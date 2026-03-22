Vollgas für Team Austria: emmi-PET unterstützt die WAO 2026!

Wir sind stolz, Team Austria auch dieses Jahr bei den World Agility Open (WAO) als Sponsor begleiten zu dürfen! 15 Hundeführer:innen mit insgesamt 24 sportlichen Hunden – von flinken Shelties über elegante Pudel bis hin zu energiegeladenen Border Collies und Australian Shepherds – zeigen, was Teamgeist, Präzision und Leidenschaft im Agilitysport bedeuten. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für ganzheitliche Hundegesundheit, Prävention und Regeneration, damit die Hunde ihr volles Potenzial im Parcours entfalten können.



Für die Regeneration der Sporthunde stellen wir allen 15 Hundeführer:innen kostenfrei je ein emmi-PET Physio Ultraschallgerät, ein PhysioPad sowie Ultraschall-Gel zur Verfügung. Die Geräte unterstützen die Muskelentspannung, Durchblutung und Regeneration, damit die Hunde schneller erholen, leistungsfähiger bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird – besonders nach intensiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen.



2026 ist ein besonderes Jahr für Team Austria: Zum ersten Mal starten Junior:innen in allen Größenklassen und bringen frischen Wind, Begeisterung und jede Menge Herzblut in den Sport. Wir bei emmi-pet sind begeistert, die Zukunft des Agilitysports auf diesem Weg begleiten zu dürfen.



Geschäftsführer Cüneyt Emekci zeigt sich stolz über die Partnerschaft:

„Es ist eine große Ehre, das österreichische WAO-Team 2026 zu unterstützen. Die Leidenschaft, Disziplin und der Teamgeist der Hundeführer:innen und ihrer Hunde sind beeindruckend. Wir freuen uns, gemeinsam einen Beitrag zu Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit der Sporthunde zu leisten.“



Wir wünschen Team Austria schnelle Läufe, spannende Momente und unvergessliche Erfolge bei den World Agility Open 2026 in Ermelo!

(lifePR) (