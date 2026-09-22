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„Ich sehe was, was du nicht siehst“: emmi-DENT gewinnt Comprix 2026

Ultraschall-Zahnbürste emmi-DENT PlatinumCAM überzeugt die Fachjury in der Kategorie Health OTC & Wellness / Healthcare Professionals (Dental-Care/Oral-Care). Kampagne von Schmittgall HEALTH holt insgesamt zwei Auszeichnungen

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
emmi-DENT freut sich über eine hohe Auszeichnung: Bei der Verleihung des Comprix 2026, dem Award für Healthcare-Kommunikation, am 12. Juni 2026 in Köln wurde die Kampagne „Ich sehe was, was du nicht siehst“ für die emmi-DENT PlatinumCAM mit Gold in der Kategorie Health OTC & Wellness, Unterkategorie Healthcare Professionals (Dental-Care/Oral-Care), ausgezeichnet.
Insgesamt gewann die Kampagne zwei Auszeichnungen bei dem diesjährigen Wettbewerb.

Im Mittelpunkt der ausgezeichneten Kampagne steht die emmi-DENT PlatinumCAM. Die Ultraschall-Zahnbürste mit integrierter Dentalkamera, die über die zugehörige App in Echtzeit sichtbar macht, was im Spiegel verborgen bleibt: Zahnzwischenräume und schwer erreichbare Stellen lassen sich so gezielt im Blick behalten. Gereinigt wird dabei mit 100 % reinem Ultraschall, ganz ohne Schrubben und ohne Druck.

Entwickelt wurde die Kampagne gemeinsam mit der auf Gesundheitskommunikation spezialisierten Agentur Schmittgall HEALTH (Stuttgart). „Wir freuen uns sehr über die Gold-Auszeichnung beim Comprix 2026. Sie bestätigt, wie überzeugend wir komplexe Ultraschalltechnologie verständlich und emotional vermitteln können und wie viel Kreativität und fachliche Kompetenz in der Kampagne für unsere PlatinumCAM stecken”, so Geschäftsführer Cüneyt Emekci.

Der Comprix zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen für Kommunikation im deutschen Gesundheitsmarkt und würdigt jährlich herausragende Kampagnen aus den Bereichen Pharma, Medizinprodukte und Health OTC & Wellness. Mit der Auszeichnung unterstreicht emmi-DENT erneut seinen Anspruch, medizinisch fundierte Mundpflege verständlich, modern und vertrauenswürdig zu kommunizieren.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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