Empfindliche Zähne beim Eis essen? Daran könnte es liegen

Kaum ist es warm draußen, kommt bei vielen ein bekanntes Ziehen zurück: Die Kugel Eis, die im Winter kein Problem war, sorgt plötzlich für ein unangenehmes Gefühl in einzelnen Zähnen. Auch ein Stück Melone, ein kaltes Getränk oder ein süßer Snack können auf einmal Beschwerden auslösen. Schnell macht sich die Sorge breit, dass mit den Zähnen etwas nicht in Ordnung ist.



Tatsächlich ändert sich im Sommer einiges an unseren Gewohnheiten. Kalte Getränke, Eis, Obst und süße Erfrischungen stehen häufiger auf dem Speiseplan, und insgesamt wird über den Tag verteilt öfter genascht. Gleichzeitig setzen Hitze, verstärktes Schwitzen und ein veränderter Flüssigkeitshaushalt der Mundgesundheit zu. In dieser Kombination werden empfindliche Stellen an den Zähnen oft deutlicher spürbar als sonst.



Eine Reaktion auf Süßes oder Kälte ist deshalb nicht gleich ein Alarmsignal für eine schwere Erkrankung. Ernst nehmen solltest du sie trotzdem, denn dahinter steckt häufig eine Veränderung am Zahnschmelz, am Zahnfleisch oder an freiliegenden Zahnhälsen. Wird die Ursache früh erkannt, lassen sich weitere Reizungen meist gut vermeiden.



Damit äußere Reize überhaupt so stark wahrgenommen werden, muss meist der natürliche Schutz der Zähne geschwächt sein. Der Zahnschmelz bildet normalerweise eine Barriere gegen Temperaturunterschiede, Säuren und andere Reize. Ist diese Schicht angegriffen oder liegen empfindliche Zahnhälse frei, treffen süße oder kalte Lebensmittel deutlich ungebremster auf die darunterliegenden, empfindlichen Bereiche. Im Sommer kommen dafür gleich mehrere Faktoren zusammen. Zum einen greifen viele häufiger zu säurehaltigen Lebensmitteln und Getränken: Fruchtsäfte, Limonade, Eistee, Zitronenwasser oder frisches Obst enthalten Säuren, die den Zahnschmelz kurzfristig angreifen können, sodass die Zähne direkt danach empfindlicher reagieren. Zum anderen wird bei warmem Wetter häufiger zwischendurch genascht, wodurch der Mund immer wieder neuem Zucker und neuer Säure ausgesetzt ist und dem Speichel weniger Zeit bleibt, das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Nicht der Zucker selbst macht die Zähne empfindlich, sondern der Umstand, dass empfindliche Bereiche bereits freiliegen oder der Schmelz vorgeschädigt ist. Genau deshalb lohnt sich bei plötzlicher Empfindlichkeit ein genauerer Blick auf mögliche Auslöser.



Der Sommeralltag selbst begünstigt diese Entwicklung zusätzlich. Statt fester Mahlzeiten wie im Winter greifen viele Menschen jetzt häufiger zu kleinen Zwischenmahlzeiten, kalten Getränken oder süßen Erfrischungen – und genau das kann empfindliche Zähne zusätzlich belasten. Besonders das dauerhafte Nippen an Eistee, Limonade oder Fruchtschorle über mehrere Stunden hinweg setzt die Zähne über einen langen Zeitraum Zucker und Säure aus, sodass der Zahnschmelz länger beansprucht wird, als es bei einer einzelnen Mahlzeit der Fall wäre. Der Speichel kann diese Belastung zwar teilweise ausgleichen, braucht dafür aber ausreichend Pausen zwischen Essen und Trinken. Auch sehr kalte Lebensmittel wie Eiswürfel, Speiseeis oder stark gekühlte Getränke können bereits bestehende Empfindlichkeiten sichtbar machen, weil der schnelle Temperaturwechsel bei freiliegenden Bereichen direkt an die feinen Nervenkanäle im Zahn weitergegeben wird – das bekannte kurze Ziehen ist die Folge. Hinzu kommt, dass im Sommer oft weniger getrunken wird, als der Körper eigentlich braucht. Der Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen kann die Speichelproduktion senken, dabei erfüllt Speichel wichtige Aufgaben: Er neutralisiert Säuren, unterstützt die Remineralisierung des Zahnschmelzes und transportiert Speisereste sowie Bakterien ab. Ein verringerter Speichelfluss kann also mit dazu beitragen, dass Zähne empfindlicher auf Süßes, Kälte oder Säure reagieren, weshalb ausreichend Trinken zu den wichtigsten Maßnahmen für gesunde Zähne im Sommer zählt.



Bei plötzlicher Empfindlichkeit lohnt sich außerdem ein Blick auf die schützenden Strukturen des Zahns selbst. Der Zahnschmelz gilt als härteste Substanz im menschlichen Körper, ist aber trotzdem nicht unbegrenzt belastbar: Säurehaltige Lebensmittel, zu kräftiges Schrubben beim Zähneputzen oder nächtliches Zähneknirschen können die Schutzschicht mit der Zeit dünner werden lassen. Eine weitere häufige Ursache sind freiliegende Zahnhälse, die meist durch einen Rückgang des Zahnfleisches entstehen. Dadurch werden Bereiche sichtbar, die normalerweise unter dem Zahnfleisch geschützt liegen und keinen Zahnschmelz wie die Zahnkrone besitzen – entsprechend empfindlicher reagieren sie auf äußere Reize. Anfangs bemerken viele nur ein kurzes Ziehen bei Eis, kalten Getränken oder Süßem, mit der Zeit können die Beschwerden aber häufiger auftreten, weshalb sich solche Signale nicht dauerhaft ignorieren lassen sollten. Auch bei der täglichen Mundpflege spielt die gewählte Methode eine Rolle, denn zu hoher Druck oder intensive mechanische Bewegungen können empfindliche Bereiche zusätzlich reizen. Viele setzen deshalb auf besonders schonende Reinigungsmethoden wie die emmi-DENT Slim Ultraschallzahnbürste, die ohne klassische mechanische Putzbewegungen arbeitet und dabei helfen kann, bakterielle Beläge zu reduzieren – anders als bei den klassischen emmi-DENT Schallzahnbürsten, bei denen die Reinigung stärker über schnelle Bürstenbewegungen erfolgt. Unabhängig vom gewählten System bleibt eine sorgfältige, regelmäßige Mundpflege entscheidend für die langfristige Zahngesundheit.



Reagieren deine Zähne plötzlich auf Süßes oder Kälte, muss das nicht gleich ein größeres Problem bedeuten – oft helfen schon kleine Anpassungen im Alltag. Wichtig ist dabei, die Ursache nicht nur kurzfristig zu überdecken, sondern die Belastung für Zahnschmelz und Zahnfleisch grundsätzlich zu senken. Ein erster Schritt ist ein bewussterer Umgang mit säurehaltigen Getränken und Snacks: Auf Obst, Eis oder Erfrischungsgetränke musst du im Sommer nicht verzichten, es geht eher darum, wie oft die Zähne mit Säure in Kontakt kommen. Statt über Stunden verteilt kleine Mengen zu trinken, kann es helfen, Getränke zu den Mahlzeiten zu genießen und danach zu Wasser zu greifen. Auch direkt nach säurehaltigen Speisen oder Getränken lohnt es sich, den Zähnen etwas Zeit zu geben, bevor geputzt wird, da der Zahnschmelz kurz nach dem Säurekontakt empfindlicher ist und kräftiges Putzen die Oberfläche zusätzlich belasten kann. Bei der täglichen Reinigung steht die Schonung empfindlicher Bereiche im Vordergrund, weshalb viele Menschen auf sanfte Methoden wie die emmi-DENT Slim Ultraschallzahnbürste setzen, wenn empfindliche Zahnoberflächen möglichst rücksichtsvoll gepflegt werden sollen. Ersetzen kann diese Pflege eine professionelle Untersuchung aber nicht, wenn Beschwerden häufiger auftreten oder zunehmen. Genauso wichtig bleibt ausreichend Flüssigkeit: Ein gut befeuchteter Mund unterstützt die natürliche Schutzfunktion des Speichels, wobei Wasser die beste Wahl bleibt, um den Flüssigkeitshaushalt und das Mundmilieu auszugleichen.



Ein gelegentliches Ziehen nach einem sehr kalten Eis oder Getränk ist nichts Ungewöhnliches. Werden die Beschwerden aber häufiger, stärker oder treten sie ganz ohne erkennbaren Auslöser auf, sollte die Ursache professionell abgeklärt werden. Hinter empfindlichen Zähnen können neben freiliegenden Zahnhälsen auch kleine Schmelzdefekte, beginnende Karies, undichte Füllungen oder Zahnfleischprobleme stecken – Veränderungen, die von außen oft nicht erkennbar sind und sich am besten zahnärztlich abklären lassen. Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn die Empfindlichkeit über mehrere Wochen anhält, die Schmerzen zunehmen, immer dieselben Zähne betroffen sind, zusätzlich Zahnfleischbluten oder Schwellungen auftreten oder Beschwerden sogar ohne kalte oder süße Reize entstehen.



Der Sommer lädt zu Eis, Obst und kühlen Getränken ein – reagieren deine Zähne dabei plötzlich empfindlich, steckt meist eine Mischung aus veränderten Essgewohnheiten, Säureeinwirkung, Temperaturwechseln und einer stärker beanspruchten Zahnschmelzschicht dahinter. Mit schonender Mundpflege, ausreichend Flüssigkeit und einem bewussteren Umgang mit säurehaltigen Lebensmitteln lässt sich für die Mundgesundheit oft schon viel erreichen. Halten die Beschwerden dennoch an oder verstärken sie sich, ist ein Zahnarztbesuch der richtige nächste Schritt, um die Ursache frühzeitig zu erkennen und die Zähne langfristig zu schützen.

(lifePR) (