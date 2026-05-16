Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1059353

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Gelenkverschleiß bei Katzen: So erkennen und begleiten Sie Arthrose richtig

Arthrose entwickelt sich schleichend und lässt sich nicht heilen doch mit gezielter Unterstützung können Schmerzen gelindert und die Beweglichkeit der Katze deutlich verbessert werden

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Arthrose gehört bei Katzen zu den häufigsten altersbedingten Gelenkerkrankungen. Es handelt sich dabei um einen degenerativen, also unumkehrbaren Prozess, bei dem der Gelenkknorpel zunehmend abgebaut wird. Die Erkrankung geht meist mit Schmerzen und einer eingeschränkten Beweglichkeit einher. Besonders ältere Katzen sind betroffen – Schätzungen zufolge zeigen rund 90 Prozent der Katzen ab dem 12. Lebensjahr zumindest erste arthrotische Veränderungen.

Auch wenn Arthrose nicht heilbar ist, lässt sich ihr Verlauf durch gezielte Maßnahmen deutlich verlangsamen und die Lebensqualität der Katze spürbar verbessern. Eine frühzeitige Erkennung und passende Unterstützung sind dabei entscheidend.

Die Ursachen für Arthrose sind vielfältig. Bei älteren Katzen steht meist der natürliche Verschleiß der Gelenke im Vordergrund. Bei jüngeren Tieren können hingegen mechanische Belastungen wie Stürze, Zerrungen, Prellungen oder auch Übergewicht eine Rolle spielen. Durch dauerhafte Überlastung verändert sich der Gelenkknorpel, was zu Reibung, Entzündungen und Schmerzen führt.

Erste Anzeichen einer Arthrose sind oft subtil. Katzen zeigen ihre Beschwerden instinktiv erst spät. Typische Hinweise sind eine steifere Bewegungsweise, weniger Spielfreude, das Vermeiden von Sprüngen oder eine nachlassende Fellpflege, da bestimmte Bewegungen schmerzhaft werden. Auch Veränderungen im Toilettenverhalten oder Inkontinenz können auftreten.

Für die Behandlung ist eine tierärztliche Diagnose unerlässlich. Eine Kombination aus Schmerztherapie, Gewichtsmanagement und angepasster Bewegung kann helfen, die Beschwerden zu lindern. In schweren Fällen können auch operative Maßnahmen in Betracht gezogen werden, etwa zur Stabilisierung oder Entlastung der betroffenen Gelenke.

Zur Unterstützung im Alltag spielt ein angepasstes Umfeld eine wichtige Rolle. Dazu gehören leicht erreichbare Futter- und Trinkplätze, Einstiegshilfen wie Rampen sowie eine insgesamt gelenkschonende Gestaltung des Wohnraums.

Ergänzend dazu können moderne, schonende Anwendungen zur Unterstützung der Muskulatur und des Wohlbefindens beitragen. Das emmi-PET Physio-Set mit Ultraschalltechnologie bietet hier eine sanfte Möglichkeit, die betroffenen Bereiche ohne Druck oder Belastung zu pflegen. Die Anwendung kann dazu beitragen, die Durchblutung zu unterstützen und das allgemeine Wohlbefinden der Katze zu fördern – besonders bei empfindlichen oder älteren Tieren.

So lässt sich Arthrose zwar nicht heilen, aber durch eine Kombination aus tierärztlicher Betreuung, angepasstem Alltag und unterstützender Pflege deutlich besser begleiten – für mehr Beweglichkeit und Lebensqualität im Alter.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.