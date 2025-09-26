derks-entertainment präsentiert exclusiv: Schwester Teresa Zukic: „Warm ums Herz“
Die schönsten Weihnachtsgeschichten der Top Speakerin und Bestsellerautorin - Die wohl romantischste Einstimmung auf Weihnachten
Im Advent 2025 verwandelt sich der Konzertsaal in einen Ort voller Wärme, Inspirationen und Träume: Schwester Teresa Zukic liest aus ihren berührendsten Weihnachtsgeschichten, teilt persönliche Einblicke und lässt das Publikum teilhaben an Momenten voller Hoffnung, Mut und Menschlichkeit.
Begleitet von Singer & Songwriter sowie evangelischem Pfarrer Johannes Matthias Roth und seinen Liedern, stimmt Schwester Teresa Zukic ihre Zuschauer auf die wohl romantischste Art und Weise auf Weihnachten ein:
Liebe ist alles….
Unter diesem Satz erwarten wir Sie sehr gerne zu facettenreichen und herzerwärmenden Weihnachtsgeschichten.
Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Tickets im Kartenvorverkauf.
Ticketlinks:
Eventim: Schwester Teresa Zukic - Termine & Tickets 2025
Reservix: Reservix - Dein Ticketportal - Tickets bestellen bei Reservix