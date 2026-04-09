10. Erlanger Weinfest 13. – 17.05.2026 Schloßplatz Erlangen
Rund 40 verschiedene Weine aus Franken stehen zur Verkostung bereit. Mit dabei sind das Weingut Biegner aus Prichsenstadt, das Weingut Goger aus Sand am Main, das Weingut Ruppert aus Hammelburg sowie das Weingut Schmitt aus Bergtheim. Vom klassischen Silvaner über frischen Rotling bis hin zu besonderen Spezialitäten bietet das Sortiment sowohl erfahrenen Weinliebhabern als auch neugierigen Einsteigern eine große Vielfalt. Die Winzer sind persönlich vor Ort und geben gerne Einblicke in ihre Weine. Passend zu den edlen Tropfen präsentieren mehrere Gastronomen ein vielfältiges Speisenangebot. An verschiedenen Ständen können Besucher neben beliebten Klassikern wie Flammkuchen oder Bratwurst auch weitere Spezialitäten wie Nudeln im Parmesanlaib oder spanischen Schinken entdecken. Ergänzt wird das Genussangebot durch tägliche Live-Musik auf der Weinfestbühne. Verschiedene Bands und Musikgruppen sorgen mit bekannten Hits aus mehreren Jahrzehnten für beste Stimmung – ideal, um gemeinsam zu feiern, neue Leute kennenzulernen oder das Tanzbein zu schwingen.
Zum zehnjährigen Jubiläum des Erlanger Weinfests laden Oberbürgermeister Jörg Volleth, der Fränkische Weinbauverband e.V., das City-Management Erlangen sowie die Zametzer & Krohn GbR herzlich ein. Vom Eröffnungstag am Mittwoch – zu dem auch die frisch gewählte 68. Fränkische Weinkönigin Angelina Seiler erwartet wird – über den Feiertag Christi Himmelfahrt bis zum Abschluss am Sonntagabend erwartet die Gäste Frankenweingenuss pur. Ob mit Freunden, Familie oder neuen Bekanntschaften – das Erlanger Weinfest bietet die ideale Gelegenheit, die Vielfalt der fränkischen Weinkultur zu entdecken, ins Gespräch zu kommen und gesellige Stunden auf dem Schlossplatz zu verbringen.
Website: www.weinfest-erlangen.de
Programmüberblick
Mittwoch, 13. Mai 2026 von 16.00 bis 22.00 Uhr
ab 18.00 Uhr Rossinis – Romantisch, fetzig, hautnah - die Rossinis sorgen mit einer Mischung aus italiano, latino, Rock'n Roll und 50er Jahre Musik immer für ausgelassene Weinseligkeit.
18.30 Uhr Feierliche Eröffnung mit der Fränkischen Weinkönigin Angelina Seiler und Oberbürgermeister Jörg Volleth.
Donnerstag, 14. Mai 2026 von 11.00 bis 22.00 Uhr (Christi Himmelfahrt)
ab 12.30 Uhr Wulli & Sonja – Bei Thomas „Wulli“ Wullschläger und Sonja Tonn erwartet dich eine geballte Ladung Liedermaching- Blues-Jazz -JOKE-Folk. Sie schreiben ihre eigenen Lieder über das Leben, die Liebe und den ganz normalen Wahnsinn – mal auf Deutsch, mal auf Englisch und sogar auf Fränggisch. Dazu interpretieren sie die ein oder andere Perle der Musikgeschichte auf eine außergewöhnliche Art und Weise.
ab 18.00 Uhr Race – Die Band bietet eine mitreißende Mischung aus schmissigen Pop-Hochkarätern, erhabenen internationalen Rockklassikern und ausgefallenen Stücken aus dem Musical-Bereich oder auch der deutschen Musiklandschaft. Die Profimusiker um Hauptsänger Jerry James präsentieren qualitativ hochwertig und mit großer Spielfreude diese besonderen Songs, die man alle im Ohr hat, auf die sich jeder freut und die man eben doch nur selten live zu hören bekommt.
Freitag, 15. Mai 2026 von 16.00 bis 22.00 Uhr
ab 18.00 Uhr Heaven – Pop- und Rockmusik der 80er Jahre und das Beste von heute. Die wohl bekannteste Tanzmusik-Band Frankens kann’s nicht lassen. Mit über 35 Jahren Bühnenerfahrung bringen sie jeden Festplatz auf Hochtouren. Let’s dance!
Samstag, 16. Mai 2026 von 11.00 bis 22.00 Uhr
ab 12.30 Uhr Ben Stone & Co. – Bekannte Klänge verpacken Ben Stone und sein Duo-Partner in authentische, kraftvolle Rhythmen - seine Gitarre avanciert auf der Bühne zum besten Freund, mit dem es ihm möglich ist, die tiefe Verbundenheit mit Rock, Country und Pop auszudrücken, auszuleben und für das Publikum spürbar zu machen. Mit Stimmen, die berühren und befreien zugleich.
ab 18.00 Uhr Intermezzo – Die elfköpfige Band liefert handgemachte Live-Musik mit Rock-Klassikern, Party-Funk aus den 80ern, 90ern und den besten Hits von heute. Die Musiker rund um das dreiköpfige Vocal-Team Diana Schriml, Thomas Zinnbauer und Benjamin Spitzl sorgen für Power auf der Bühne, unterstützt werden sie vom vierstimmigen Bläsersatz. Vom ersten Song an überträgt sich die Spielfreude auf das Publikum – die Party beginnt!
Sonntag, 17. Mai 2026 von 11.00 bis 21.30 Uhr
ab 12.00 Uhr Golden Hearings – Drei Vollblutmusiker, drei unterschiedliche Stimmen: groovig, launig, voller Sound. Rock, Pop, Oldies aus der goldenen Ära der Musik – handgemacht.
ab 17.30 Uhr d’groove – Die Band aus Erlangen steht für handgemachte Live-Musik mit Qualität. Mit insgesamt 9 Personen, 3 kraftvollen Stimmen und einer funky Brass-Section bringt die Band bekannte Songs von den 80ern bis heute authentisch und mit viel Spielfreude auf die Bühne.