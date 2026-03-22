Vollgas für Team Austria: emmi-PET unterstützt die WAO 2026!
Als Sponsor unterstützt emmi-PET das österreichische Team bei den World Agility Open 2026 mit innovativer Ultraschall-Physiotechnologie zur Regeneration der Sporthunde – für mehr Leistungsfähigkeit, schnellere Erholung und nachhaltige Gesundheit
Für die Regeneration der Sporthunde stellen wir allen 15 Hundeführer:innen kostenfrei je ein emmi-PET Physio Ultraschallgerät, ein PhysioPad sowie Ultraschall-Gel zur Verfügung. Die Geräte unterstützen die Muskelentspannung, Durchblutung und Regeneration, damit die Hunde schneller erholen, leistungsfähiger bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird – besonders nach intensiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen.
2026 ist ein besonderes Jahr für Team Austria: Zum ersten Mal starten Junior:innen in allen Größenklassen und bringen frischen Wind, Begeisterung und jede Menge Herzblut in den Sport. Wir bei emmi-pet sind begeistert, die Zukunft des Agilitysports auf diesem Weg begleiten zu dürfen.
Geschäftsführer Cüneyt Emekci zeigt sich stolz über die Partnerschaft:
„Es ist eine große Ehre, das österreichische WAO-Team 2026 zu unterstützen. Die Leidenschaft, Disziplin und der Teamgeist der Hundeführer:innen und ihrer Hunde sind beeindruckend. Wir freuen uns, gemeinsam einen Beitrag zu Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit der Sporthunde zu leisten.“
Wir wünschen Team Austria schnelle Läufe, spannende Momente und unvergessliche Erfolge bei den World Agility Open 2026 in Ermelo!