Heckenschere geschärft, schneidet aber schlecht? Woran das wirklich liegen kann
Harz und Pflanzenreste setzen sich zwischen den Messerflächen fest und bremsen die Mechanik aus, obwohl die Schneide scharf ist. Wir zeigen, wie du geeignete Metallteile gründlich reinigst – und danach richtig pflegst.
Die Heckenschere ist geschärft, schneidet aber trotzdem schlechter?
In diesem Artikel erklären wir dir, warum eine Heckenschere trotz geschärfter Messer plötzlich schlechter schneiden kann, welche Rolle Harz und feine Pflanzenrückstände dabei spielen und wie du geeignete Metallteile gründlich reinigen und anschließend richtig pflegen kannst.
Eigentlich sollte nach dem Schärfen alles wieder laufen. Die Messer sehen gut aus, die Schneiden fühlen sich scharf an und trotzdem arbeitet sich die Heckenschere nur mühsam durch die nächsten Zweige. Manche Triebe werden nicht sauber getrennt, andere scheinen zwischen den Messern hängen zu bleiben. Nach kurzer Zeit fühlt sich die Arbeit anstrengender an als erwartet.
Dann liegt der Verdacht nahe, dass die Messer vielleicht doch nicht richtig geschärft wurden. Das muss aber nicht der Grund sein.
Beim Schneiden von Hecken treffen die Messer ständig auf Pflanzensäfte, Harz, Staub und winzige Pflanzenreste. Ein Teil davon bleibt an den Metallflächen haften. Mit jeder weiteren Bewegung können sich diese Rückstände verteilen und besonders an den Stellen festsetzen, an denen die Messer dicht aneinander vorbeigleiten.
Eine scharfe Schneide kann ihre Aufgabe nur dann gut erfüllen, wenn sich auch die Mechanik so bewegen kann, wie sie vorgesehen ist. Genau deshalb gehört zur Pflege einer Heckenschere mehr als gelegentliches Nachschärfen.
Warum eine scharfe Heckenschere trotzdem schlecht schneiden kann
Beim Blick auf eine schlecht schneidende Heckenschere konzentriert sich vieles zunächst auf die Schneiden. Das ist nachvollziehbar. Sind sie stumpf oder beschädigt, leidet die Schnittleistung. Sind sie frisch geschärft, scheint diese Ursache dagegen erledigt zu sein.
Zwischen scharf und leichtgängig besteht allerdings ein Unterschied.
Die Messer einer Heckenschere bewegen sich sehr eng aneinander vorbei. Damit das zuverlässig funktioniert, sollten sie sich möglichst frei bewegen können. Klebrige Ablagerungen auf den Metallflächen erhöhen den Widerstand und können dafür sorgen, dass die Messer nicht mehr so sauber gegeneinander arbeiten.
Besonders Harz kann dabei hartnäckig sein. Es haftet am Metall und verbindet sich mit Staub und feinen Pflanzenresten. Nach mehreren Arbeitseinsätzen entsteht daraus mitunter eine Schicht, die nicht mehr wie frischer Pflanzensaft aussieht. Sie wirkt eher dunkel, klebrig oder fest.
Bei manuellen Heckenscheren bemerkst du das häufig daran, dass das Öffnen und Schließen schwerer wird. Bei motorbetriebenen Geräten kann sich eine verschmutzte Messermechanik ebenfalls durch eine schlechtere Beweglichkeit bemerkbar machen.
Schlechte Schnittleistung ist deshalb nicht automatisch mit stumpfen Messern gleichzusetzen. Verschmutzung, falsche Einstellung, beschädigte Messer, mechanischer Verschleiß oder technische Probleme können ebenfalls dahinterstecken.
Wurde die Heckenschere gerade geschärft und die Schnittleistung überzeugt trotzdem nicht, lohnt sich deshalb der nächste Blick nicht erneut auf die Schneidkante, sondern auf die Flächen dazwischen.
Warum Harz und Pflanzenreste die Messer ausbremsen können
Frischer Pflanzensaft fällt nach dem Heckenschnitt nicht unbedingt sofort als Problem auf. Auf dem Messer zeigt sich vielleicht nur ein dünner grüner Film. Wird die Schere weggelegt und später erneut benutzt, hat sich dieser Belag verändert.
Besonders harzhaltige Pflanzen können klebrige Rückstände hinterlassen. Daran bleiben wiederum Staub, Erde und kleinste Pflanzenfasern hängen. Durch die Bewegung der Messer verteilt sich die Mischung über die Metallflächen und gelangt auch in schmale Bereiche der Messermechanik.
Mit jedem weiteren Einsatz kann sich eine neue Schicht darauflegen. Irgendwann gleiten die Metallflächen nicht mehr so leicht aneinander vorbei wie zuvor. Das kann sich beim Arbeiten bemerkbar machen, obwohl die eigentlichen Schneidkanten noch scharf sind.
Hinzu kommt, dass angetrocknete Pflanzenreste deutlich schwieriger zu entfernen sind als frische Verschmutzungen. Wer die Heckenschere direkt nach der Gartenarbeit kurz kontrolliert und reinigt, hat es deshalb meist leichter als jemand, der sie mit feuchten Pflanzenresten in den Geräteschuppen legt und erst Wochen später wieder hervorholt.
Harz ist dabei nicht nur ein optisches Problem. Sitzt eine klebrige Schicht genau dort, wo zwei bewegliche Metallflächen zusammenarbeiten, kann sie die Beweglichkeit beeinträchtigen.
Allerdings gilt auch hier: Lässt sich die Heckenschere trotz sauberer Messer nur schwer bewegen oder arbeitet ein motorbetriebenes Gerät auffällig, sollte nicht unbegrenzt weitergearbeitet werden. Beschädigte Bauteile, falsches Messerspiel oder technische Defekte lassen sich durch Reinigung nicht beheben.
Warum oberflächliches Abwischen nicht immer genügt
Direkt nach dem Heckenschnitt ist ein weiches Tuch eine gute erste Maßnahme. Frische Pflanzenreste lassen sich damit häufig problemlos von den frei zugänglichen Flächen entfernen. Genau dort liegt allerdings auch die Grenze dieser Methode.
Eine Heckenschere besitzt Bereiche, in denen die Messer sehr dicht zusammenliegen. Hinzu kommen je nach Bauart Schraubverbindungen, Führungen, Vertiefungen und andere Stellen, an denen sich Verschmutzungen festsetzen können. Mit einem Tuch erreichst du vor allem die Oberfläche.
Bei hartnäckigem Harz entsteht schnell der Impuls, kräftiger zu schrubben oder irgendeinen aggressiven Reiniger aus der Werkstatt zu verwenden. Beides ist nicht automatisch sinnvoll. Oberflächen, Beschichtungen und weitere Materialien der Heckenschere können unterschiedlich auf Reinigungsmittel reagieren.
Auch das vollständige Eintauchen einer montierten Heckenschere ist keine gute Idee. Motor, Akku, elektrische Bauteile, Lager und andere empfindliche Komponenten gehören nicht einfach in eine Reinigungsflüssigkeit.
Soll intensiver gereinigt werden, geht es deshalb gezielt um geeignete und nach Herstellervorgabe demontierbare Metallteile. Bei elektrischen, akkubetriebenen oder benzinbetriebenen Heckenscheren sollte eine Demontage nur entsprechend der Betriebsanleitung oder fachgerecht erfolgen.
Sind die dafür geeigneten Messer oder Metallkomponenten ausgebaut, lässt sich die Reinigung wesentlich gezielter angehen. Genau hier kann die Reinigung in unserem EMMI Ultraschallbad interessant werden, weil die Reinigungswirkung nicht davon abhängt, ob du jede Vertiefung mit Tuch oder Bürste direkt erreichst.
Wie Ultraschall geeignete Teile der Heckenschere gründlich reinigen kann
Bevor etwas in das Ultraschallbad kommt, muss die Heckenschere sicher außer Betrieb sein. Bei Akkugeräten wird der Akku entfernt, kabelgebundene Geräte werden vom Stromnetz getrennt. Die Messer sind auch im ausgeschalteten Zustand scharf und müssen entsprechend vorsichtig gehandhabt werden.
In unsere EMMI-Ultraschallreiniger gehören ausschließlich geeignete, vollständig demontierte Bauteile, deren Material und Beschichtung für diese Reinigungsmethode vorgesehen sind. Motor, Getriebe, Akku, Kabel, Gehäuse und elektrische Komponenten bleiben außerhalb des Bades.
Das Ultraschallgerät wird nach Herstellerangaben mit Wasser und einer für das jeweilige Metall sowie die Verschmutzung geeigneten Reinigungsflüssigkeit befüllt. Gerade bei Harz ist die Wahl des Reinigungsmittels wichtig. Konzentration und Temperatur sollten nicht nach Gefühl erhöht, sondern entsprechend den Produktangaben gewählt werden.
Das Bauteil wird in den vorgesehenen Reinigungskorb gelegt und nicht direkt auf den Wannenboden.
Während des Betriebs erzeugt das Gerät hochfrequente Schwingungen in der Flüssigkeit. Dabei entstehen mikroskopisch kleine Bläschen, die sich bilden und wieder zusammenfallen. Diese Kavitation wirkt an den von der Flüssigkeit erreichten Oberflächen und kann helfen, anhaftende Harzreste, Pflanzenrückstände und andere Verschmutzungen zu lösen.
Das ist besonders bei Bauteilen interessant, die Vertiefungen, Konturen oder schwer zugängliche Bereiche besitzen. Statt jede Stelle einzeln mechanisch bearbeiten zu müssen, umspült die Reinigungsflüssigkeit das eingetauchte Werkstück.
Die erforderliche Reinigungsdauer hängt vom Gerät, dem Bauteil, dem Verschmutzungsgrad und der verwendeten Reinigungsflüssigkeit ab. Längere Laufzeiten und höhere Temperaturen bedeuten nicht automatisch ein besseres Ergebnis.
Nach dem Ultraschallbad wird das Bauteil entsprechend den Vorgaben des verwendeten Reinigungsmittels gespült und anschließend vollständig getrocknet. Erst wenn keine Feuchtigkeit mehr vorhanden ist, folgen die weitere Pflege und der fachgerechte Zusammenbau.
Reinigen allein reicht nicht: Die Pflege danach zählt
Mit dem Entfernen von Harz und Pflanzenresten ist die Arbeit noch nicht vollständig erledigt. Bewegliche Metallteile benötigen je nach Bauart anschließend wieder die vom Hersteller vorgesehene Schmierung oder Pflege.
Das ist besonders wichtig, weil bei einer gründlichen Reinigung nicht nur Schmutz gelöst werden kann. Vorhandene Schmierstoffe können ebenfalls entfernt werden. Ein gereinigtes Bauteil einfach trocken wieder einzubauen, wäre deshalb nicht bei jeder Heckenschere die richtige Vorgehensweise.
Orientiere dich bei Schmierstoff, Menge und Auftrag immer an den Angaben des Geräteherstellers. Danach kann die Heckenschere wieder zusammengesetzt und vor dem nächsten Einsatz auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden.
Im Alltag lohnt es sich außerdem, Pflanzenreste möglichst direkt nach dem Schneiden zu entfernen. So haben Harz und Pflanzensäfte weniger Zeit anzutrocknen. Eine intensivere Reinigung wird dann erst notwendig, wenn sich hartnäckige Ablagerungen gebildet haben oder geeignete demontierte Komponenten gründlicher gereinigt werden sollen.
Wenn du geeignete Metallteile von Gartenwerkzeugen, Werkzeugen oder anderen mechanischen Komponenten selbst gründlich reinigen möchtest, können EMAG Ultrasonic Reinigungssysteme eine praktische Ergänzung für deine Werkstatt sein. Je nach Wannengröße lassen sich passende Bauteile vollständig in die Reinigungsflüssigkeit einbringen und auch an schwer erreichbaren Stellen reinigen.
Wichtig bleibt dabei immer die Materialverträglichkeit. Ultraschall kann Schmutz und geeignete Ablagerungen lösen, ersetzt aber weder Reparaturen noch die vorgeschriebene Wartung eines Geräts.