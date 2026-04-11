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Münzen schonend reinigen: So bringt das Ultraschallbad Ihre Sammlerstücke sicher und effektiv wieder zum Glänzen

Ultraschallreinigung entfernt schonend Schmutz, Ablagerungen und Fingerabdrücke von Münzen – ganz ohne Reiben oder Polieren. Mit der richtigen Anwendung bleiben Glanz, Details und Sammlerwert langfristig erhalten.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Münzreinigung mit Ultraschall

Wer Münzen sammelt, weiß: Sie sind nicht nur wertvolle Sammlerstücke, sondern auch besonders pflegeintensiv. Staub, Fingerabdrücke, Schmutz und sogar Grünspan können sich auf den Oberflächen ablagern und die Schönheit sowie den Wert der Münzen mindern. Statt mühsam mit Tüchern oder Chemikalien zu reinigen, bietet die Ultraschallreinigung eine schnelle, schonende und effektive Alternative.

Warum Ultraschall für Münzen?

Ein Ultraschallgerät arbeitet mit hochfrequenten Schallwellen, die winzige Blasen in der Flüssigkeit erzeugen. Beim Zusammenfallen dieser Blasen werden selbst feinste Verschmutzungen und Ablagerungen gelöst – gründlich, hygienisch und ohne mechanische Einwirkung. Münzen erstrahlen so wieder in neuem Glanz, ohne dass man sie durch Reiben oder Polieren beschädigt.

So funktioniert die Reinigung von Münzen im Ultraschallbad

Gerät vorbereiten: Befüllen Sie die Wanne mit destilliertem Wasser. Für stärkere Verschmutzungen können spezielle Münz-Reinigungskonzentrate verwendet werden.

Münzen einsetzen: Platzieren Sie die Münzen im Fangkorb, ohne dass sie übereinanderliegen. So vermeiden Sie Kratzer.

Reinigung starten: Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie die Münzen einige Minuten reinigen. Wichtig: nicht zu lange im Ultraschallbad belassen.

Nachbearbeitung: Spülen Sie die Münzen anschließend mit klarem, kalkfreiem Wasser ab.

Trocknung: Trocknen Sie die Münzen vorsichtig an der Luft oder mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Wichtige Hinweise zur Münzreinigung

Verwenden Sie keine ungeeigneten Konzentrate – diese können die Legierung angreifen und den Sammlerwert mindern.

Verzichten Sie auf Polieren: Schlieren oder Kratzer lassen sich oft nicht mehr rückgängig machen.

Entfernen Sie Wasserflecken sofort, da diese sonst dauerhaft sichtbar bleiben können.

Reinigen Sie Münzen besser einzeln, um Schäden durch Reibung zu vermeiden.

Fazit

Die Reinigung von Münzen im Ultraschallbad ist eine zeitsparende und schonende Methode, um Sammlerstücke wieder in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Mit dem richtigen Reinigungsmittel, einer kurzen Reinigungszeit und sorgfältiger Nachbearbeitung behalten Münzen nicht nur ihre Schönheit, sondern auch ihren Wert.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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