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Haustierversicherung: 3 Leistungen für Hunde und Katzen, die viele Tierhalter nicht kennen

Erfahre, welche überraschenden Leistungen viele Haustierversicherungen abdecken – von Zahnbehandlungen über alternative Therapien bis hin zur Unterstützung bei Verhaltensproblemen.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Bevor du einen Hund oder eine Katze adoptierst, sollten die Kosten, die die Haltung mit sich bringt, bedacht werden. Nicht nur Futter und Pflege verursachen monatliche Kosten, sondern auch mögliche Gesundheitsprobleme können schnell mit horrenden Summen zu Buche schlagen. Wie du dich am besten darauf vorbereitest und welche Behandlungen eine Haustierversicherung abdeckt, die dich womöglich überraschen, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.

Nicht nur Notfälle können horrende Kosten verursachen

Hatte dein Hund oder deine Katze einen Unfall und muss tierärztlich oder gar klinisch versorgt werden, können schnell hohe Kosten entstehen. Je nach Krankheitsbild kann ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt beispielsweise bis zu 3.500 Euro kosten. Anhängig von der Erkrankung und der Schwere können sich die Kosten sogar noch zu einer deutlich höheren Summe aufaddieren. Externe Labortests und Medikamente, die beispielsweise zur professionellen Wundversorgung und Nachbehandlung benötigt werden, noch nicht mit eingerechnet.

Wie du siehst, kann ein unerwarteter Besuch beim Tierarzt schnell richtig teuer werden, wenn du nicht vorbereitet bist.

3 überraschende Leistungen, die von vielen Haustierversicherungen abgedeckt werden

Wusstest du, dass der Versicherungsschutz für Haustiere über die alltäglichen Gesundheitsfragen und Verletzungen hinausgehen kann? Es gibt einige überraschende Leistungen, für die einzelne Haustierversicherer die Kosten übernehmen. Häufig sind diese Leistungen als Zusatz buchbar oder in teureren Paketen enthalten.

Erfahre mehr über drei Leistungen, die eine Haustierversicherung abdecken kann, wenn du den richtigen Tarif gewählt hast:
  • Alternative Medizin
  • Zahnbehandlungen
  • Behandlung von psychischen Problemen
Alternative Medizin

Die meisten Menschen schließen eine Haustierversicherung für Not- und Unfälle ab. Die wenigsten Hunde- und Katzenhalter wissen, dass auch Leistungen wie Akupunktur, Chiropraktik oder Hydrotherapie von einigen Versicherern gedeckt sind oder zusätzlich versichert werden können.

Gerade alternative Therapien werden immer häufiger Bestandteil bei der Behandlung von chronischen Erkrankungen. Die meisten Haustierversicherer decken die Kostenübernahme alternativer Therapien sogar mit einem eigenen Tarif ab. Aber Vorsicht, denn häufig ist die Kostenübernahme an bestimmte Krankheitsbilder gekoppelt. Nicht selten können rassespezifische Erkrankungen von der Behandlung ausgeschlossen sein.

Gerade so wertvolle Anwendungen der alternativen Medizin wie beispielsweise Akupunktur können helfen, Schmerzen und andere Probleme, die im Zusammenhang mit Erkrankungen des Bewegungsapparats wie beispielsweise bei
  • Arthritis,
  • Hüftdysplasie oder
  • anderen Erkrankungen, die die Bewegungsfreiheit eines Tieres einschränken,
zu lindern.

Zahnbehandlungen und Zahnprophylaxe

Die Kosten für die routinemäßige Zahnreinigung, Zahnprophylaxe und andere dringende zahnärztliche Behandlungen können im Rahmen einer speziellen Versicherung für dein Haustier erstattet werden. Vielleicht denkst du dir jetzt: Warum ist das wichtig?

Nun ja, im Gegensatz zu uns Menschen müssen Zahnreinigungen oder -behandlungen bei deinem Haustier fast immer unter Narkose durchgeführt werden. Was den Preis um ein Vielfaches erhöht.

So können sich die Kosten für die Zahnreinigung bei einem jungen und gesunden Hund auf bis zu 1.000 Euro belaufen. Für ältere Hunde mit schwerwiegenderen Zahnproblemen können die Kosten sogar noch höher sein. Für Katzen können die Kosten der professionellen Zahnreinigung zwar geringer sein, sich aber dennoch auf mehrere hundert Euro belaufen.

Eine Haustierversicherung kann von diesem Gesichtspunkt her durchaus sinnvoll sein. Noch besser ist allerdings die regelmäßige Zahnpflege mit unserer emmi®-pet Ultraschallzahnbürste für Haustiere. Mit ihr kannst du Zahnprobleme am besten vorbeugen.

Behandlung psychischer Probleme

Einige Tierversicherungen bieten eine Zusatzversicherung für Verhaltensstörungen an. Das bedeutet, dass die Versicherung für bestimmte vom Tierarzt empfohlene Therapien oder Behandlungen aufkommt. Dazu können Therapiesitzungen zählen, aber auch verschreibungspflichtige Medikamente oder spezielle Trainings, die der Behandlung psychischer Krankheiten wie Phobien und Trennungsangst dienen.

Wir empfehlen dir, am besten mehrere Haustierversicherungen miteinander zu vergleichen, um herauszufinden, welche am besten zu dir und deinem Haustier passt und eure Bedürfnisse am besten erfüllt.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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