erlangen like on Ice: Wintervergnügen mitten in der Innenstadt

City-Management Erlangen lädt zum Eislaufvergnügen auf den Marktplatz ein

(lifePR) (Erlangen, )
Wenn die Tage kürzer werden und der Winterzauber in den Startlöchern steckt, verwandelt sich der Erlanger Marktplatz erneut in eine winterliche Erlebnisfläche. Das City-Management Erlangen veranstaltet auch in diesem Jahr Erlangen like on Ice – ein Angebot, das Bewegung, Spaß und gemeinsames Erleben in den Mittelpunkt stellt. Vom 21. November 2025 bis zum 6. Januar 2026 können Besucherinnen und Besucher auf der Eisfläche aktiv werden und den Winter mitten in der Innenstadt genießen.

Die 400 m² große Sport- und Erlebnisfläche am Marktplatz lädt Groß und Klein zum Eislaufen ein – umgeben von der barocken Kulisse des Palais Stutterheim. Familien, Kinder und Gruppen finden hier Raum für Bewegung und Begegnung. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es schön, wenn Kinder und Familien draußen aktiv sein können. Bewegung an der frischen Luft stärkt Körper und Geist – und macht im Winter besonders viel Freude“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.

Für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgt die Beleuchtung, die mit 100 % grünem Strom der Erlanger Stadtwerke betrieben wird. Nach dem Eislaufen bietet sich die Gelegenheit, den Abend auf der benachbarten Waldweihnacht oder einem der zwei anderen Weihnachtsmärkte ausklingen zu lassen. „Mit der verlängerten Laufzeit bis zum 6. Januar 2026 haben Familien die Gelegenheit, während der gesamten Ferien draußen aktiv zu sein und Winterspaß zu erleben“, betont Frank.

Das Projekt wird auch dieses Jahr durch die Unterstützung zahlreicher Unternehmen getragen. „Ein herzliches Dankeschön gilt allen Unternehmen, die Erlangen like on Ice auch in diesem Jahr fördern und damit zum Gelingen des Projekts beitragen“, betont Frank.

Weitere Informationen, Öffnungszeiten und Hinweise zu Parkmöglichkeiten gibt es unter www.visit-erlangen.de/erlangenlikeonice.

City-Management Erlangen e.V. (CM)

Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessen- und Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.

Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.

Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.

Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.