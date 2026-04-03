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Medikamente und Mundgesundheit: So schützt du Zähne und Schleimhaut trotz Nebenwirkungen

Mundtrockenheit & Co. sind häufige Nebenwirkungen von Medikamenten. Erfahre, wie du Speichelfluss unterstützt, Beschwerden reduzierst und deine Mundgesundheit langfristig erhältst.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Wenn du regelmäßig Medikamente einnimmst, bist du vielleicht mit Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder Veränderungen im Speichelfluss vertraut. Diese Probleme sind mehr als nur Unannehmlichkeiten; sie können ernsthafte Auswirkungen auf deine Mundgesundheit und Lebensqualität haben. In diesem Blogbeitrag erfährst du, wie Medikamente deine Mundgesundheit beeinflussen und was du tun kannst, um die Auswirkungen zu minimieren und deine Mundgesundheit zu schützen.

Die Rolle des Speichels und die Auswirkungen von Medikamenten

Der Speichel spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit von Zähnen und Mundschleimhaut. Er hilft, ein ökologisches Gleichgewicht in der Mundhöhle aufrechtzuerhalten. Viele Medikamente können jedoch die Speichelsekretion beeinflussen, was zu Mundtrockenheit (Xerostomie) oder übermäßigem Speichelfluss (Hypersalivation) führen kann. Besonders betroffen sind hier ältere Menschen, die oft mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen.

Umgang mit Mundtrockenheit

Mundtrockenheit ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch das Risiko für Karies, Zahnfleischerkrankungen und Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken erhöhen. Hier sind einige Tipps, um damit umzugehen:
  • Hydratation aufrechterhalten: Trinke regelmäßig Wasser, um den Feuchtigkeitshaushalt im Mund zu fördern.
  • Zuckerfreie Kaugummis und Bonbons: Diese können die Speichelproduktion anregen.
  • Gute Mundhygiene: Regelmäßiges Zähneputzen mit unserer emmi-dent Ultraschallzahnbürste, die Verwendung unserer emmi-dent Munddusche und Zahnseide können das Kariesrisiko verringern.
  • Verwendung von künstlichem Speichel: Es gibt Produkte, die helfen können, die Beschwerden von Mundtrockenheit zu lindern.
  • Vermeidung von Tabak und Alkohol: Diese können die Symptome verschlimmern.
Wenn du glaubst, dass deine Medikamente Mundprobleme verursachen, sprich mit deinem Arzt oder Zahnarzt. Es ist wichtig, das Problem anzusprechen, da es Lösungen geben kann, wie zum Beispiel eine Anpassung der Medikation oder spezielle Mundpflegeprodukte.

Die Auswirkungen von Medikamenten auf die Mundgesundheit können sehr herausfordernd sein, aber mit den richtigen Strategien kannst du aktiv für deine Mundgesundheit sorgen. Bleibe in regelmäßigem Kontakt mit deinen Ärzten, um die besten Optionen für deine spezielle Situation zu finden und erhalte so dein strahlendes Lächeln.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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