Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058937

Emmi Ultrasonic GmbH Gerauer Straße 34 64546 Mörfelden-Walldorf, Deutschland http://www.emmi-dent.de
Ansprechpartner:in Herr Cüneyt Emekci +49 6105 406794
Logo der Firma Emmi Ultrasonic GmbH

Amalgam-Verbot in der Zahnmedizin: Diese Füllungsalternativen stehen jetzt zur Verfügung

Seit dem Wegfall von Amalgam gibt es für Patienten und Patientinnen zeitgemäße Füllungsalternativen, deren Kosten je nach Material entweder von der Krankenkasse getragen werden oder anteilig selbst zu zahlen sind.

(lifePR) (Mörfelden-Walldorf, )
Mit dem endgültigen Aus von Amalgam in der Zahnmedizin stellt sich für viele Patient:innen die Frage, welche Alternativen künftig zur Verfügung stehen und ob diese mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Jahrzehntelang galt Amalgam als bewährte Lösung für Zahnfüllungen – langlebig, stabil und kostengünstig. Doch aufgrund von Umweltaspekten und der Belastung durch Quecksilber wird das Material nun schrittweise ersetzt und durch moderne, gesundheitlich unbedenklichere Alternativen abgelöst.

Für Patient:innen bedeutet dieser Wandel jedoch keinen Qualitätsverlust, denn die moderne Zahnmedizin bietet heute verschiedene hochwertige Füllungsmaterialien, die Amalgam problemlos ersetzen können. Dazu zählen insbesondere Kompositfüllungen, Glasionomerzement sowie Keramik-Inlays, die sich in Funktion, Ästhetik und Kostenübernahme unterscheiden.

Kompositfüllungen bestehen aus einem Kunststoff-Keramik-Gemisch und werden vor allem im sichtbaren Zahnbereich eingesetzt. Sie überzeugen durch ihre zahnähnliche Optik und eine gute Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren. In vielen Fällen übernehmen gesetzliche Krankenkassen diese Versorgung zumindest im Frontzahnbereich, wodurch sie eine ästhetisch ansprechende und zugleich wirtschaftliche Lösung darstellen.

Glasionomerzement wird häufig im Seitenzahnbereich oder als temporäre Lösung verwendet. Das Material setzt Fluoride frei und kann dadurch einen zusätzlichen Schutz vor Karies bieten. Es wird in der Regel vollständig von den Krankenkassen übernommen, weist jedoch eine geringere Haltbarkeit auf und eignet sich daher vor allem für kleinere Defekte oder Übergangslösungen.

Als besonders hochwertige Variante gelten Keramik-Inlays. Sie werden individuell im Labor gefertigt, sind extrem langlebig und zeichnen sich durch eine hervorragende Ästhetik aus. Aufgrund der aufwendigeren Herstellung ist jedoch meist ein Eigenanteil erforderlich. Dafür bieten sie eine langfristige und besonders stabile Versorgung für anspruchsvolle Patient:innen.

Welche Alternative im Einzelfall die beste ist, hängt von der Position des Zahns, der gewünschten Haltbarkeit sowie individuellen ästhetischen Ansprüchen ab. Eine ausführliche Beratung durch den Zahnarzt ist daher entscheidend, um die passende Lösung zu finden.

Unabhängig von der gewählten Füllung bleibt eine konsequente Mundhygiene der wichtigste Faktor für den langfristigen Erhalt der Zahngesundheit. Moderne Hilfsmittel wie die Ultraschallzahnbürsten von emmi-DENT unterstützen dabei eine besonders sanfte und gründliche Reinigung, schonen das Zahnfleisch und tragen dazu bei, Zähne und Füllungen nachhaltig zu schützen.

So eröffnet das Ende von Amalgam nicht nur neue Materialien, sondern auch die Chance auf eine modernere, individuellere und ästhetischere Zahnversorgung – für ein gesundes und langfristig strahlendes Lächeln.

Emmi Ultrasonic GmbH

Die Emmi Ultrasonic mit Sitz in Deutschland hat sich auf Entwicklung, Herstellung und den weltweiten Vertrieb von innovativen Ultraschallgeräten- und verfahren spezialisiert. Die patentierten emmi-Ultraschall-Produkte zeichnen sich u.a. durch extrem miniaturisierte Ultraschall-Chips und technologische Innovationen aus, die seit 2008 für die Reinigung, Prophylaxe und Therapie im oralen und dermatologischen Bereich eingesetzt werden.

Die Gesellschaften der emmi ultrasonic Unternehmen gehören mehrheitlich zur EMAG AG GROUP, Mörfelden-Walldorf (Germany) und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Gesundheit-Schönheit-Wellness. Sie beschäftigen sich seit 2005 mit der Entwicklung neuer, revolutionärer Ultraschalltechnologien für die Mundhygiene und Zahnreinigung. Die Grundlagen dieser Innovation stammen unter anderem aus den umfangreichen Erfahrungen der Unternehmensgruppe in den Bereichen von Ultraschallreinigungsgeräten in Krankenhäusern, Motorenreinigung im Rennsport u.a. Ferrari, in der Industrie bei Ford Automobile sowie Triebwerksreinigungsbäder in der Luftfahrt z.B. Lufthansa und Air France.
Das Ziel der Unternehmengruppe ist es, durch innovative Technologien und Produkte mit Ultraschall die Lebensqualität aller Menschen zu verbessern und deren Anwendung durch jedermann zu Hause zu ermöglichen. Ständige Anstrengungen der Unternehmensgruppe im Bereich Forschung & Entwicklung führen zu immer mehr neuen, innovativen Anwendungen von Ultraschall für Gesundheit und Schönheit, die die Lebensqualität der Menschen deutlich verbessern. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Ultraschall in diesen Bereichen stehen erst am Anfang und werden in der näheren und ferneren Zukunft noch für viele Überraschungen sorgen.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.