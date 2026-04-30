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3. Festa Italica Erlangen: 12. – 15.06.2026, Schloßplatz Erlangen

(lifePR) (Erlangen, )
Vom 12. bis 15. Juni 2026 öffnet das „Festa Italica“ auf dem Erlanger Schloßplatz erneut sein Tor zur italienischen Lebensfreude! Nachdem das Fest in den vergangenen Jahren großen Zuspruch erhielt, verwandelt sich der Bereich rund um das Markgrafendenkmal auch in diesem Jahr wieder in eine mediterrane Piazza. Bereits zum dritten Mal steht der Platz, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Jörg Volleth, für vier Tage ganz im Zeichen der italienischen Genusskultur mit erlesenen Weinen, kulinarischen Spezialitäten und mitreißender Musik.

Der Platz vor dem historischen Stadtschloss erstrahlt in charmantem italienischem Dekor: Bewundern Sie eine historische Ape Calessino oder posieren Sie für Erinnerungsfotos mit einer stilechten Vespa. Flanieren Sie an den Ständen entlang und entdecken Sie mehr als zwei Dutzend verschiedene Weine aus den unterschiedlichen Anbaugebieten Italiens. Die sorgfältig ausgewählten Tropfen sind wahre Botschafter ihrer Herkunftsregionen. Jeder Schluck erzählt seine eigene Geschichte – von den sonnigen Hügeln Siziliens bis zu den eindrucksvollen Weinbergen Venetiens. Doch auch jenseits des Weins finden die Gäste passende Erfrischungen für den italienischen Sommer in Erlangen: italienische Birra, Aranciata sowie beliebte Klassiker wie Aperol Spritz oder Limoncello. Stoßen Sie gemeinsam mit uns auf das Dolce Vita an!

Selbstverständlich bietet das „Festa Italica“ auch zahlreiche kulinarische Highlights. Mit viel Liebe zubereitet werden Pasta al dente, knusprige Pizza und verführerische Dolci. An den Ständen der eigens angereisten italienischen Gastronomiebetriebe sind ausschließlich landestypische Spezialitäten erhältlich – darunter Oliven, Prosciutto und Taralli, die den Geschmack Italiens direkt nach Erlangen bringen. Feiern Sie mit uns die beeindruckende Vielfalt der italienischen Küche.

Musikalisch wird das Fest von einem abwechslungsreichen Live-Musik-Programm begleitet: Freuen Sie sich auf italienische Pop-Hits, zeitlose Klassiker und emotionale Melodien, die direkt ins Herz gehen. Ob auf der Bühne oder mitten im Publikum – Mitsingen, Tanzen und das Leben feiern ist ausdrücklich erwünscht!

Oberbürgermeister Jörg Volleth, das City-Management Erlangen e.V., der Veranstaltungsbetrieb Zametzer & Krohn GbR sowie die beteiligten italienischen Gastronomiebetriebe laden Sie herzlich ein, gemeinsam zu feiern, zu genießen und ein Stück Italien mitten in Franken zu entdecken.

Ci vediamo al „Festa Italica“ – wir sehen uns beim Fest!

Website: www.festa-italica.de/erlangen

 

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