emmiDAY: Streetfoodfestival verbindet Genuss mit Engagement gegen Brustkrebs

Unter dem Motto „Gemeinsam feiern. Gemeinsam helfen.“ bringen die Marken emmi®NAIL, emmi®DENT und emmi®PET Kundinnen und Kunden, Beschäftigte, Geschäftspartner, Familien und Gäste aus der Region zusammen.
Im Mittelpunkt stehen kulinarische Vielfalt, Live-Musik, exklusive Schulungen, informative Fachvorträge und das gemeinsame soziale Engagement. Während der Veranstaltung werden Spenden zugunsten von Brustkrebs Deutschland e.V. gesammelt. Damit möchte die emmi® EMAG AG die wichtige Arbeit des gemeinnützigen Vereins unterstützen und zusätzliche Aufmerksamkeit für das Thema Brustkrebs schaffen.
„Unsere Marken begleiten Menschen und Tiere in ganz unterschiedlichen Bereichen ihres Alltags. Was sie verbindet, sind Innovation, Gesundheit, Wohlbefinden und der Wunsch, einen positiven Beitrag zu leisten. Beim emmiDAY möchten wir diese Werte gemeinsam mit unseren Gästen erlebbar machen und gleichzeitig Brustkrebs Deutschland e.V. unterstützen“, erklärt Pierre Cezanne, Prokurist der emmi® EMAG AG.
Drei Marken – ein gemeinsames Engagement
Beim emmiDAY präsentieren sich drei zentrale Markenwelten der emmi® EMAG AG:
emmi®NAIL steht seit mehr als 20 Jahren für professionelle Produkte rund um Nageldesign, Maniküre, Fußpflege und Beauty. Zum Sortiment gehören UV- und LED-Gele, Shellac UV Polish, Nail-Art-Produkte, Lichthärtungsgeräte sowie professionelles Zubehör für Nagelstudios und private Anwenderinnen und Anwender.
emmi®DENT entwickelt innovative Produkte für die moderne Mund- und Zahnpflege. Im Mittelpunkt steht die Ultraschalltechnologie, die eine sanfte Zahnreinigung ohne klassische schrubbende Bewegungen ermöglicht.
emmi®PET überträgt die Ultraschalltechnologie auf die Zahn- und Maulpflege von Tieren. Die Produkte wurden insbesondere für eine möglichst sanfte und stressarme Zahnpflege bei Hunden und Katzen entwickelt.
„Der emmiDAY ist ein Tag von uns für unsere Gäste. Wir möchten zeigen, wer hinter unseren Marken steht, mit den Menschen aus der Region ins Gespräch kommen und gemeinsam eine schöne Zeit verbringen. Dass wir diesen Tag mit einem wichtigen sozialen Anliegen verbinden können, macht die Veranstaltung für uns besonders wertvoll“, so Pierre Cezanne.
Streetfood für den guten Zweck
Auf dem Veranstaltungsgelände erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. Verschiedene regionale Anbieter sorgen mit Streetfood, Getränken und süßen Spezialitäten für sommerliche Festivalatmosphäre.
Zinos Spritz bringt frischen Sommergenuss ins Glas. Die Gäste dürfen sich auf spritzige Cocktails, eiskalte Drinks und entspannte Aperitif-Vibes freuen.
Boar Bar & More sorgt mit Livegrill, Wildschweinbratwürsten und herzhaften BBQ-Spezialitäten direkt vom Feuer für echtes Grill-Feeling.
Faselbräu bietet frisch gezapftes Bier, regionale Braukunst und gemütliche Biergarten-Stimmung.
Bastis Eisstation verspricht mit selbstgemachtem Eis und cremigen Sorten eine süße Abkühlung für Groß und Klein.
Der Shooka Foodtruck ergänzt das Angebot mit frischer veganer Küche, kreativen Streetfood-Gerichten und aromatischen Zutaten.
Brürista serviert Kaffeespezialitäten, cremigen Iced Matcha und besondere Drinks für eine genussvolle Auszeit.
Damit verbindet der emmiDAY kulinarische Vielfalt mit Begegnung, guter Stimmung und einem gemeinsamen guten Zweck.
Live-Musik, exklusive Schulungen und Fachvorträge
Auch fachlich und musikalisch bietet der emmiDAY ein abwechslungsreiches Programm. Live-Musik sorgt während des Streetfoodfestivals für die passende Atmosphäre und rundet den gemeinsamen Tag ab.
Darüber hinaus erwarten die Besucherinnen und Besucher exklusive Schulungen und informative Fachvorträge. Neben Expertinnen und Experten der emmi®-Marken beteiligen sich auch die Partner STALEKS und RUCK mit eigenen Beiträgen am Programm.
Die Schulungen und Vorträge bieten Gelegenheit, neue Produkte und professionelle Anwendungstechniken kennenzulernen, Fachwissen zu vertiefen und sich persönlich mit erfahrenen Branchenpartnern auszutauschen.
Damit verbindet der emmiDAY Festivalatmosphäre, Weiterbildung und soziales Engagement zu einem besonderen Erlebnis für Fachpublikum, Kundschaft und Gäste aus der Region.
Gemeinsam ein Zeichen gegen Brustkrebs setzen
Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Hinter jeder Diagnose stehen Betroffene, Angehörige und Freundeskreise, deren Leben sich von einem Moment auf den anderen verändert.
Brustkrebs Deutschland e.V. engagiert sich für Prävention und Früherkennung, informiert über Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten und unterstützt Betroffene sowie deren Familien.
Mit der Charity-Aktion beim emmiDAY möchte die emmi® EMAG AG nicht nur Spenden sammeln, sondern auch ein sichtbares Zeichen für Solidarität, Aufklärung und gegenseitige Unterstützung setzen. Besucherinnen und Besucher können die Aktion direkt vor Ort unterstützen und damit einen persönlichen Beitrag leisten.
„Der emmiDAY soll Freude bereiten und Menschen zusammenbringen. Gleichzeitig möchten wir die Aufmerksamkeit rund um die Veranstaltung nutzen, um gemeinsam etwas zu bewegen. Jede Spende zählt und zeigt den Betroffenen, dass sie nicht allein sind“, betont Pierre Cezanne.
Veranstaltungsinformationen
Veranstaltung: emmiDAY Streetfoodfestival
Motto: Gemeinsam feiern. Gemeinsam helfen.
Datum: Samstag, 12. September 2026
Uhrzeit: 12 bis 18 Uhr
Veranstaltungsort: emmi® EMAG AG, Gerauer Str. 34, 64546 Mörfelden-Walldorf
Charity-Partner: Brustkrebs Deutschland e.V.
Weiterführende Informationen
- emmi®NAIL: https://www.emmi-nail.de/
- emmi®DENT: https://www.emmi-dent.de/
- emmi®PET: https://www.emmi-pet.de/
- Brustkrebs Deutschland e.V.: https://www.brustkrebsdeutschland.de/