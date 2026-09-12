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Zahnunfall: Erste Hilfe, die den Zahn retten kann

Ob beim Sport, beim Spielen oder durch einen Sturz – ein Zahnunfall passiert schnell, und wie du in den ersten Minuten reagierst, kann darüber entscheiden, ob sich der Zahn erhalten lässt.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Nicht jeder Unfall lässt sich vermeiden, ein unglücklicher Sturz, ein Zusammenstoß beim Sport oder ein Missgeschick beim Spielen reicht oft schon aus, damit ein Zahn zu Schaden kommt. Sind Zähne betroffen, zählt vor allem eines: schnelles Handeln. Während kleinere Risse im Zahnschmelz meist unproblematisch sind und sich gut behandeln lassen, können stärkere Verletzungen aufwendigere zahnärztliche Maßnahmen nötig machen. Viele Zahnunfälle wirken im ersten Moment dramatischer, als sie es bei rascher Versorgung tatsächlich sind.

Durch einen Unfall kann es zu einer Zahnfraktur kommen, die je nach Ausmaß einfach oder kompliziert verlaufen kann. In schwereren Fällen sind auch Zahnwurzel oder Zahnkrone betroffen. Bleibt der Nerv unversehrt, lässt sich eine solche Fraktur meist unkompliziert behandeln. Ist dagegen die Zahnpulpa eröffnet, sollte möglichst schnell eine zahnärztliche Versorgung erfolgen. Moderne Reparaturzemente ermöglichen es heute in vielen Fällen, die Zahnpulpa zu erhalten, sodass eine Wurzelbehandlung seltener notwendig wird, vorausgesetzt, der Zahnarztbesuch erfolgt zeitnah.

Wie gut die Behandlung am Ende gelingt, hängt stark davon ab, wie schnell der Zahn versorgt wird, aber auch davon, wie am Unfallort selbst reagiert wird. Ist ein Zahn gelockert oder verschoben, sollte er möglichst nicht bewegt oder belastet werden, auf Zusammenbeißen sollte in diesem Moment verzichtet werden. Wurde ein Zahn komplett ausgeschlagen, sollte er nur an der Krone angefasst und möglichst feucht aufbewahrt werden, etwa in Zahnrettungsbox, Milch oder notfalls im Mund, unter Umständen kann ein Zahnarzt ihn dann wieder einsetzen. Ist stattdessen nur ein Stück des Zahns abgebrochen, lohnt es sich, danach zu suchen, es feucht zu lagern und umgehend zahnärztliche Hilfe aufzusuchen.

Bei einer vermuteten Wurzelfraktur ist ein Röntgenbild für eine sichere Diagnose sinnvoll. Früher ging man davon aus, dass die Zahnpulpa nach einer solchen Fraktur zwangsläufig abstirbt, heute weiß man, dass sie mithilfe einer Schienung häufig vital erhalten werden kann. Auch hier gilt: Eine rasche Abklärung beim Zahnarzt ist entscheidend, um dem Zahn die bestmögliche Chance auf Erhalt zu geben.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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