Crowdfunding soll weihnachtlichen Glanz sichern

„Seit der Corona-Pandemie übernahm die Stadt Erlangen 100 Prozent der Finanzierung der Weihnachtsbeleuchtung und Dekoration – ein starkes Signal in einer schwierigen Zeit. Dafür waren wir als Vertreter zahlreicher Innenstadtbetriebe sehr dankbar“, erklärt Christian Frank, Vorstand des City-Managements. „Angesichts der aktuellen Haushaltslage ist diese Unterstützung nun nicht mehr möglich. Ohne alternative Finanzierung ist die Umsetzung der Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr nicht realisierbar.“Um ein gemeinschaftlich getragenes Modell zu ermöglichen, hat das City-Management Erlangen unter dem Titel „Weihnachtsstadt Erlangen“ eine Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform WirWunder.de gestartet. Ziel ist es, gemeinsam mit der Erlanger Wirtschaft und Bürgerschaft neue Wege zu gehen, um die Finanzierung der festlichen Dekoration zu sichern. Die Sparkasse Erlangen begleitet die Aktion mit großem Engagement, fachlicher Beratung und technischer Unterstützung.Die Weihnachtsbeleuchtung gilt für viele Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher als Herzstück der Adventszeit. Gemeinsam mit den zwei Weihnachtsbäumen auf dem Hugenottenplatz und dem Martin-Luther-Platz schafft sie ein einheitliches Stadtbild und verbindet die drei Weihnachtsmärkte mit Handel und Gastronomie in der Innenstadt. Gerade in den Wochen vor den Feiertagen ist die festliche Atmosphäre für den Einzelhandel von großer wirtschaftlicher Bedeutung – und auch für Besucherinnen und Besucher ein geschätzter Bestandteil ihres vorweihnachtlichen Stadtbummels.Die Vorbereitungen und Planungen beginnen bereits Monate im Voraus. Allein die Weihnachtsbeleuchtung umfasst 450 Meter Lichterketten mit rund 4.000 LEDs, 26 Überspannungen mit je fünf Sternen in der Hauptstraße sowie 52 Sternenornamente entlang der Nürnberger Straße und 26 am Bohlenplatz. Hierfür entstehen Kosten durch Auf- und Abbau, Einlagerung, Instandhaltung, Personal und Strom. Insgesamt ergibt sich daraus ein jährlicher Finanzbedarf im fünfstelligen Bereich.Nun ist ein Schulterschluss gefragt: Das gemeinschaftlich getragene Modell soll die festliche Atmosphäre in der Innenstadt auch in Zukunft sichern.Mehr zur Aktion und zur Möglichkeit, sich zu beteiligen, finden Sie online unter: