Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1067627

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Ultraschallzahnbürste für Hund und Katze – Tipps zur erfolgreichen Eingewöhnung

Erfahre, wie du deinen Hund oder deine Katze behutsam an die emmi-pet Ultraschallzahnbürste gewöhnst und so die Grundlage für eine langfristig gesunde Mundhygiene schaffst.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Eine gute Mundhygiene ist für die Gesundheit deiner Haustiere genauso wichtig wie für deine eigene. Unsere emmi-pet Ultraschallzahnbürste bietet eine sanfte und effektive Lösung zur Zahnpflege für Hunde und Katzen. Doch wie gewöhnst du deine tierischen Freunde an unser hochmodernes und sehr innovatives Gerät? In diesem Blogbeitrag haben wir einige bewährte Strategien zusammengestellt, um deinen Hund oder deine Katze schrittweise an die Ultraschallzahnbürste zu gewöhnen.

1. Langsames Heranführen

Der erste Schritt ist, das Gerät deinem Haustier vorzustellen. Lege dazu die Bürste einfach in die Nähe deines Hundes oder deiner Katze und lass sie entspannt daran schnuppern. Dadurch wird das Tier mit der Bürste vertraut, ohne dass es sich bedroht fühlt.

2. Gerät einschalten und an den Körper halten

Hat sich dein vierbeiniger Liebling mit unserer Ultraschallzahnbürste vertraut gemacht, schalte das Gerät im nächsten Schritt ein und halte es sanft an den Körper deines Haustieres. Unsere emmi-pet Ultraschallzahnbürste arbeitet ohne störende Geräusche oder Vibrationen, was es für dein Haustier angenehmer und deutlich stressfreier macht, sich daran zu gewöhnen.

3. Verwendung schmackhafter Zahnpasta

Hat die Eingewöhnung an unsere emmi-dent Ultraschallzahnbürste geklappt, dann solltest du direkt zum nächsten Schritt übergehen. Um nämlich das Interesse deines Tieres zu wecken, kannst du etwas von unserer speziell formulierten emmi-pet Ultraschallzahnpasta auf deinen Finger geben und es dein Tier schnuppern und lecken lassen.

Unsere Zahnpasta ist so konzipiert, dass sie für Tiere schmackhaft ist, was natürlich auch die Akzeptanz der Zahnbürste erleichtert. Das Besondere an unserer eigens für Tiere formulierten Ultraschallzahnpasta ist aber auch die neue Rezeptur: jetzt ohne Titandioxid, ohne Sorbitol, Fluorid und Parabene.

4. Schrittweise Einführung

Beginne damit, unsere moderne Ultraschallzahnbürste ohne Zahnpasta in der Nähe des Mundes deines Tieres zu halten. Lass es sich an das Gefühl gewöhnen, bevor du vorsichtig mit dem Bürsten beginnst. Die regelmäßige Anwendung unserer emmi-pet 2.0 Ultraschallzahnbürste kann helfen,
  • Plaques und Ablagerungen,
  • Zahnfleischentzündungen und
  • sekundäre Krankheiten
zu verhindern, und sorgt für deutlich frischeren Atem bei deinem Haustier.

5. Positive Verstärkung

Verknüpfe die Anwendung unserer Ultraschallzahnbürste mit positiven Erlebnissen. Belohne dein Haustier während und nach der Anwendung der Zahnbürste mit Leckerlis oder Spielzeit. Dies hilft, positive Assoziationen mit der Zahnpflegeroutine aufzubauen.

6. Regelmäßigkeit und Geduld

Sei geduldig und beständig mit der Routine. Routinen in den Tagesablauf zu integrieren, erfordern Durchhaltevermögen. Einige Tiere benötigen etwas mehr Zeit, um sich an neue Dinge zu gewöhnen. Regelmäßigkeit ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Die Eingewöhnung deines Hundes oder deiner Katze an unsere emmi-pet Ultraschallzahnbürste erfordert Geduld und Verständnis. Mit den vorgenannten Schritten und regelmäßiger Pflege kannst du die Mundgesundheit deines Haustieres effektiv verbessern und langfristig erhalten. Denke daran, dass eine gute Zahnpflege ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitsvorsorge für deine tierischen Begleiter ist.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.