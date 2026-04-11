Münzen schonend reinigen: So bringt das Ultraschallbad Ihre Sammlerstücke sicher und effektiv wieder zum Glänzen

Münzreinigung mit Ultraschall



Wer Münzen sammelt, weiß: Sie sind nicht nur wertvolle Sammlerstücke, sondern auch besonders pflegeintensiv. Staub, Fingerabdrücke, Schmutz und sogar Grünspan können sich auf den Oberflächen ablagern und die Schönheit sowie den Wert der Münzen mindern. Statt mühsam mit Tüchern oder Chemikalien zu reinigen, bietet die Ultraschallreinigung eine schnelle, schonende und effektive Alternative.



Warum Ultraschall für Münzen?



Ein Ultraschallgerät arbeitet mit hochfrequenten Schallwellen, die winzige Blasen in der Flüssigkeit erzeugen. Beim Zusammenfallen dieser Blasen werden selbst feinste Verschmutzungen und Ablagerungen gelöst – gründlich, hygienisch und ohne mechanische Einwirkung. Münzen erstrahlen so wieder in neuem Glanz, ohne dass man sie durch Reiben oder Polieren beschädigt.



So funktioniert die Reinigung von Münzen im Ultraschallbad



Gerät vorbereiten: Befüllen Sie die Wanne mit destilliertem Wasser. Für stärkere Verschmutzungen können spezielle Münz-Reinigungskonzentrate verwendet werden.



Münzen einsetzen: Platzieren Sie die Münzen im Fangkorb, ohne dass sie übereinanderliegen. So vermeiden Sie Kratzer.



Reinigung starten: Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Münzen einige Minuten reinigen. Wichtig: nicht zu lange im Ultraschallbad belassen.



Nachbearbeitung: Spülen Sie die Münzen anschließend mit klarem, kalkfreiem Wasser ab.



Trocknung: Trocknen Sie die Münzen vorsichtig an der Luft oder mit einem weichen, fusselfreien Tuch.



Wichtige Hinweise zur Münzreinigung



Verwenden Sie keine ungeeigneten Konzentrate – diese können die Legierung angreifen und den Sammlerwert mindern.



Verzichten Sie auf Polieren: Schlieren oder Kratzer lassen sich oft nicht mehr rückgängig machen.



Entfernen Sie Wasserflecken sofort, da diese sonst dauerhaft sichtbar bleiben können.



Reinigen Sie Münzen besser einzeln, um Schäden durch Reibung zu vermeiden.



Fazit



Die Reinigung von Münzen im Ultraschallbad ist eine zeitsparende und schonende Methode, um Sammlerstücke wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Mit dem richtigen Reinigungsmittel, einer kurzen Reinigungszeit und sorgfältiger Nachbearbeitung behalten Münzen nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihren Wert.

(lifePR) (