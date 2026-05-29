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Weiße Zähne im Trend – was Bleaching wirklich mit deinen Zähnen macht

Ein gesundes, gepflegtes Lächeln entsteht weniger durch extremes Bleaching, sondern durch konsequente und schonende Mundhygiene.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Zahnaufhellung liegt seit Jahren im Trend. Strahlend weiße Zähne gelten als Symbol für Gesundheit, Pflege und ein attraktives Erscheinungsbild. Doch der Wunsch nach einem möglichst hellen Lächeln führt viele dazu, auf Eigenanwendungen zurückzugreifen, die nicht immer unbedenklich sind. Besonders frei verkäufliche Bleaching-Produkte oder Anwendungen zu Hause können Risiken für Zähne und Zahnfleisch mit sich bringen.

Ein häufig genutztes Verfahren ist das sogenannte Schienenbleaching. Dabei wird eine individuell angepasste Zahnschiene mit einem Bleichgel gefüllt und über die Zähne gesetzt. Zwar ist die Wirksamkeit dieser Methode wissenschaftlich belegt, jedoch können bei unsachgemäßer Anwendung Nebenwirkungen auftreten. Dazu zählen unter anderem Zahnempfindlichkeiten, eine erhöhte Reizbarkeit des Zahnfleisches, raue Zahnoberflächen oder sogar eine Aufweichung des Zahnschmelzes.

Auch die Wirkung von Bleichmitteln auf vorhandene Zahnfüllungen sollte nicht unterschätzt werden. Materialien wie Komposit oder Glasionomerzement können durch die chemischen Substanzen angegriffen werden, wodurch sich ihre Struktur verändert oder sie langfristig anfälliger für Schäden werden. Zudem werden künstliche Materialien durch Bleaching nicht aufgehellt, was zu optischen Farbunterschieden führen kann.

Eine weitere verbreitete Methode ist das sogenannte Powerbleaching, bei dem der Aufhellungsprozess durch Licht, Laser oder Wärme unterstützt wird. Obwohl diese Verfahren schnelle Ergebnisse versprechen, können sie ebenfalls Risiken bergen. Durch die entstehende Wärme kann das Bleichmittel tiefer in die Zahnstruktur eindringen und im schlimmsten Fall den Zahnnerv reizen, was zu starken Empfindlichkeiten oder dauerhaften Schäden führen kann.

Vor diesem Hintergrund rückt die Bedeutung einer schonenden und nachhaltigen Zahnpflege immer stärker in den Fokus. Eine regelmäßige und gründliche Mundhygiene bildet die Grundlage für natürlich gepflegte und optisch gesunde Zähne. Moderne Technologien wie die Ultraschallzahnbürsten von emmi-DENT unterstützen dabei eine besonders sanfte Reinigung, auch in schwer erreichbaren Bereichen, ohne die Zahnsubstanz mechanisch zu belasten.

Auch wenn diese Form der Zahnpflege keine sofortige optische Aufhellung verspricht, trägt sie langfristig zu einem gesunden Mundraum bei. Denn gepflegte Zähne wirken automatisch heller und gleichmäßiger. Gleichzeitig wird das Zahnfleisch geschont und die natürliche Zahnstruktur erhalten.

Ein natürliches Lächeln ist dabei oft die nachhaltigere Lösung im Vergleich zu intensiven Aufhellungsverfahren. Es wirkt authentisch, gesund und unterstreicht die individuelle Ausstrahlung – ganz ohne unnötige Risiken für Zähne und Zahnfleisch.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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