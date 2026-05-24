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Frische im Alltag trotz tierischer Mitbewohner

Ob nasses Fell nach dem Spaziergang, Katzenstreu oder altersbedingte Unfälle – Tiergerüche haben viele Ursachen. Mit konsequenter Hygiene und passender Pflege lassen sie sich gezielt reduzieren und vermeiden.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Haustiere bereichern den Alltag, bringen aber je nach Situation auch typische Gerüche mit sich. Besonders in Innenräumen, in denen Hund oder Katze eng mit dir zusammenleben, lassen sich diese nicht immer vermeiden. Feuchtigkeit im Fell nach Spaziergängen, nasse Decken oder die natürliche Haut- und Fellstruktur können schnell zu unangenehmen Gerüchen führen.

Gerade Hunde mit dichter Unterwolle sind betroffen, da ihr Fell nur langsam trocknet und so ein feucht-warmes Klima entsteht. Das begünstigt Gerüche, die sich auch in Wohnräumen oder im Auto festsetzen können. Hier hilft es, das Fell nach dem Spaziergang gründlich zu trocknen und nasse Textilien sofort zu entfernen. Auch im Auto lohnt es sich, auf waschbare Decken und eine leicht zu reinigende Unterlage zu achten, um Geruchsbildung vorzubeugen.

Neben wetterbedingten Ursachen spielen auch Alter oder gesundheitliche Faktoren eine Rolle. Welpen oder Kitten, die noch nicht stubenrein sind, sowie ältere Tiere können gelegentlich kleine Missgeschicke haben. Auch gesundheitliche Einschränkungen können dazu führen, dass Tiere ihre Hygiene nicht mehr vollständig kontrollieren können. In solchen Fällen helfen klare Routinen, regelmäßige Reinigung und gegebenenfalls unterstützende Hilfsmittel wie waschbare Unterlagen oder Schutztextilien.

Wichtig ist außerdem die Sauberkeit im Alltag. Katzen reagieren besonders empfindlich auf ungepflegte Toilettenbereiche, während Hunde von einer regelmäßigen Fellpflege profitieren. Je besser Fell, Liegeplätze und Umgebung gepflegt sind, desto geringer ist die Geruchsbildung im gesamten Haushalt.

Mit konsequenter Hygiene, passender Pflege und kleinen Anpassungen im Alltag lassen sich Tiergerüche deutlich reduzieren, ohne auf die Nähe zu deinem Tier verzichten zu müssen.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

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