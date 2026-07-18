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Invisalign oder klassische Zahnspange? Unterschiede, Vorteile und die richtige Zahnpflege für dein neues Lächeln

Ob transparente Aligner oder bewährte Zahnspange: Beide Methoden können zu geraden Zähnen führen. Erfahre, welche Vor- und Nachteile Invisalign bietet und warum eine gründliche Zahnpflege mit emmi-dent besonders wichtig ist.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Du stehst vor einer wichtigen Entscheidung: Soll deine neue Zahnspange Invisalign sein oder entscheidest du dich doch eher für die traditionelle Zahnspange? Ein strahlendes Lächeln kann Türen öffnen und echte Verbindungen schaffen. Doch schiefe Zähne oder Zahnlücken könnten deinem Selbstbewusstsein im Weg stehen. Keine Sorge, denn für jedes Problem gibt es eine Lösung, und in unserem heutigen Blogbeitrag möchten wir Licht ins Dunkel bringen und mit Vorurteilen aufräumen.

Warum eine Zahnkorrektur?

Egal in welchem Alter – viele Menschen träumen von geraden Zähnen. Vielleicht geht es dir auch so und du hast in der Jugend die Chance verpasst oder dir hat der Mut für eine Zahnkorrektur gefehlt. Es ist nie zu spät! Die moderne Kieferorthopädie bietet verschiedene Wege zu deinem Traumlächeln. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf Invisalign und herkömmliche Zahnspangen.

Invisalign: Unsichtbar und flexibel

Das Besondere an Invisalign ist die nahezu unsichtbare Methode, mit der Zahnfehlstellungen korrigiert werden. Über ein spezielles Computerprogramm wird der gesamte Prozess simuliert und zeigt dir, wie sich deine Zähne Schritt für Schritt verändern. Alle zwei Wochen erhältst du eine neue, transparente Schiene, welche unauffällig die Zähne in die gewünschte Position bringt.

Traditionelle Zahnspangen: Bewährt und effektiv

Für viele steht die klassische Zahnspange für die Kindheit. Metallene Brackets und Drähte, die fest an den Zähnen sitzen und durch regelmäßige Anpassungen beim Kieferorthopäden für das perfekte Lächeln sorgen. Eine modernere Variante ist die Inkognito-Zahnspange, welche an der Innenseite der Zähne angebracht ist und somit auch unsichtbar bleibt.

Vorteile von Invisalign:
  • Diskretion: Du möchtest nicht, dass jeder deine Zahnkorrektur sieht? Invisalign ist fast unsichtbar.
  • Komfort: Keine Drähte, die drücken oder piksen.
  • Flexibilität: Die Schienen sind herausnehmbar – ideal beim Essen oder speziellen Anlässen.
  • Einfache Pflege: Mundhygiene bleibt unkompliziert, da die Schienen beim Zähneputzen entfernt werden können.
Nachteile von Invisalign:
  • Disziplin: Du musst konsequent sein und die Aligner fast rund um die Uhr tragen.
  • Kosten: Oftmals sind die transparenten Schienen teurer als klassische Spangen und werden von Krankenkassen selten übernommen.
Und die traditionelle Zahnspange?

Bewährt, effektiv und oft kostengünstiger. Doch regelmäßige Kontrollbesuche sind ein Muss, und manche Menschen fühlen sich mit sichtbaren Brackets weniger wohl.

Die richtige Zahnpflege bei Invisalign: Ein Muss!

Egal, für welche Methode du dich entscheidest, die richtige Zahnpflege ist entscheidend. Mit einer emmi-dent Ultraschall-Zahnbürste bist du in jedem Fall gut beraten. Sie reinigt gründlich, ist schonend zum Zahnfleisch und erreicht auch schwierige Stellen.
  1. Tiefenreinigung: Ultraschall-Zahnbürsten erzeugen Millionen von Mikrobläschen, die in die schwer zugänglichen Bereiche zwischen den Zähnen und unter dem Zahnfleischrand eindringen können. Dies sorgt für eine gründliche Reinigung – besonders wichtig bei Invisalign.
  2. Effektiv gegen Verfärbungen: Eine gute Reinigung verringert das Risiko von Verfärbungen der Aligner.
  3. Sanfte Reinigung: Schonend zum Zahnfleisch – ideal bei empfindlichem Zahnfleisch während der Zahnbewegung.
  4. Verringerung von Bakterien: Ultraschall reduziert die Bakterienanzahl im Mund und beugt so Karies vor.
  5. Effizienz: Gründliche Reinigung in kurzer Zeit – perfekt für die notwendige Pflege nach dem Essen vor dem Wiedereinsetzen der Schiene.
Regelmäßige Zahnarztbesuche und eine gute Mundhygiene bleiben unerlässlich – ob mit Invisalign oder klassischer Zahnspange.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.

Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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