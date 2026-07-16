Renommierte Traumatherapeutin plädiert für eine neue Psychologie
Maria Sanchez' Buch „Die revolutionäre Kraft des Fühlens“ jetzt auch als Hörbuch verfügbar
Maria Sanchez' viertes Buch „Die revolutionäre Kraft des Fühlens – Wie unsere Emotionen uns befreien“ ist nun auf allen gängigen Streaming- und Buchplattformen, wie Spotify, Audible, Thalia, BookBeat, Amazon und Hugendubel, weltweit auch als Hörbuch verfügbar. Mit ihrer angenehm warmen und einladenden Stimme plädiert die Traumatherapeutin und Bestsellerautorin Maria Sanchez in diesem für eine neue Psychologie. Sie blickt kritisch auf die (Mode)-Themen „Selbstoptimierung“ und „Potenzialentfaltung“ und entlarvt diese als langfristig unwirksam und oftmals sogar schädlich.
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„Durch diese Art des Umgangs mit uns selbst“, so Sanchez, „befeuern wir unabsichtlich die Ursachen für zahlreiche psychische Probleme, unter denen wir leiden.“
Ihre Begründung leuchtet sofort ein: Alles, was wir tun, um innerlich anders oder besser zu werden, bekräftigt unbewusst, dass wir jetzt noch nicht in Ordnung sind. Genau durch diese innere Haltung bleiben wir jedoch ewig im Kampf mit uns selbst verhaftet. Der Leidenskreislauf kann auf diese Weise nie enden. Kurzfristig und oberflächlich mag sich manches ändern, aber im Kern bewegen wir uns nicht. Maria Sanchez blickt in ihrem (Hör-)Buch tiefer und stellt sich mutig dem Zeitgeist entgegen. Anhand zahlreicher Beispiele und Erfahrungen aus ihrer therapeutischen Arbeit gibt sie den Leser:innen ein inneres Navigationssystem an die Hand, um sich selbst neu kennenlernen zu können.
„Die revolutionäre Kraft des Fühlens“ ist ein (Hör-)Buch, das aufrüttelt und nachdenklich macht, in erster Linie aber hilft. Und das dringend gebraucht wird in einer Zeit, in der psychische Auffälligkeiten weltweit zunehmen.
Bestsellerautorin Maria Sanchez verzeichnet knapp 6,5 Millionen Klicks auf YouTube
Mit bereits über 125.000 verkauften Exemplaren ihrer mittlerweile fünf Bücher und knapp 6,5 Millionen Klicks bei YouTube ist Maria Sanchez im gesamten deutschsprachigen Raum sowohl im psychologischen als auch spirituellen Bereich bekannt.
Maria Sanchez wurde im spanischen Málaga geboren und kam mit fünf Jahren nach Hamburg. Geprägt von ihrer traumatischen, von Gewalt beherrschten Kindheit litt sie viele Jahre lang stark unter einer Essstörung, Depressionen und Ängsten. Nach einem Zusammenbruch mit Anfang zwanzig begann für sie ein außergewöhnlicher Heilungs- und ein tiefer spiritueller Weg. Dieser ermöglichte Maria Sanchez nicht nur einen Ausstieg aus ihrer Leidensschleife, sondern eröffnete ihr damit einhergehend auch eine tiefe spezielle Wahrnehmung für in der Regel unerkannte innere Prozesse. Auf diese blinden Flecke in der Psychologie und Spiritualität respektvoll aufmerksam zu machen, wurde zu einem Kernaspekt ihrer Arbeit.
Mit Seminaren und Vorträgen – auch vor Fachpublikum – ist sie als Traumatherapeutin, spirituelle Begleiterin und Speakerin deutschlandweit unterwegs. Ihre Praxis sowie ihr Ausbildungs- und Seminarzentrum befinden sich in Hamburg. Seit Jahren hilft sie Menschen erfolgreich dabei, die von ihr entwickelte emotionale Selbstbegleitung unter anderem auch über Online-Kurse zu erlernen, damit diese zu inneren Expert:innen für sich selbst werden können.
Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, Menschen die faszinierende Vielschichtigkeit des eigenen Seins erlebbar zu machen.
Besuchen Sie unsere Website, um weitere Informationen über Maria Sanchez' außergewöhnlichen Ansatz und ihre Bücher zu erhalten.
Das Buch:
Titel: Die revolutionäre Kraft des Fühlens
Untertitel: Wie unsere Emotionen uns befreien
Autorin: Maria Sanchez
Verlag: Gräfer und Unzer Verlag, 2019, Einzeltitel
ISBN: 978-3833866449
Gebunden Ausgabe mit Schutzumschlag: 208 Seiten
Preis: 19,99 Euro
Erscheinungsdatum: 08.01.2019
Das Hörbuch:
Titel: Die revolutionäre Kraft des Fühlens
Untertitel: Wie unsere Emotionen uns befreien
Autorin: Maria Sanchez
Sprecherin: Maria Sanchez
Verlag: Envela Verlag, 2026
ISBN: 978-3-9827733-9-1
Dauer: 06:40:41 Std.
Preis: 24,90 Euro
Erscheinungsdatum: 30.04.2026
Pressekontakt für Rezensionsexemplare und Interviews:
Eileen Springer
kontakt@mariasanchez.de
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