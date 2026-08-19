Die Live-Tour 2027 der renommierten Traumatherapeutin Maria Sanchez
Ein Abend mit Maria Sanchez – die Live-Tour zum Podcast „Psychologie trifft Spiritualität“
Die nächste Tour steht unter dem Motto „Ein Abend mit Maria Sanchez – die Live-Tour zum Podcast „Psychologie trifft Spiritualität“. Der Abend wird unter anderem aus einem Vortragsteil sowie einer anschließenden Frage-Antwort-Runde bestehen, bei der die Zuschauer:innen in einen gemeinsamen Austausch mit Maria kommen können.
An zwei Veranstaltungsabenden wird der Vortragsteil jeweils als neue Podcastfolge aufgezeichnet, die im Anschluss auf allen gängigen Podcastplattformen dann veröffentlicht wird.
Dies sind die Termine 2027:
Hamburg 30.03.2027 + 31.03.2027
München 02.04.2027
Stuttgart 05.04.2027
Frankfurt 08.04.2027
Köln 10.04.2027 + 11.04.2027
Berlin 21.10.2027
Leipzig 23.10.2027
Wien 30.10.2027
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Informationen zum Podcast „Psychologie trifft Spiritualität“
Maria Sanchez' Podcast erscheint in der Regel einmal im Monat und unterstützt Menschen dabei, sich selbst neu zu begegnen.
Es geht dabei um etwas, das sie – mit großem Respekt vor wertvollen psychologischen und spirituellen Ausrichtungen – einen universalen blinden Fleck in der Psychologie und auch in der Annäherung an Spiritualität nennt, und auf den sie mithilfe ihres Podcasts unter anderem gerne aufmerksam machen möchte.
Der Podcast richtet sich an Menschen, die unter psychischen oder psychosomatischen Symptomen leiden, wie zum Beispiel unter einer Depression, unter starken Ängsten, unter psychisch-bedingter Migräne oder auch unter emotionalem Essen. Auch für Menschen, die sich immer wieder in kraftraubenden Beziehungsproblemen befinden, unter Schlaflosigkeit leiden oder einfach ein tiefes Interesse an psychologischen und/oder spirituellen Themen haben, ist der Podcast eine hilfreiche Unterstützung. Es werden allgemeingültige psychologische und spirituelle Annahmen und auch Überzeugungen, die beispielsweise mit diesen Symptomen einhergehen, genauer betrachtet und umsichtig hinterfragt, sodass Betroffene für ihren inneren Weg bzw. Heilungsweg neue Impulse erhalten und dadurch Unterstützendes und Dienliches für sich mitnehmen können.
Sätze wie „Entfalte Dein Potenzial!“ oder „Lebe die beste Version Deiner selbst!“ sind mittlerweile in aller Munde. In der Regel erkunden wir jedoch gar nicht, was eigentlich die Quelle ist, aus der diese Sätze entspringen, oder auch, was die tiefergehende Dynamik ist, die mit diesen Sätzen verbunden ist. Stattdessen werden sie wie selbstverständlich in den Bereich Spiritualität eingeordnet. Warum aber gerade solche Sätze mit zum Unspirituellsten gehören, was wir Menschen äußern können und weshalb durch sie auf einer tieferen Ebene die Leidensschleife ständig unbewusst erneuert wird, darüber und über noch vieles mehr spricht Maria Sanchez in ihrem Podcast.
Bestsellerautorin Maria Sanchez verzeichnet knapp 6,7 Millionen Klicks auf YouTube
Mit bereits über 125.000 verkauften Exemplaren ihrer mittlerweile fünf Bücher und knapp 6,7 Millionen Klicks bei YouTube ist Maria Sanchez im gesamten deutschsprachigen Raum sowohl im psychologischen als auch spirituellen Bereich bekannt.
Maria Sanchez wurde im spanischen Málaga geboren und kam mit fünf Jahren nach Hamburg. Geprägt von ihrer traumatischen, von Gewalt beherrschten Kindheit litt sie viele Jahre lang stark unter einer Essstörung, Depressionen und Ängsten. Nach einem Zusammenbruch mit Anfang zwanzig begann für sie ein außergewöhnlicher Heilungs- und ein tiefer spiritueller Weg. Dieser ermöglichte Maria Sanchez nicht nur einen Ausstieg aus ihrer Leidensschleife, sondern eröffnete ihr damit einhergehend auch eine tiefe spezielle Wahrnehmung für in der Regel unerkannte innere Prozesse. Auf diese blinden Flecke in der Psychologie und Spiritualität respektvoll aufmerksam zu machen, wurde zu einem Kernaspekt ihrer Arbeit.
Mit Seminaren und Vorträgen – auch vor Fachpublikum – ist sie als Traumatherapeutin, spirituelle Begleiterin und Speakerin deutschlandweit unterwegs. Ihre Praxis sowie ihr Ausbildungs- und Seminarzentrum befinden sich in Hamburg. Seit Jahren hilft sie Menschen erfolgreich dabei, die von ihr entwickelte emotionale Selbstbegleitung unter anderem auch über Online-Kurse zu erlernen, damit diese zu inneren Expert:innen für sich selbst werden können.
Es ist ihr eine Herzensangelegenheit, Menschen die faszinierende Vielschichtigkeit des eigenen Seins erlebbar zu machen.
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Pressekontakt für weitere Fragen und Interviews:
Eileen Springer
kontakt@mariasanchez.de
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