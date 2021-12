City-Gutschein Erlangen: Jahresendspurt zur Weihnachtssaison

Wer zur Adventszeit noch das passende Geschenk sucht, dem dürfte der City-Gutschein sehr gelegen kommen. Mittlerweile nehmen über 300 Annahmestellen aus Erlangen an dem Gutscheinsystem teil. Die Einlösemöglichkeiten sind vielfältig und decken alle Bereiche wie u.a. Shopping, Kultur und Gastronomie ab. Nachdem in 2020 und 2021 viele Betriebe von den Auswirkungen der Lockdowns betroffen waren, zeigten sich viele Menschen mit dem Kauf der Gutscheine solidarisch. „Die Resonanz auf den City-Gutschein ist äußerst positiv. Besonders in der aktuellen Zeit möchten viele Unternehmen und Einzelkunden ihre Stadt und ihre Betriebe unterstützen. Das sehen wir auch in den Umsatzzahlen“, so Christian Frank, Vorstand des City-Managements Erlangen.Für die Betriebe ist eine Teilnahme am City-Gutschein kostenlos. Auch in 2022 setzt das City-Management die Marketinggebühren in Höhe von 2% aus, um noch mehr einen Anreiz für alle Interessierten zu schaffen.Die Gutscheine gibt es in einer 10 €, 20 €und 50 € Ausgabe und sie haben eine Gültigkeit von drei Jahren. Die neu aufgelegte Broschüre zum City-Gutschein Erlangen, auf der alle 300 Annahmestellen aufgelistet sind, liegt in den teilnehmenden Betrieben aus. Unter anderem sind die Gutscheine auch in der Tourist-Information Erlangen erhältlich (Goethestraße 21 a, 91054 Erlangen, Mo – Fr, 09:00 – 12:30 Uhr und 13:00 – 17:00 Uhr, Heiligabend und Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen). Weitere Verkaufsstellen und alle Annahmestellen sind auf www.erlangen.info/... gelistet.Das City-Management (CM) wurde im Jahre 1997 gegründet und im Frühjahr 2020 als eigenständiger Verein weiter etabliert. Zu diesem Zweck haben sich über 110 Unternehmen des Einzelhandels, der Immobilien-, Kultur-, Freizeit- und Tourismuswirtschaft, Interessenund Werbegemeinschaften sowie Verbände und Institutionen zusammengeschlossen.Die Wahrnehmung Erlangens als bedeutender Einzelhandelsstandort in der Metropolregion Nürnberg, die Erhöhung der Frequenz und die Optimierung der Aufenthaltsqualität sind erklärte Ziele des CM. Außerdem vertritt das CM die Interessen seiner Mitgliedsunternehmen mit einer starken Stimme gegenüber der Politik.Möglich geworden ist das gemeinschaftliche Engagement erst durch die zahlreichen Partner, die die Bedeutung dieses Netzwerkes erkannt haben. Eines haben alle Partner gemeinsam – die Solidarisierung mit den Zielen.Durch gezielte Marketingmaßnahmen, Infrastrukturprojekte und Veranstaltungen setzt das CM Impulse, die zu einer vitalen Innenstadt beitragen. Erlangen bietet mit seiner stringenten Architektur aus der im 17. Jahrhundert geplanten Neustadt und den kleinen Gassen der nördlichen Altstadt eine hohe Aufenthaltsqualität. Ein abwechslungsreicher Handel aus kleinem, inhabergeführtem Einzelhandel und einer großen Fußgängerzone sowie zahlreiche Restaurants und Cafés garantieren einen attraktiven Aufenthalt in der kleinsten Großstadt Bayerns.