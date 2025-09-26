Kontakt
derks-entertainment präsentiert exclusiv: Schwester Teresa Zukic: „Warm ums Herz“

Die schönsten Weihnachtsgeschichten der Top Speakerin und Bestsellerautorin - Die wohl romantischste Einstimmung auf Weihnachten

Mit „Warm ums Herz“ präsentiert Schwester Teresa Zukic, eine der bekanntesten Top Speakerinnen, Multitalent, vielfach ausgezeichnete Autorin, und Trägerin des Bundesverdienst- und Bayrischen Verdienstordens, erstmalig auf Tour ihre einfühlsamen Weihnachtsgeschichten, die Herz und Sinne berühren.

Im Advent 2025 verwandelt sich der Konzertsaal in einen Ort voller Wärme, Inspirationen und Träume: Schwester Teresa Zukic liest aus ihren berührendsten Weihnachtsgeschichten, teilt persönliche Einblicke und lässt das Publikum teilhaben an Momenten voller Hoffnung, Mut und Menschlichkeit.

Begleitet von Singer & Songwriter sowie evangelischem Pfarrer Johannes Matthias Roth und seinen Liedern, stimmt Schwester Teresa Zukic ihre Zuschauer auf die wohl romantischste Art und Weise auf Weihnachten ein:

Liebe ist alles….

Unter diesem Satz erwarten wir Sie sehr gerne zu facettenreichen und herzerwärmenden Weihnachtsgeschichten.

Sichern Sie sich bereits jetzt Ihre Tickets im Kartenvorverkauf.

Ticketlinks:

Eventim:   Schwester Teresa Zukic - Termine & Tickets 2025
Reservix:  Reservix - Dein Ticketportal - Tickets bestellen bei Reservix

