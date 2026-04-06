Erster Tierarztbesuch: So bleibt dein Welpe oder Kitten entspannt und stressfrei

Vorerkrankungen,

Medikamenten

oder Impfungen

Der Welpe ist da; das Kitten ist eingezogen. Spätestens zur Grundimmunisierung und allgemeinen Gesundheitsbeschau ist derunausweichlich. Welche Vorbereitungen du im Vorfeld treffen solltest und wie du denmit deinem vierbeinigen Liebling, erklären wir dir in unserem heutigen Blogbeitrag.Tipp 1: Ruhe und Gelassenheit ausstrahlenAlles, wasbei deinem vierbeinigen Liebling auslöst, solltest du. Gib deinem kleinen Liebling Selbstbewusstsein, indem du auch in aufkeimenden Stresssituationen ruhig und gelassen bleibst.Bei der Tierarztpraxis handelt es sich um einen Ort, der nicht nur neu für deinen kleinen Freund auf vier Beinen ist, sondern an dem es auch unglaublich interessant riecht. Geräusche von anderen Tieren sowie der Umstand, dass vielesind, können zunächst Stress bei deinem Haustier auslösen. Das ist völlig normal und unbedenklich.Wichtig ist, dass du in solchen Situationen selbst. Auch wenn dich das Gewusel, das in manchen Praxen herrscht, selbst etwas nervös macht.Tipp 2: Wähle die richtige UhrzeitZeitlich wählst du den ersten Besuch mit deinem kleinen Liebling beim Tierarzt nicht zu den Stoßzeiten. Informiere dich vorab, zu welcher Zeit dieoder mache telefonisch einen Termin in der Praxis.Auf diese Art und Weise kann dein kleiner vierbeiniger Freund zwar alle Eindrücke, Gerüche und Geräusche wahrnehmen,Da auch die Anreise mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn Stress auslösen kann, planst du auch hier. Vor dem Betreten der Praxis istTipp 3: Gewöhne dein Tier ans AnfassenUm beim ersten Tierarztbesuch keine böse Überraschung zu erleben, solltest du. Streichle und kraule deinen Liebling an unterschiedlichen Stellen und taste ihn hin und wieder am ganzen Körper ab. Kontrolliere und reinige regelmäßig Pfoten, Ohren und Maul. Gewöhnst du deinen kleinen Liebling frühzeitig an diese Prozedur, wird er auchVielleicht hast du Nachbarn und Freunde, also Dritte, die dich beim "Begutachten" regelmäßig unterstützen. So gewöhnst du deinen kleinen Liebling auchTipp 4: Ablenkung lautet das ZauberwortSolltet ihr im Wartezimmer doch länger warten müssen als geplant, kannsein. Nimm also ein Lieblingsspielzeug und Leckerli mit, um in dieser Situation gut aufgestellt zu sein.Sollte die Wartezeit besonders lang sein, geht ruhig noch einmal vor die Tür. Bei einer kleinen Katze solltest du die Box mit einer Decke abdecken, um deinenTipp 5: Vorbereitung ist das A und OVor jedem Tierarztbesuch, Notfälle ausgenommen, solltest du dich vorbereiten. Wichtige Informationen zusolltest du vorab parat haben. Auch etwaigesolltest du gegenüber dem Tierarzt benennen können.Sollten sich vorab Fragen ergeben, kannst du dir diese auf einem Zettel notieren. All das. Bedenke, je positiver die ersten Erlebnisse bei deinem Tierarzt sind, desto entspannter werden die folgenden Besuche auch für deinen vierbeinigen Liebling.