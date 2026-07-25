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Zahnpflege bei Seniorenkatzen: So bleiben Zähne und Gesundheit im Alter länger erhalten

Regelmäßige Maulkontrollen, tägliche Zahnpflege und tierärztliche Vorsorge helfen, Zahnprobleme bei älteren Katzen frühzeitig zu erkennen. So lassen sich Schmerzen vermeiden und Gesundheit sowie Lebensqualität langfristig unterstützen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Du teilst dir deinen Haushalt mit einer Seniorenkatze? Führst du bei ihr eine regelmäßige Maulkontrolle, die bei alten Katzen angeraten ist, durch? Zahnfleischentzündungen oder auch defekte Zähne kannst du damit frühzeitig entdecken. Neben der regelmäßigen Kontrolle des Mauls empfehlen wir dir natürlich die gründliche Zahnpflege bei deiner Katze.

Wie du Speisereste und Plaque mit unserer emmi®-pet Ultraschallzahnbüste gründlich entfernen kannst, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.

Zahnpflege bei alten Katzen

Entzündungen am Zahnfleisch und an den Zähnen deiner alten Katze lassen sich mit Vorsorge weitestgehend vermeiden. Bereits in jungen Jahren solltest du deine Katze darauf trainieren, dass ihre Zähne regelmäßig gereinigt und untersucht werden. Zähne putzen mit der Zahnbürste wird für deine Katze dadurch zur Gewohnheit.

Aber nicht nur die Zähne, sondern die allgemeine Gesundheit bei deiner alten Katze sollte von dir immer im Auge behalten werden. Viele Katzen leiden wie Menschen unter Zahnstein. Er entsteht, wenn du die Plaques nicht von den Zähnen deiner Katze entfernst.

Durch Mineralien, die sich im Speichel sammeln, entstehen Plaques und Zahnstein. Im schlimmsten Fall lösen diese Ansammlungen nicht nur bei alten Katzen eine schmerzhafte Parodontose aus. Die Zähne deiner Katze werden davon locker oder es droht eine Zahnfehlstellung.

Allgemeine Gesundheit bei alten Katzen

Damit deine Katze ein langes und gesundes Leben hat, solltest du großen Wert auf ein geeignetes Futter legen. Für ältere Katzen sind spezielle Seniorenfutter eine gute Wahl. Sie sind auf die Bedürfnisse von älteren Stubentigern ausgelegt und abgestimmt.

Zusätzlich sollte aber auch die regelmäßige Gesundheitskontrolle beim Tierarzt durchgeführt werden. Die Kosten für diese routinemäßige Gesundheitskontrolle werden häufig von speziellen Katzenkrankenversicherungen abgedeckt.

Mit dieser Versicherung kannst du verhindern, dass du im Notfall viel Geld für eine Untersuchung oder Operation bezahlen musst. Die regelmäßige Gesundheitskontrolle bei deiner alten Katze kann Leben retten und sogar die Ausbreitung von Entzündungen verhindern.

Gesundheitliche Probleme können frühzeitig erkannt werden und lassen sich in der Regel wesentlich effektiver behandeln.

Wenn deine Katze das Essen verweigert, weil sie Schmerzen im Mundraum hat, liegt es in den meisten Fällen an einer Zahn- oder Zahnfleischentzündung. Leidet deine Katze zudem unter einem starken Mundgeruch? Die tägliche Zahnpflege bei alten Katzen kann dieses Problem im Vorfeld verhindern.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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