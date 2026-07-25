Zahnpflege bei Seniorenkatzen: So bleiben Zähne und Gesundheit im Alter länger erhalten
Regelmäßige Maulkontrollen, tägliche Zahnpflege und tierärztliche Vorsorge helfen, Zahnprobleme bei älteren Katzen frühzeitig zu erkennen. So lassen sich Schmerzen vermeiden und Gesundheit sowie Lebensqualität langfristig unterstützen.
Wie du Speisereste und Plaque mit unserer emmi®-pet Ultraschallzahnbüste gründlich entfernen kannst, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.
Zahnpflege bei alten Katzen
Entzündungen am Zahnfleisch und an den Zähnen deiner alten Katze lassen sich mit Vorsorge weitestgehend vermeiden. Bereits in jungen Jahren solltest du deine Katze darauf trainieren, dass ihre Zähne regelmäßig gereinigt und untersucht werden. Zähne putzen mit der Zahnbürste wird für deine Katze dadurch zur Gewohnheit.
Aber nicht nur die Zähne, sondern die allgemeine Gesundheit bei deiner alten Katze sollte von dir immer im Auge behalten werden. Viele Katzen leiden wie Menschen unter Zahnstein. Er entsteht, wenn du die Plaques nicht von den Zähnen deiner Katze entfernst.
Durch Mineralien, die sich im Speichel sammeln, entstehen Plaques und Zahnstein. Im schlimmsten Fall lösen diese Ansammlungen nicht nur bei alten Katzen eine schmerzhafte Parodontose aus. Die Zähne deiner Katze werden davon locker oder es droht eine Zahnfehlstellung.
Allgemeine Gesundheit bei alten Katzen
Damit deine Katze ein langes und gesundes Leben hat, solltest du großen Wert auf ein geeignetes Futter legen. Für ältere Katzen sind spezielle Seniorenfutter eine gute Wahl. Sie sind auf die Bedürfnisse von älteren Stubentigern ausgelegt und abgestimmt.
Zusätzlich sollte aber auch die regelmäßige Gesundheitskontrolle beim Tierarzt durchgeführt werden. Die Kosten für diese routinemäßige Gesundheitskontrolle werden häufig von speziellen Katzenkrankenversicherungen abgedeckt.
Mit dieser Versicherung kannst du verhindern, dass du im Notfall viel Geld für eine Untersuchung oder Operation bezahlen musst. Die regelmäßige Gesundheitskontrolle bei deiner alten Katze kann Leben retten und sogar die Ausbreitung von Entzündungen verhindern.
Gesundheitliche Probleme können frühzeitig erkannt werden und lassen sich in der Regel wesentlich effektiver behandeln.
Wenn deine Katze das Essen verweigert, weil sie Schmerzen im Mundraum hat, liegt es in den meisten Fällen an einer Zahn- oder Zahnfleischentzündung. Leidet deine Katze zudem unter einem starken Mundgeruch? Die tägliche Zahnpflege bei alten Katzen kann dieses Problem im Vorfeld verhindern.