„Ich sehe was, was du nicht siehst“: emmi-DENT gewinnt Comprix 2026
Ultraschall-Zahnbürste emmi-DENT PlatinumCAM überzeugt die Fachjury in der Kategorie Health OTC & Wellness / Healthcare Professionals (Dental-Care/Oral-Care). Kampagne von Schmittgall HEALTH holt insgesamt zwei Auszeichnungen
Insgesamt gewann die Kampagne zwei Auszeichnungen bei dem diesjährigen Wettbewerb.
Im Mittelpunkt der ausgezeichneten Kampagne steht die emmi-DENT PlatinumCAM. Die Ultraschall-Zahnbürste mit integrierter Dentalkamera, die über die zugehörige App in Echtzeit sichtbar macht, was im Spiegel verborgen bleibt: Zahnzwischenräume und schwer erreichbare Stellen lassen sich so gezielt im Blick behalten. Gereinigt wird dabei mit 100 % reinem Ultraschall, ganz ohne Schrubben und ohne Druck.
Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der auf Gesundheitskommunikation spezialisierten Agentur Schmittgall HEALTH (Stuttgart). „Wir freuen uns sehr über die Gold-Auszeichnung beim Comprix 2026. Sie bestätigt, wie überzeugend wir komplexe Ultraschalltechnologie verständlich und emotional vermitteln können und wie viel Kreativität und fachliche Kompetenz in der Kampagne für unsere PlatinumCAM stecken”, so Geschäftsführer Cüneyt Emekci.
Der Comprix zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Kommunikation im deutschen Gesundheitsmarkt und würdigt jährlich herausragende Kampagnen aus den Bereichen Pharma, Medizinprodukte und Health OTC & Wellness. Mit der Auszeichnung unterstreicht emmi-DENT erneut seinen Anspruch, medizinisch fundierte Mundpflege verständlich, modern und vertrauenswürdig zu kommunizieren.