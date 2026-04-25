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Hygiene im Nagelstudio: Fräser, Bits und Feilen mit Ultraschall schnell, gründlich und materialschonend reinigen

Ultraschallreiniger entfernen zuverlässig Staub, Gelreste und Keime von Nail-Design-Werkzeugen. So bleiben Fräser, Bits und Feilen hygienisch sauber, einsatzbereit und schonend gepflegt – für sichere Behandlungen und zufriedene Kundinnen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Nail-Design: Werkzeuge und Utensilien mit Ultraschall reinigen

Fräser, Bits und elektrische Feilen gehören zur Grundausstattung jedes Nagelstudios. Sie sind nicht nur wichtig für schöne Nägel, sondern tragen auch entscheidend zur Gesundheit von Nagel, Nagelbett und Nagelhaut bei. Damit diese Werkzeuge sicher eingesetzt werden können, ist eine gründliche und hygienische Reinigung unverzichtbar. Besonders effektiv und zeitsparend gelingt sie mit einem Ultraschallreiniger.

Warum Hygiene im Nagelstudio so wichtig ist

Nagelstudios unterliegen den Hygieneverordnungen der jeweiligen Landkreise. Diese schreiben genau vor, welche Mittel und Verfahren zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten genutzt werden müssen. Während Oberflächen eine andere Behandlung erfordern als Haut oder Nägel, gilt für Fräser, Bits und Feilen: Sie müssen nach jeder Kundin hygienisch aufbereitet werden. Nur so lassen sich Keime, Infektionen oder Kreuzkontaminationen zuverlässig vermeiden.

Vorteile der Ultraschallreinigung

Die Ultraschallreinigung bietet mehrere Vorteile gegenüber der manuellen Reinigung:

Gründlichkeit: Selbst kleinste Schmutz- und Staubpartikel werden durch Kavitation entfernt.

Zeiteffizienz: Viele Werkzeuge können gleichzeitig gereinigt werden.

Schonung: Die empfindlichen Aufsätze werden ohne mechanischen Abrieb gereinigt.

Besonders in Studios mit vielen Kundinnen pro Tag ist der Ultraschallreiniger damit eine große Erleichterung im Arbeitsalltag.

So funktioniert die Reinigung mit Ultraschall

Vorbereitung: Entfernen Sie grobe Rückstände mit einer Staubbürste.

Gerät befüllen: Füllen Sie die Wanne des Ultraschallreinigers mit Wasser und geben Sie ein passendes Reinigungskonzentrat (z. B. EM-80 Universalreiniger) hinzu.

Instrumente einsetzen: Legen Sie Feilen, Fräser und Bits in die Wanne. Achten Sie darauf, dass die Teile vollständig von Flüssigkeit bedeckt sind.

Reinigung starten: Stellen Sie die gewünschte Reinigungszeit ein. Währenddessen erledigt das Gerät die Arbeit für Sie.

Nachbereitung: Nach der Reinigung können die Werkzeuge im Gerät abtropfen, anschließend gründlich getrocknet und steril aufbewahrt werden.

Profi-Tipp für Nagelstudios

Für eine effiziente Aufbereitung empfiehlt sich ein Gerät wie der emmi®-steri 15. In Kombination mit dem passenden Spezialreiniger werden Fräser und Bits hygienisch sauber – und das in nur wenigen Minuten. So bleibt im Studioalltag mehr Zeit für die Betreuung der Kundinnen.

Fazit

Eine hygienische Reinigung von Nail-Design-Werkzeugen ist unverzichtbar, um Kundinnen sicher und professionell zu behandeln. Mit einem Ultraschallgerät gelingt dies gründlich, schnell und materialschonend. Wer Fräser, Bits und Feilen nach jeder Behandlung mit Ultraschall reinigt und anschließend steril aufbewahrt, schafft die Grundlage für Qualität, Sicherheit und zufriedene Kundinnen.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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