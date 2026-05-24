Frische im Alltag trotz tierischer Mitbewohner

Haustiere bereichern den Alltag, bringen aber je nach Situation auch typische Gerüche mit sich. Besonders in Innenräumen, in denen Hund oder Katze eng mit dir zusammenleben, lassen sich diese nicht immer vermeiden. Feuchtigkeit im Fell nach Spaziergängen, nasse Decken oder die natürliche Haut- und Fellstruktur können schnell zu unangenehmen Gerüchen führen.



Gerade Hunde mit dichter Unterwolle sind betroffen, da ihr Fell nur langsam trocknet und so ein feucht-warmes Klima entsteht. Das begünstigt Gerüche, die sich auch in Wohnräumen oder im Auto festsetzen können. Hier hilft es, das Fell nach dem Spaziergang gründlich zu trocknen und nasse Textilien sofort zu entfernen. Auch im Auto lohnt es sich, auf waschbare Decken und eine leicht zu reinigende Unterlage zu achten, um Geruchsbildung vorzubeugen.



Neben wetterbedingten Ursachen spielen auch Alter oder gesundheitliche Faktoren eine Rolle. Welpen oder Kitten, die noch nicht stubenrein sind, sowie ältere Tiere können gelegentlich kleine Missgeschicke haben. Auch gesundheitliche Einschränkungen können dazu führen, dass Tiere ihre Hygiene nicht mehr vollständig kontrollieren können. In solchen Fällen helfen klare Routinen, regelmäßige Reinigung und gegebenenfalls unterstützende Hilfsmittel wie waschbare Unterlagen oder Schutztextilien.



Wichtig ist außerdem die Sauberkeit im Alltag. Katzen reagieren besonders empfindlich auf ungepflegte Toilettenbereiche, während Hunde von einer regelmäßigen Fellpflege profitieren. Je besser Fell, Liegeplätze und Umgebung gepflegt sind, desto geringer ist die Geruchsbildung im gesamten Haushalt.



Mit konsequenter Hygiene, passender Pflege und kleinen Anpassungen im Alltag lassen sich Tiergerüche deutlich reduzieren, ohne auf die Nähe zu deinem Tier verzichten zu müssen.

(lifePR) (