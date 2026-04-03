Medikamente und Mundgesundheit: So schützt du Zähne und Schleimhaut trotz Nebenwirkungen

Die Rolle des Speichels und die Auswirkungen von Medikamenten
Der Speichel spielt eine entscheidende Rolle für die Gesundheit von Zähnen und Mundschleimhaut. Er hilft, ein ökologisches Gleichgewicht in der Mundhöhle aufrechtzuerhalten. Viele Medikamente können jedoch die Speichelsekretion beeinflussen, was zu Mundtrockenheit (Xerostomie) oder übermäßigem Speichelfluss (Hypersalivation) führen kann. Besonders betroffen sind hier ältere Menschen, die oft mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen.
Umgang mit Mundtrockenheit
Mundtrockenheit ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch das Risiko für Karies, Zahnfleischerkrankungen und Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken erhöhen. Hier sind einige Tipps, um damit umzugehen:
- Hydratation aufrechterhalten: Trinke regelmäßig Wasser, um den Feuchtigkeitshaushalt im Mund zu fördern.
- Zuckerfreie Kaugummis und Bonbons: Diese können die Speichelproduktion anregen.
- Gute Mundhygiene: Regelmäßiges Zähneputzen mit unserer emmi-dent Ultraschallzahnbürste, die Verwendung unserer emmi-dent Munddusche und Zahnseide können das Kariesrisiko verringern.
- Verwendung von künstlichem Speichel: Es gibt Produkte, die helfen können, die Beschwerden von Mundtrockenheit zu lindern.
- Vermeidung von Tabak und Alkohol: Diese können die Symptome verschlimmern.
Die Auswirkungen von Medikamenten auf die Mundgesundheit können sehr herausfordernd sein, aber mit den richtigen Strategien kannst du aktiv für deine Mundgesundheit sorgen. Bleibe in regelmäßigem Kontakt mit deinen Ärzten, um die besten Optionen für deine spezielle Situation zu finden und erhalte so dein strahlendes Lächeln.