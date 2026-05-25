Amalgam-Verbot in der Zahnmedizin: Diese Füllungsalternativen stehen jetzt zur Verfügung

Mit dem endgültigen Aus von Amalgam in der Zahnmedizin stellt sich für viele Patient:innen die Frage, welche Alternativen künftig zur Verfügung stehen und ob diese mit zusätzlichen Kosten verbunden sind. Jahrzehntelang galt Amalgam als bewährte Lösung für Zahnfüllungen – langlebig, stabil und kostengünstig. Doch aufgrund von Umweltaspekten und der Belastung durch Quecksilber wird das Material nun schrittweise ersetzt und durch moderne, gesundheitlich unbedenklichere Alternativen abgelöst.



Für Patient:innen bedeutet dieser Wandel jedoch keinen Qualitätsverlust, denn die moderne Zahnmedizin bietet heute verschiedene hochwertige Füllungsmaterialien, die Amalgam problemlos ersetzen können. Dazu zählen insbesondere Kompositfüllungen, Glasionomerzement sowie Keramik-Inlays, die sich in Funktion, Ästhetik und Kostenübernahme unterscheiden.



Kompositfüllungen bestehen aus einem Kunststoff-Keramik-Gemisch und werden vor allem im sichtbaren Zahnbereich eingesetzt. Sie überzeugen durch ihre zahnähnliche Optik und eine gute Haltbarkeit von bis zu zehn Jahren. In vielen Fällen übernehmen gesetzliche Krankenkassen diese Versorgung zumindest im Frontzahnbereich, wodurch sie eine ästhetisch ansprechende und zugleich wirtschaftliche Lösung darstellen.



Glasionomerzement wird häufig im Seitenzahnbereich oder als temporäre Lösung verwendet. Das Material setzt Fluoride frei und kann dadurch einen zusätzlichen Schutz vor Karies bieten. Es wird in der Regel vollständig von den Krankenkassen übernommen, weist jedoch eine geringere Haltbarkeit auf und eignet sich daher vor allem für kleinere Defekte oder Übergangslösungen.



Als besonders hochwertige Variante gelten Keramik-Inlays. Sie werden individuell im Labor gefertigt, sind extrem langlebig und zeichnen sich durch eine hervorragende Ästhetik aus. Aufgrund der aufwendigeren Herstellung ist jedoch meist ein Eigenanteil erforderlich. Dafür bieten sie eine langfristige und besonders stabile Versorgung für anspruchsvolle Patient:innen.



Welche Alternative im Einzelfall die beste ist, hängt von der Position des Zahns, der gewünschten Haltbarkeit sowie individuellen ästhetischen Ansprüchen ab. Eine ausführliche Beratung durch den Zahnarzt ist daher entscheidend, um die passende Lösung zu finden.



Unabhängig von der gewählten Füllung bleibt eine konsequente Mundhygiene der wichtigste Faktor für den langfristigen Erhalt der Zahngesundheit. Moderne Hilfsmittel wie die Ultraschallzahnbürsten von emmi-DENT unterstützen dabei eine besonders sanfte und gründliche Reinigung, schonen das Zahnfleisch und tragen dazu bei, Zähne und Füllungen nachhaltig zu schützen.



So eröffnet das Ende von Amalgam nicht nur neue Materialien, sondern auch die Chance auf eine modernere, individuellere und ästhetischere Zahnversorgung – für ein gesundes und langfristig strahlendes Lächeln.

(lifePR) (