Medikamente und Mundgesundheit: So schützt du Zähne und Schleimhaut trotz Nebenwirkungen

Hydratation aufrechterhalten: Trinke regelmäßig Wasser, um den Feuchtigkeitshaushalt im Mund zu fördern.

Trinke regelmäßig Wasser, um den Feuchtigkeitshaushalt im Mund zu fördern. Zuckerfreie Kaugummis und Bonbons: Diese können die Speichelproduktion anregen.

Diese können die Speichelproduktion anregen. Gute Mundhygiene: Regelmäßiges Zähneputzen mit unserer emmi-dent Ultraschallzahnbürste, die Verwendung unserer emmi-dent Munddusche und Zahnseide können das Kariesrisiko verringern.

Regelmäßiges Zähneputzen mit unserer emmi-dent Ultraschallzahnbürste, die Verwendung unserer emmi-dent Munddusche und Zahnseide können das Kariesrisiko verringern. Verwendung von künstlichem Speichel: Es gibt Produkte, die helfen können, die Beschwerden von Mundtrockenheit zu lindern.

Es gibt Produkte, die helfen können, die Beschwerden von Mundtrockenheit zu lindern. Vermeidung von Tabak und Alkohol: Diese können die Symptome verschlimmern.

Wenn dueinnimmst, bist du vielleicht mit Nebenwirkungen wie Mundtrockenheit oder Veränderungen im Speichelfluss vertraut. Diese Probleme sind mehr als nur Unannehmlichkeiten; sie können ernsthafte Auswirkungen auf deine Mundgesundheit und Lebensqualität haben. In diesem Blogbeitrag erfährst du,und was du tun kannst, um die Auswirkungen zu minimieren und deine Mundgesundheit zu schützen.Die Rolle des Speichels und die Auswirkungen von MedikamentenDer Speichel spielt eine entscheidende Rolle für die. Er hilft, ein ökologisches Gleichgewicht in der Mundhöhle aufrechtzuerhalten. Viele Medikamente können jedoch die Speichelsekretion beeinflussen, was zu Mundtrockenheit (Xerostomie) oder übermäßigem Speichelfluss (Hypersalivation) führen kann. Besonders betroffen sind hier ältere Menschen, die oft mehrere Medikamente gleichzeitig einnehmen.Umgang mit MundtrockenheitMundtrockenheit ist nicht nur unangenehm, sondern kann auch das Risiko für Karies, Zahnfleischerkrankungen und Schwierigkeiten beim Kauen und Schlucken erhöhen. Hier sind einige Tipps, um damit umzugehen:Wenn du glaubst, dass deine, sprich mit deinem Arzt oder Zahnarzt. Es ist wichtig, das Problem anzusprechen, da es Lösungen geben kann, wie zum Beispiel eine Anpassung der Medikation oder spezielle Mundpflegeprodukte.Die Auswirkungen von Medikamenten auf die Mundgesundheit können sehr herausfordernd sein, aber mit den richtigen Strategien kannst du aktiv für deine Mundgesundheit sorgen. Bleibe in regelmäßigem Kontakt mit deinen Ärzten, um die besten Optionen für deine spezielle Situation zu finden und erhalte so dein strahlendes Lächeln.