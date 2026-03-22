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Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
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Vollgas für Team Austria: emmi-PET unterstützt die WAO 2026!

Als Sponsor unterstützt emmi-PET das österreichische Team bei den World Agility Open 2026 mit innovativer Ultraschall-Physiotechnologie zur Regeneration der Sporthunde – für mehr Leistungsfähigkeit, schnellere Erholung und nachhaltige Gesundheit

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Wir sind stolz, Team Austria auch dieses Jahr bei den World Agility Open (WAO) als Sponsor begleiten zu dürfen! 15 Hundeführer:innen mit insgesamt 24 sportlichen Hunden – von flinken Shelties über elegante Pudel bis hin zu energiegeladenen Border Collies und Australian Shepherds – zeigen, was Teamgeist, Präzision und Leidenschaft im Agilitysport bedeuten. Gemeinsam setzen wir ein starkes Zeichen für ganzheitliche Hundegesundheit, Prävention und Regeneration, damit die Hunde ihr volles Potenzial im Parcours entfalten können.

Für die Regeneration der Sporthunde stellen wir allen 15 Hundeführer:innen kostenfrei je ein emmi-PET Physio Ultraschallgerät, ein PhysioPad sowie Ultraschall-Gel zur Verfügung. Die Geräte unterstützen die Muskelentspannung, Durchblutung und Regeneration, damit die Hunde schneller erholen, leistungsfähiger bleiben und das Verletzungsrisiko minimiert wird – besonders nach intensiven Trainingseinheiten oder Wettkämpfen.

2026 ist ein besonderes Jahr für Team Austria: Zum ersten Mal starten Junior:innen in allen Größenklassen und bringen frischen Wind, Begeisterung und jede Menge Herzblut in den Sport. Wir bei emmi-pet sind begeistert, die Zukunft des Agilitysports auf diesem Weg begleiten zu dürfen.

Geschäftsführer Cüneyt Emekci zeigt sich stolz über die Partnerschaft:
„Es ist eine große Ehre, das österreichische WAO-Team 2026 zu unterstützen. Die Leidenschaft, Disziplin und der Teamgeist der Hundeführer:innen und ihrer Hunde sind beeindruckend. Wir freuen uns, gemeinsam einen Beitrag zu Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit der Sporthunde zu leisten.“

Wir wünschen Team Austria schnelle Läufe, spannende Momente und unvergessliche Erfolge bei den World Agility Open 2026 in Ermelo! 

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
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